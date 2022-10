Eventos para Halloween y Día de los Muertos en Las Vegas

Ariel Torres, de 4 años, izquierda, y Leander Martínez, de 4 años, derecha, ambos de Las Vegas, se sientan junto a un altar durante un evento del Día de los Muertos en Springs Preserve en Las Vegas, el domingo 5 de noviembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Los residentes del Condado Clark podrán disfrutar en familia de una variedad de eventos conmemorativos de la tradicional festividad de Halloween y el Día de los Muertos que se celebra principalmente en México y Centroamérica.

Es una tradición con profundas raíces culturales aztecas a la que se han unido los hispanos en Estados Unidos, y el sur de Nevada no es la excepción.

Mirabelli Park Trunk or Treat and Movie in the Park (todas las edades). Jueves 27 de octubre, 4:30 a 10 pm. Abierto gratuitamente para todo el público. 6200 Hargrove Ave. Para mayor comodidad traiga sus sábanas y sillas.

Centennial Hills Community Center/YMCA Halloween Spook-tacular (todas las edades). Sábado 29 de octubre, 5 a 7 pm. Abierto gratuitamente para todo el público.

6601 N. Buffalo Drive, 702.229.5463.

Día de los Muertos

Spring Preserve octubre 29 y 30, 5 a 9 pm. Estacionamiento gratis, incluido en el Meadows Mall. Admisión, No-miembros: $12 adultos, $8 niños (3 a 17 años). Miembros: $11 adultos, $7 niños. Miembros donantes, gratis. Niños menores de 2 años, gratis. Boletos únicamente en springspreserve.org.

Festival día de los Muertos Gary Reese Freedom Park, 850 N. Mojave Road. Noviembre 1, 2 y 4, a las 10 pm. Abierto gratuitamente para todo el público. Este festival gratuito para toda la familia celebra las antiguas tradiciones mexicanas y centroamericanas de rendir homenaje a los seres queridos que han fallecido. Las festividades mostrarán entretenimiento en vivo, vendedores de comida tradicional, calaveras de azúcar, exhibiciones de artistas, exhibiciones de ofrendas / altares, actividades para niños y mucho más. Informes 702.787.0895 en español y 702.577.7282 en inglés.

Festival día de los Muertos Sammy Davis Jr. Festival Plaza en Lorenzi Park, 720 Twin Lakes Drive. Miércoles 2 de noviembre, de 4 a 9 p.m. Gratuito y abierto al público.

Producido por la ciudad de Las Vegas, este tributo cultural honra la memoria de familiares y amigos que han fallecido. Festival tradicional y familiar, con entretenimiento especial, actividades infantiles, vendedores artesanales, comida, pintura facial y una exposición de altares creados por organizaciones y grupos comunitarios. Concurso de ofrendas, disfraces de catrina y más. Traiga mantas o sillas bajas para estar más cómodo. Más información 702-229-2787.

Centro Cultural Winchester Dondero, 3130 S. McLeod Drive. El Festival de la Vida en la Muerte se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre y contará con actuaciones en el escenario con grupos de danza mexicana y lecturas de “calaveras” (poemas humorísticos), escritos “en memoria” de personas que aún están vivas. Informes al (702) 455-7340.

Día de los Muertos en la biblioteca de East Las Vegas, con una celebración para toda la comunidad el sábado 29 de octubre de 12 m a 5:00 pm. Disfruta de música en vivo, exhibición de carros y un día fantástico. Explora la biblioteca y aprende como el distrito bibliotecario de Las Vegas-Clark County puede ayudarte a mejorar cada día en tus tareas escolares, trabajo, planes de negocios y mucho más. ¡Todo gratis!