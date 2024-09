Superestrella de YouTube enfrenta demanda derivada de grabación en Las Vegas

El YouTuber superestrella MrBeast, conocido por presentar videos basados en elaborados desafíos, se enfrenta ahora a uno propio: una demanda contra su productora y Amazon derivada de un próximo reality show grabado en Las Vegas.

La demanda colectiva, presentada el lunes en Los Ángeles por cinco concursantes del programa de Amazon Prime “Beast Games”, alega que los participantes fueron sometidos a condiciones inseguras en un ambiente de misoginia y sexismo y que no se les pagó por sus esfuerzos.

Un portavoz de MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que no tenía comentarios sobre la nueva demanda.

“Beast Games”, rodado en el Allegiant Stadium en julio, contaba con 2 mil concursantes que competían por un premio de 5 millones de dólares y se anunciaba como “la mayor competición de la historia de los concursos”.

Pero la polémica ha rodeado la producción desde entonces, con acusaciones de lesiones físicas y una grabación desorganizada, culminando en la demanda, que cita “condiciones de empleo irrazonables, inseguras e ilegales”, además de falta de comida y atención médica y múltiples denuncias de acoso sexual.

Los cinco concursantes anónimos afirman también que la “limitada manutención” y la “insuficiente dotación de personal médico” pusieron en peligro su salud.

El expediente alega que el personal de producción creó un ambiente de trabajo “tóxico” para las mujeres, que enfrentaron “acoso sexual” durante todo el concurso. Estas secciones están muy tachadas en un esfuerzo por cumplir las “estipulaciones de confidencialidad” firmadas por las concursantes, según un comunicado de prensa de sus abogados.

La demanda también sostiene que la producción proporcionó información falsa para obtener 2.5 millones de dólares en créditos fiscales del estado de Nevada.

“Beast Games” no tiene actualmente fecha de estreno.

The Associated Press contribuyó a este artículo.