Precios de hoteles aumentan por el retorno del EDC a Las Vegas

Fuegos artificiales iluminan el escenario mientras DJ 3Lau se presenta en el escenario Kinetic Field durante el último día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los asistentes bailan mientras Excision se presenta en el escenario Circuit Grounds durante el primer día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el sábado 23 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La gente baila mientras Kaskade se presenta en el escenario Kinetic Field durante el último día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los asistentes bailan mientras Artbat se presenta en el escenario Neon Garden durante el último día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los complejos turísticos del sur de Nevada se están preparando para otra bonanza de eventos especiales este fin de semana, cuando los aficionados al Electric Daisy Carnival acudan al Las Vegas Motor Speedway para asistir a un festival de música electrónica de baile de tres noches.

Los viajeros tendrán que pagar un promedio de más de 300 dólares por noche en moteles y hoteles.

Será el 11º EDC en Las Vegas y el 26º de la serie que comenzó en Los Ángeles en 1997.

Los precios de las habitaciones se han disparado en todo el valle en previsión de la llegada del EDC el viernes.

Un representante de Insomniac, la organización que organiza el festival, no quiso decir cuántas personas se espera que asistan al evento de este año, con todas las entradas agotadas, pero los espectáculos pasados, incluido el más reciente de finales de octubre -pospuesto tres veces por las precauciones ordenadas en respuesta a la pandemia del COVID-19-, atrajeron a 150 mil fans elaboradamente disfrazados las tres noches.

“No tengo una cifra exacta, eso vendrá después del espectáculo, pero estará más o menos en línea con los años anteriores”, dijo un publicista del festival.

Dos de los mayores nombres de la música electrónica de baile estrenarán su nuevo proyecto de colaboración en el que se ha convertido en el mayor evento de música electrónica de baile de Norteamérica.

Los superproductores Kaskade y Deadmaus se presentarán en vivo como KX5 por primera vez en el retorno del evento.

Otros artistas de EDM que actuarán en EDC 2022 son Illenium, Alesso, David Guetta y Morten Present: Future Rave, DJ Snake, Porter Robinson, Zedd, Eric Prydz, Dillon Francis, un set de DJ de Grimes, Tiesto, que ha tocado en todos los EDC de Las Vegas, y cientos más.

Aumento de las tarifas

Los hoteles y moteles de toda la ciudad, ya acostumbrados a aumentar los precios para alojar a miles de fans en eventos especiales gracias a tres éxitos de taquilla en el mes de abril, están dispuestos a hacerlo de nuevo. Las tarifas se dispararon con motivo de dos fines de semana de conciertos del grupo de pop coreano BTS, la feria de la National Association of Broadcasters y el Draft de la NFL.

Un estudio de las tarifas de las habitaciones que figuran en hotels.com realizado el martes por la tarde determinó que el índice promedio entre 84 propiedades para el viernes y el sábado -las fechas de las dos primeras noches del EDC- era de 382.56 dólares por noche.

Las tarifas podrían fluctuar hasta el viernes.

El índice promedio diario de las habitaciones en el mes de mayo de 2021 fue de 126.91 dólares, según los investigadores de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. La tarifa en octubre, la última vez que el EDC estuvo aquí, fue de 173.68 dólares por noche.

En mayo de 2019, la última vez que el EDC estuvo en la ciudad en su franja horaria habitual, la tarifa fue de 140.52 dólares por noche.

En el próximo fin de semana, ningún establecimiento que aparezca en hotels.com ofrece habitaciones por menos de 150 dólares la noche. Las habitaciones más baratas se pueden encontrar en Sam’s Town, a 194 dólares la noche.

Entre las tarifas más altas que pagarán los huéspedes están las suites Prestige del Palazzo, 836 dólares por noche; Wynn y Encore Las Vegas, 799 dólares por noche cada uno; The Cromwell, 799 dólares; The Cosmopolitan of Las Vegas, ahora bajo la gestión de MGM Resorts International, 770 dólares; Four Seasons Las Vegas, 700 dólares; Caesars Palace, 649 dólares; y Bellagio, 549 dólares.

Se espera un “fin de semana fuerte”

Virginia Valentine, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Centros Turísticos de Nevada, dijo que los eventos especiales siguen dando al sector de los centros turísticos un impulso, que es especialmente bienvenido después de los meses de dificultades durante la pandemia.

“Las Vegas sigue teniendo un espectacular calendario de eventos especiales que está atrayendo a grandes multitudes y ayudando a mover los indicadores clave del turismo hacia los niveles prepandémicos en el lado del ocio”, dijo Valentine en un correo electrónico el martes. “El EDC es un fin de semana increíblemente popular, lo que se refleja en los niveles de ocupación, las tarifas de las habitaciones y el gran número de visitantes que se espera. Debería ser otro fin de semana fuerte para la economía de Las Vegas”.