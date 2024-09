New Kids on the Block añade más conciertos a su primera residencia en Las Vegas

Tras anunciar este mes la primera residencia en Las Vegas para New Kids on the Block en sus 40 años de historia, la icónica boy band añade más conciertos.

New Kids on the Block posan en The Park a las afueras de Park MGM y T-Mobile Arena tras anunciar la residencia de ‘The Right Stuff’ para 2025 en un Dolby Live, el jueves 19 de septiembre de 2024. (Denise Truscello)

Después de anunciar a principios de este mes la primera residencia en Las Vegas de New Kids on the Block en los 40 años de historia de la banda, la icónica boy band ya está añadiendo más fechas.

Según un comunicado de prensa de la promotora Live Nation, New Kids On The Block añadió ocho conciertos más a la próxima residencia apodada “The Right Stuff”. El grupo se presenta ahora hasta febrero de 2026.

Tras el éxito de su agotada gira Magic Summer Tour 2024, Live Nation dice que Donnie, Joey, Jordan, Jonathan y Danny se dirigirán a Las Vegas para una serie de 24 conciertos en vivo en el Dolby Live del Park MGM.

La residencia “The Right Stuff” de New Kids on the Block comienza el viernes 20 de junio de 2025.

Las entradas para los 24 conciertos pueden adquirirse en www.ticketmaster.com/NKOTBVEGAS.

Los 16 conciertos abajo enlistados y anunciados previamente se pondrán a la venta esta mañana a las 10 a.m.:

Junio de 2025: 20, 21, 25, 27, 28

Julio de 2025: 2, 3, 5

Noviembre de 2025: 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 15

Las entradas para los ocho espectáculos adicionales se pondrán a la venta el jueves 3 de octubre a las 10 a.m.

Febrero de 2026: 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28

Todas las actuaciones empezarán a las 8 p.m., según Live Nation.