Liam Payne, exintegrante de One Direction, muere en caída en hotel en Argentina

ARCHIVO - Liam Payne, de One Direction, se presenta durante el Honda Civic Tour en el Qualcomm Stadium, el jueves 9 de julio de 2015, en San Diego, California. (Foto de Rich Fury/Invision/AP, Archivo)

octubre 17, 2024 - 7:51 am

BUENOS AIRES, Argentina (AP) – El excantante de One Direction Liam Payne, de 31 años, fue encontrado muerto tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el miércoles, informaron las autoridades locales.

La policía bonaerense dijo en un comunicado que Payne cayó desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en el moderno barrio de Palermo, en la capital argentina, lo que le provocó “lesiones extremadamente graves”. Médicos confirmaron su muerte en el acto, según el comunicado.

Pablo Policicchio, vocero del Ministerio de Seguridad de la Municipalidad de Buenos Aires, dijo en una declaración a The Associated Press que Payne “se arrojó desde el balcón de su habitación”. Dijo que la policía fue enviada al hotel en respuesta a una llamada de emergencia sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol”. Al llegar, la policía escuchó un ruido sordo y encontró el cuerpo de Payne en el patio del hotel, dijo Policicchio.

Alberto Crescenti, jefe del sistema estatal de emergencias médicas, dijo en el canal de televisión argentino Todo Noticias que las autoridades estaban investigando las circunstancias de su muerte y realizando una autopsia. Se negó a responder más preguntas sobre el incidente, incluyendo si Payne saltó desde el balcón o cayó por accidente.

Payne había hablado sobre su lucha contra el alcoholismo, publicando un video en julio de 2023 en su canal de YouTube donde dijo que había estado sobrio durante seis meses después de recibir tratamiento. Representantes de Payne no respondieron de inmediato a correos electrónicos y llamadas.

Los fanáticos de One Direction acudieron desde todas partes de Buenos Aires al Hotel Casa Sur después de que se conociera la noticia, formando filas que se extendieron a la calle mientras la policía vigilaba afuera. Mujeres jóvenes en el lugar expresaron conmoción y angustia.

“No pensé que iba a morir tan joven”, dijo Isabella Milesi, de 21 años, a The Associated Press. Un video mostraba a decenas de personas reunidas en la calle acordonada afuera del hotel, muchos de los cuales grababan videos con sus teléfonos celulares. Los investigadores forenses fueron vistos saliendo del hotel, donde permanecía el cuerpo de Payne el miércoles por la noche.

Payne fue uno de los cinco miembros de One Direction, que se formó en 2010 cuando cada uno audicionó para la serie británica de competencia de canto “The X Factor”. Después de que cada cantante no lograra superar la competencia como solistas, Simon Cowell y sus compañeros jueces combinaron a Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson en lo que se convertiría en una de las bandas de chicos más exitosas, a pesar de que perdieron la competencia.

La banda se hizo conocida por su sonido pop y éxitos románticos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”. Tenían seis éxitos Top 10 en las listas de Billboard cuando se disolvieron en 2016. Tenían una base de fans leales, muchos de los cuales eran chicas adolescentes, que se conocieron como “Directioners”.

“Siempre me ha gustado One Direction desde que era pequeña. Ver que murió y que nunca habrá otra reunión de los chicos es increíble, me mata”, dijo Juana Relh, de 18 años, otra fanática afuera del hotel de Payne.

Después de la disolución del grupo, Payne, al igual que cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió una carrera en solitario, cambiando hacia la música dance electrónica y el hip-hop. Su sencillo de 2017 “Strip That Down”, con Quavo, alcanzó el Top 10 de Billboard y permaneció en las listas durante varios meses. Lanzó un álbum “LP1” en 2019, y su último lanzamiento, un sencillo llamado “Teardrops”, se lanzó en marzo.

Payne tenía un hijo de siete años, Bear Grey Payne, con su exnovia, la músico Cheryl, que era conocida como Cheryl Cole cuando actuaba con Girls Aloud. Fue jueza de “X Factor” durante la temporada de One Direction. Payne estuvo comprometido anteriormente con Maya Henry, desde agosto de 2020 hasta principios de 2022. Henry publicó una novela a principios de este año que, según ella, estaba basada en su relación.

Además de su hijo, le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y sus dos hermanas mayores, Ruth y Nicola.

Huamani reportó desde Los Ángeles. Las periodistas de AP Natacha Pisarenko y Débora Rey contribuyeron a este artículo desde Buenos Aires, Argentina.