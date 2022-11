Killers tocarán en Cosmopolitan en Año Nuevo

The Killers han dado tres conciertos en su ciudad natal de Las Vegas este año. Añadirán un cuarto.

Brandon Flowers de The Killers se presenta en la fiesta del Grand Prix/Fórmula Uno de Las Vegas en el Garden of the Gods del Caesars Palace el sábado 5 de noviembre de 2022. (@JasonPhelps)

Brandon Flowers de The Killers se presenta en T-Mobile Arena el viernes 26 de agosto de 2022. (@robloud)

Brandon Flowers de The Killers aparece en el Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas el domingo 17 de abril de 2022. (Rob Loud)

Brandon Flowers de The Killers se presenta en la fiesta del Grand Prix/Fórmula Uno de Las Vegas en el Garden of the Gods del Caesars Palace el sábado 5 de noviembre de 2022. (@JasonPhelps)

The Killers han dado tres conciertos en su ciudad natal de Las Vegas este año. Añadirán un cuarto.

La banda dará su último concierto de 2022 en el Chelsea del Cosmopolitan, según anunció el complejo el lunes por la mañana. Las entradas están a la venta a las 10 a.m. del 18 de noviembre en cosmopolitanlasvegas.com, o en el 800-745-3000. Las entradas cuestan a partir de 150 dólares, sin incluir tarifas extra.

El show del Chelsea entra dentro de las fechas de la gira mundial de la banda “Imploding the Mirage”, que finaliza el 25 de marzo en Houston. The Killers llenó el Chelsea durante la gira en abril. También se presentaron en T-Mobile Arena en agosto y, el sábado, en el Palace of the Gods del Caesars Palace como colofón del Grand Prix Fan Fest de Las Vegas.

Justo antes de subir al escenario el sábado por la noche, le preguntaron a Brandon Flowers sobre la posibilidad de que la banda fuera cabeza de cartel en Las Vegas. Dijo: “Hemos hablado un poco de ello. Definitivamente no me opongo a ello. Me encanta la idea”.

Maroon 5 fue el cabeza de cartel del Chelsea en la Nochevieja de 2021.

El principal ejecutivo de entretenimiento del hotel está, como era de esperar, dispuesto a volver a rockear con la banda que irrumpió en Las Vegas.

“El Cosmopolitan de Las Vegas se ha mantenido en la vanguardia de la escena del entretenimiento de Las Vegas durante más de una década”, dijo el vicepresidente de entretenimiento y vida nocturna del Cosmopolitan, Fedor Banuchi, en un comunicado. “Nos sentimos honrados de que el grupo de Las Vegas, The Killers, vuelva a The Chelsea para lo que seguramente será una presentación inolvidable de Año Nuevo”.