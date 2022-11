Gwen Stefani se une a la alineación de superestrellas de Año Nuevo en Las Vegas

La superestrella del pop Gwen Stefani será la cabeza de cartel del The Venetian Theatre en Año Nuevo.

Una representación de Ole Red Las Vegas, cuya apertura está prevista para mediados de 2023 en Grand Bazaar Shops at Bally's. (Ryman Hospitality Properties)

Don Felder se presenta durante el descanso de un partido de la NFL entre los Raiders y los Denver Broncos en el Allegiant Stadium el domingo 2 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Foto Ilustración de Jerry Nadal.

Domingo por la mañana, Año Nuevo… No importa el día o la noche, Gwen Stefani puede hacer vibrar el Strip.

La superestrella del pop encabezará un par de conciertos durante el fin de semana de Año Nuevo en The Venetian Theatre, según anunció el hotel el jueves. Stefani se presentará a las 9:30 p.m. del 30 al 31 de diciembre. Esto significa que no habrá cuenta regresiva desde el escenario. Las entradas cuestan a partir de 139.95 dólares (sin incluir tarifas extra), y están disponibles en las taquillas del Venetian o en ticketmaster.com.

Stefani ya ha encabezado un exitoso show en Las Vegas en el Zappos Theater del Planet Hollywood. Su espectáculo se une a la multitud de producciones de superestrellas que llegan a la ciudad el fin de semana de Año Nuevo. Entre ellas:

Kevin Hart en The Theatre at Resorts World, The Killers en Chelsea at the Cosmopolitan, Bruno Mars en Dolby Live, Tenacious D en The Theater at Virgin Hotels, los Misfits en Michelob Ultra Arena, Steve Aoki en Omnia del Caesars Palace, Tiesto en el Zouk Nightclub de Resorts World, The Chainsmokers en el XS Nightclub del Wynn e Illenium en el Hakkasan del MGM Grand.

Esto no incluye los espectáculos de producción habituales en toda la ciudad, ni el show de Año Nuevo en Fremont Street, el “Time of Your Life Festival” encabezado por Bush, Sugar Ray, The Wailers ft. Julian Marley, Sugarhill Gang, All-4-One, Tag Team, DJ Skribble y otros que se anunciarán.

Shelton se muda a Ole Red

Blake Shelton, el esposo de la superestrella Stefani, tiene previsto abrir su honky-tonk Ole Red de Las Vegas en el Strip en el cuarto trimestre de 2023. Ole Red es un club musical y restaurante de 27 mil pies cuadrados en Grand Bazaar Shops, frente a Bally’s/Horseshoe.

El club de música tiene un set de 686 asientos. Shelton puede, y esperamos que lo haga, llenar fácilmente esa sala. Tengo la fuerte sensación de que veremos a Shelton, en alguna capacidad, antes de la apertura formal de Ole Red.

Los 300 de Santana

Tomándoselo con calma, Carlos Santana alcanzó un logro importante en House of Blues de Las Vegas. Su concierto número 300 será el domingo por la noche. La leyenda del rock se ha presentado más veces que nadie en House of Blues desde su apertura en 2012. También ha dado más conciertos que ningún otro artista en The Joint del Hard Rock Hotel (actual Theater at Virgin Hotel) entre 2009 y 2011. “Joy”, la colaboración de Santana con Chris Stapleton, es un punto álgido comparativamente nuevo en el set list del concierto.

Bono, continuación

Bono tuvo más verborrea de la que hemos reportado en su entrevista en “The Brendan O’Connor Show”. Hemos reportado las fechas de apertura de U2 previstas para el 29 y 30 de septiembre en la MSG Sphere. Bono confirmó el enfoque del próximo esfuerzo en vivo de U2, sin especificar dónde tendrá lugar.

“Se centrará en ‘Achtung Baby’, que sentimos que tenemos que honrar de verdad. Pero tenemos que sacar las nuevas canciones, ¿no?”, dijo durante el espectáculo. “Todavía no hay un lugar lo suficientemente grande. Si pudiéramos construir uno para nuestro público. Pero para que vayamos, tiene que ser como nadie lo ha hecho antes. Eso suena un poco a ‘Star Trek’. En parte ‘Star Trek’, en parte vendedor ambulante”.

Estaremos atentos a septiembre, y esperamos que acepte Venmo.

Felder en International

Don Felder ha tocado con los Eagles y ha tocado en nombre de los Raiders.

Ahora se alinea con Elvis.

El gran guitarrista se presentará en el International Theater at Westgate el 3 de marzo. Las entradas estarán a la venta el viernes a las 10 a.m. en la taquilla del Westgate, en Westgatelasvegas.com o en ticketmaster.com.

Felder se presentó con la gran guitarrista Orianthi en el partido Raiders-Cardinals en el Allegiant Stadium el 2 de octubre. También se presentó junto a Styx en The Venetian, pero no ha tocado antes en el International Theater. A la presidenta y directora general de Westgate, Cami Christensen, se le ocurrió la idea de presentarlo cuando vio su participación en el partido de los Raiders.

‘One Night’ se vuelve exclusiva

Se acabaron los días de las producciones del Cirque du Soliel personalizadas y con entradas para la iniciativa de agua potable de la Fundación One Drop. Al menos, por este año. En lugar de esas actuaciones, One Drop celebrará La Cuvée One Drop 2022 en Rivea by Alain Ducasse, en el Mandalay Bay.

El evento es un acto benéfico para One Drop, en beneficio de su misión de garantizar el acceso sostenible al agua potable a las comunidades que se enfrentan a esos retos en todo el mundo. Hace un año, One Drop lo celebró de forma similar en la Mansión del MGM Grand.

“Al igual que el año pasado, queríamos hacer algo más pequeño y exclusivo”, dice Jerry Nadal, miembro de la junta directiva de la Fundación One Drop. “Alain Ducasse también organizó un evento en París el año pasado, así que este año era una oportunidad natural”.

Nadal, antiguo ejecutivo del Cirque, dijo que no es imposible que vuelvan los populares shows “One Night for One Drop”, ya que el evento entra en su 15º aniversario. Pero los espectáculos han trabajado mucho en su regreso tras el cierre de la pandemia, y las producciones de “One Night” eran totalmente voluntarias. La junta de la organización cree que puede mantener el apoyo sin ese gran esfuerzo.

Será un impulso si consiguen el valor de mercado de los artículos de la subasta en el evento del sábado. El reloj Audemars Piguet Royal Oak One-of-One 2022 One Drop Unique Edition, disponible en la subasta silenciosa, debería alcanzar “cifras elevadas”, como predice Nadal. El reloj fue diseñado por los fabricantes de relojes Audemars Piguet específicamente para el evento.