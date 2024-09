Guía de 7 festivales de música este otoño en Las Vegas

New Kids on the Block añade más conciertos a su primera residencia en Las Vegas

Ronnie Radke de Falling In Reverse actúa durante el Sonic Temple Art and Music Festival el viernes 17 de mayo de 2024, en el Historic Crew Stadium en Columbus, Ohio. (Foto de Amy Harris/Invision/AP)

Matt Shultz de Cage The Elephant se presenta en el Credit Union 1 Arena, el miércoles 14 de agosto de 2024, en Chicago. (Foto de Rob Grabowski/Invision/AP)

My Chemical Romance actúa durante el festival de música Corona Capital en la Ciudad de México, el viernes 18 de noviembre de 2022. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Brody Dalle, de The Distillers, se presenta en el Festival de Música Shaky Knees el sábado 5 de mayo de 2018, en Atlanta. (Foto de Paul R. Giunta/Invision/AP)

El otoño ha llegado, ya es hora de Block Party.

Mientras las temperaturas empiezan, más o menos, a bajar en Las Vegas, la agenda de festivales en la ciudad toma la dirección opuesta: calentándose con un gran evento musical tras otro hasta noviembre.

Y todo comienza con el debut de A Big Beautiful Block Party el viernes y sábado en los terrenos de la Plaza.

Una derivación del festival multigénero Life is Beautiful, que debutó en el centro de la ciudad en 2013 y ha sido suspendido este año, la Block Party presenta un cartel ecléctico inclinado hacia el funk y la electrónica, con artistas como Justice, LCD Soundsystem, Jungle, Peggy Gou, Jamie xx, James Blake, Thundercat, Toro y Moi, BadBadNotGood, Neil Frances, LP Giobbi, Empress Of, John Talabot y Fifi.

El evento se llevará a cabo de 5 p.m. a 2 a.m. ambos días, y promete no empalmar los horarios de presentación para ofrecer música continua durante toda la noche.

La Beautiful Block Party marca el primer evento afiliado a Life is Beautiful con Rolling Stone y la empresa matriz Penske Media como propietarios absolutos de la marca, tras haber adquirido una participación en la compañía en febrero de 2022.

“Queríamos ofrecer algo divertido y festivo que pudiera tener un impacto en esta comunidad, aunque sea un poco diferente de lo que ha sido el Life is Beautiful a gran escala en años anteriores, pero que conmueva a las personas y les brinde algo para salir, desahogarse y disfrutar en el centro de la ciudad,” dijo el director ejecutivo de Rolling Stone, Gus Wenner, al Review-Journal este año al anunciar el festival.

“El concepto de la block party fue algo que desarrollamos en el camino,” continuó, “y dijimos: ‘Oye, podemos ofrecer algo realmente único este año, honrar y celebrar a la comunidad, mientras pensamos a largo plazo en el Life is Beautiful a gran escala, quel probablemente regrese a partir del próximo año’”.

Mientras tanto, la Block Party abrirá un calendario de festivales repleto. Aquí te dejamos un resumen:

Reggae Rise Up, Downtown Las Vegas Events Center, 4-6 de octubre

■ Lo esencial: Prepárate para recibir una buena dosis de vibras positivas durante tres días cuando el mayor festival anual de reggae en Las Vegas regrese. Este festival es el equivalente musical a abrir una lata gigante de insecticida contra las malas actitudes: sé feliz o atente a las consecuencias.

■ Lo más esperado: La mezcla de mala gramática y buenos momentos de Slightly Stoopid; las rimas reeferizadas de Wiz Khalifa; el hip-hop emotivo de Atmosphere; el reggae rockero de Rebelution.

■ Dato curioso: En cada espectáculo, el sexteto de reggae/dub Stick Figure es acompañado en el escenario por Cocoa, una pastor australiano rescatada que viaja con la banda, ¡y que a veces le ladra al público!

Best Friends Forever, Downtown Las Vegas Events Center, 11-13 de octubre

■ Lo esencial: Prepárate para sacar el diván para desmayos ante el delirio que este nuevo festival seguramente inspirará entre los fans del emo y del rock indie de la vieja escuela. Con una colección impecablemente curada de docenas de actos que rara vez, si es que alguna vez, tocan en Las Vegas, este promete ser una adición verdaderamente única al circuito de festivales de la ciudad, que ha explotado en los últimos años.

■ Lo más esperado: El reencuentro de los pioneros del emo Cap’n Jazz para su primer show en siete años; los siempre exagerados Jesus Lizard, que no han tocado aquí desde el ’96, con su nuevo álbum Rack; los devoradores de rock & roll Murder City Devils; y los gloriosamente ruidosos Unwound tocando en Las Vegas por primera vez en este siglo.

■ Dato curioso: La última vez que los favoritos del emo Sunny Day Real Estate y The Dismemberment Plan tocaron aquí fue en el año 2000, en lugares que ya no existen: el Sanctuary y el Café Espresso Roma, respectivamente.

When We Were Young, Las Vegas Festival Grounds, 19-20 de octubre

■ Lo esencial: Todos sabemos que esos chicos emo siempre andan con los ojos llorosos, pero espera solo lágrimas de felicidad cuando el festival When We Were Young regrese por tercer año consecutivo. (Tranquilos, emos. Solo estamos bromeando. Más o menos.) Su emoción es comprensible, gracias a un nuevo giro este año: casi todas las bandas, excepto los estelares Fall Out Boy y algunas otras, tocarán canciones exclusivamente de uno de sus álbumes más queridos.

■ Lo más esperado: Los titanes del género My Chemical Romance explorando “The Black Parade”; los igualmente pegajosos y cáusticos The Distillers tocando “Coral Fang”; los rockeros indie Pretty Girls Make Graves interpretando “The New Romance”; y los favoritos del post-hardcore Thursday tocando “Full Collapse”.

■ Dato curioso: Escape the Fate, originarios de Las Vegas, revisarán su segundo álbum “This War Is Ours,” que debutó en el puesto 35 del Billboard Top 200 en 2008.

Our Big Concert, Desert Breeze Events Center, 26 de octubre

■ Lo esencial: Antes conocido como el gran evento de hard rock de Las Vegas que se celebraba en el Sam Boyd Stadium con nombres como Stone Temple Pilots, Rob Zombie y System of a Down, el Our Big Concert de X107.5 está de regreso, ahora como OBC Re-Imagined. ¿Qué hay de nuevo? El festival se traslada al Desert Breeze Events Center. ¿Qué sigue igual? El cartel sigue siendo impresionante de principio a fin.

■ Lo más esperado: Falling in Reverse, en pleno auge, encabezando con su metalcore influenciado por el hip-hop; los rockeros de Awolnation culpando a su trastorno por déficit de atención; el rapero de Las Vegas Ekoh, que parece crecer cada vez más; y los locales The Nocturnal Affair, obteniendo una significativa exposición en su ciudad natal.

■ Dato curioso: El líder de Falling in Reverse, Ronnie Radke, originario de Las Vegas, quien anteriormente fue vocalista de Escape the Fate, recientemente compró una casa en Hollywood Hills por 9 millones de dólares.

SEMA Fest, Las Vegas Convention Center, 8 de noviembre

■ Resumen: Los conciertos son ruidosos. Los autos modificados son ruidosos. Entonces, ¿por qué no combinar ambos en algo muy, muy ruidoso? De ahí surge el SEMA Fest, organizado en conjunto con la Convención SEMA centrada en la industria de accesorios automotrices. En su segundo año, el festival pasa de dos días a uno, mudándose del Las Vegas Festival Grounds al estacionamiento del Centro de Convenciones.

■ Lo más esperado: Los rockeros Cage the Elephant tocando por primera vez aquí para promocionar su nuevo álbum Neon Pill; los punks de ska/reggae Sublime actuando junto a Jakob Nowell, hijo del fallecido vocalista original de la banda, Bradley Nowell; la energía adrenalínica de los Fitz and the Tantrums con sus trompetas; y la acción de drifting y acrobacias en moto de Optima Unleashed.

■ Dato curioso: El primer SEMA Show se llevó a cabo en 1967 en el sótano del Dodger Stadium de Los Ángeles. El evento se mudó a Las Vegas en 1984, donde se ha convertido en una de las convenciones más grandes de la ciudad.

Neon City Festival, centro de la ciudad, 22-24 de noviembre

■ Resumen: Nuevo para 2024, este “festival sin fronteras” se extenderá desde el distrito Fremont East hasta el Fremont Street Experience y el Downtown Las Vegas Events Center, incluyendo el Arts District y The Strat. Este evento musical, artístico y culinario para todas las edades, el primero en su tipo, contará con vendedores locales de comida y bebidas, exposiciones de arte, fuegos artificiales y música de una variedad de géneros. ¿Y mencionamos que es gratis?

■ Lo más esperado: El EDM contundente de Alison Wonderland, el dubstep aplastante de Seven Lion, el country bien regado de whisky de Russell Dickerson, y el revisionismo new wave de neón de Neon Trees.

■ Dato curioso: Wonderland no se pierde un evento: actuó estando embarazada de nueve meses en el Electric Daisy Carnival 2023. Eso es dedicación.