¡El musical “Six” llega al Strip!

Storm Lever como Ana Bolena, al centro, en la gira norteamericana de "Six" Aragon. (Joan Marcus)

“Six” se instalará donde antes lo hiceron los “Jersey Boys” y “Baz”.

El musical ganador del premio Tony se presentará en Palazzo Theatre durante siete (no seis) semanas a partir del 21 de marzo.

El espectáculo se presentará en ocho funciones semanales: 8:30 p.m. los martes, miércoles, jueves y viernes; 6:30 y 10 p.m. los sábados; y 5 p.m. y 8:30 p.m. los domingos (los boletos cuestan a partir de 69.99 dólares, sin impuestos incluidos, a la venta el jueves a las 10 a.m. en VenetianLasVegas.com, SixOnBroadway.com o en cualquier taquilla de The Venetian).

“Six” es el exitoso musical de Broadway que desarrolla la saga de las seis esposas de Enrique VIII. Los creadores son Toby Marlow y Lucy Moss, junto con los coproductores Kenny Wax, Wendy y Andy Barnes, George Stiles y Kevin McCollum.

El elenco de la gira norteamericana está formado por Khaila Wilcoxon como Catalina de Aragón, Storm Lever como Ana Bolena, Jasmine Forsberg como Jane Seymour, Olivia Donalson como Ana de Cleves, Didi Romero como Katherine Howard y Gabriela Carrillo como Catherine Parr. El reparto de suplentes está formado por Kelsee Kimmel, Erin Ramirez, Cassie Silva y Kelly Denice Taylor.

El espectáculo avanza a toda velocidad con su talentoso sexteto de cantantes y sus ágiles diálogos. Las canciones más destacadas son “Don’t Lose My Head”, “Ex Wives” y “Heart of Stone”. “Get Down, ya dirty rascal, ‘cuz I’m the queen of the castle”, es una sabrosa línea de “Get Down (feat. Genesis Lynea)”.

El álbum “Six” fue nominado al Grammy al mejor álbum de teatro musical, anunciado el martes. La grabación del elenco de estudio es una forma eficaz de prepararse para el espectáculo, en realidad.

Vimos el espectáculo en gira en el Smith Center en septiembre. Como se señaló en su momento, el personaje principal de Enrique VIII ni siquiera está presente físicamente. No importa. Se le menciona en todo momento, los cantantes intercambian canciones con una banda en vivo. Todo el mundo está en el escenario, todo el tiempo, en un ejercicio de acrobacia física y vocal.

“Six” se adentra en una sala de espectáculos artísticamente rica, aunque a menudo con problemas comerciales. Se trata del primer espectáculo con boletos que se representa en Palazzo Theatre desde que se puso en escena la maravillosa “This is Christmas” de Pat Caddick durante la pasada temporada navideña. “Jersey Boys” se estrenó en 2008 y estuvo en cartelera durante tres años antes de mudarse a Paris Theater.

A lo largo de los años, “Frank: The Man. The Music” de Bob Anderson y “Between The Lines” de Clint Holmes. “Baz” fue su último espectáculo de residencia, cerrando abruptamente en julio de 2018, aunque el espectáculo inspiró un rediseño personalizado del teatro.

El presidente y director ejecutivo de The Venetian, Patrick Nichols, dice: “‘Six’ es una gran adición a la historia del complejo de ser el hogar de espectáculos de Broadway queridos y de larga duración y fomenta nuestro compromiso de transformar el panorama del entretenimiento en Las Vegas”.

Como las damas de “Six” estarían de acuerdo, es un noble objetivo.