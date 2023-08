Donas y boletos gratis en la fiesta de los B-52’s en el Strip

Las donas de Pinkbox Doughnuts con temática de los B-52's estarán disponibles a partir de las 6 a.m. del 31 de agosto hasta agotar existencias. Un pedido al azar por cada local incluirá un par de boletos para ver a la banda. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Fred Schneider de la banda estadounidense de rock new wave The B-52s, se presenta durante el festival de música Corona Capital en la Ciudad de México, el sábado 16 de noviembre de 2019. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Los miembros fundadores de The B-52s, que aparecen en una foto promocional mientras se presentan el viernes, sábado y domingo en House of Blues at Mandalay Bay, de izquierda a derecha: Cindy Wilson, Fred Schneider y Kate Pierson. (Pieter M. Van Hattem)

Los B-52’s vuelven a Las Vegas este fin de semana y se comprometen a más fechas la próxima primavera. Así que lo celebramos con donas.

El punk se mezcla con el rosa en el regreso de la banda al Venetian Theatre. Los B-52’s colaboran con Pinkbox Doughnuts de Las Vegas. La empresa ofrecerá donas con la temática de los B-52’s a partir de las 6 a.m. del 31 de agosto hasta agotar existencias. Un pedido al azar por local incluirá un par de boletos para ver al grupo.

Se trata de donas glaseadas, rellenas de confeti y coronadas con el logotipo del grupo, disponibles en todos los locales del valle de Las Vegas. Dicen que son deliciosos para adelgazar.

“Pinkbox Doughnuts y The B-52’s forman una pareja perfecta”, afirma en un comunicado Judith Pérez Siegel, dueña de Pinkbox Doughnuts. “Pinkbox Doughnuts siempre es una fiesta en la que las donas divertidas y alegres son las protagonistas, y The B-52’s son la banda por excelencia de las fiestas divertidas y alegres. No podríamos estar más entusiasmados con esta asociación que seguirá extendiendo la diversión al mismo tiempo que ofrece a los clientes de Pinkbox la oportunidad de ganar boletos gratis para un espectáculo de los B-52’s”.

La banda punk de Atlanta ha añadido cinco presentaciones más en su Love Shack de Las Vegas, el Venetian Theatre, del 12 al 20 de abril. Las fechas actuales van del viernes al 3 de septiembre. Los miembros fundadores Fred Schneider, Kate Pierson y Cindy Wilson vuelven a la producción del Venetian. La banda ha declarado anteriormente que la residencia en Las Vegas sería la última vez que se vería a los B-52’s en concierto.