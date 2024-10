Bailarines de Chippendales en el hotel y casino Rio se sindicalizarán

En un giro inesperado, los hombres de Chippendales quieren cobertura.

El famoso espectáculo de revista para adultos en el Rio anunció planes para sindicalizarse con la Actors’ Equity Association. Representantes sindicales hicieron oficial la medida el lunes.

La producción es el primer espectáculo de revista exclusivamente masculino en Las Vegas que intenta sindicalizarse.

Una supermayoría entre las aproximadamente dos docenas de miembros del elenco firmaron tarjetas de autorización sindical la semana pasada. Esa medida reforzó la intención del elenco de realizar una votación formal para sindicalizarse con Equity.

Los artistas de Chipps también han presentado documentos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) para celebrar una elección sindical. El cronograma para esa votación está en manos de la NLRB, probablemente dentro de un mes.

Los productores de Chippendale han sido notificados de la medida y, al momento de escribir este artículo, no han respondido a la notificación del sindicato. La directora de operaciones de Chippendales, Katerina Tabakhov, dijo que no tenía comentarios sobre la nueva asociación de Equity con su elenco.

Si la gerencia no ofrece el reconocimiento de Equity, los bailarines planean seguir adelante con su votación de autorización. La membresía cubriría el espectáculo de residencia de Chipps en Las Vegas y sus producciones de gira nacional e internacional.

Una historia de éxito en Las Vegas

Chippendales ha tenido una racha ininterrumpida (aparte del COVID) desde su apertura en el Rio en 2002. El espectáculo sigue siendo la marca internacional más reconocible entre los shows de revista masculinos.

La producción de Las Vegas ha agregado al elenco a celebridades como el actor y modelo Tyson Beckford, el pilar de “Jersey Shore” Vinny Guadagnino y, la primavera pasada, el profesional de “Dancing with the Stars” Gleb Savchenko.

El espectáculo se enorgullece del reconocimiento de su nombre y su durabilidad, ya que ha realizado más de 8,700 espectáculos en sus 22 años de existencia, presentados originalmente en el Club Rio durante dos años antes de trasladarse al mezzanine.

Los bailarines de hoy se presentan en un teatro de $10 millones y 400 asientos, equipado con paneles LED en todo el escenario y una pasarela hacia el público.

Bailando con Equity

Los miembros de la compañía comenzaron a investigar la membresía sindical hace aproximadamente un año. El miembro del elenco Freddy Godínez estaba entre los Chipps que analizaban buscar una asociación con Equity. Él lleva dos años en la empresa.

“El mayor problema que me sorprendió fueron los beneficios de salud, específicamente, y la licencia por enfermedad”, dijo Godínez en una charla telefónica. “Hay artistas que han estado en el espectáculo durante siete años, uno de ellos ha estado allí 10 años, y no se ofrecen beneficios para los artistas.

“Para mí, eso es algo así como un mínimo que las empresas deberían poder proporcionar, especialmente para sus artistas a tiempo completo”.

Godínez era un novato en Las Vegas cuando llegó de California. Pero su esposo y compañero de reparto, Alex Stabler, ha actuado en Las Vegas durante casi dos décadas.

Stabler fue miembro de “Zumanity” en New York-New York, y más tarde de “Le Reve” en Wynn. Ambos espectáculos cerraron durante la pandemia. Pasó a actuar con los Chipps.

El veterano del entretenimiento quedó impresionado con la calidad de producción del programa, no tanto con su compensación. Godínez y Stabler dijeron que era “de conocimiento común” en la escena del entretenimiento de Las Vegas que los bailarines de Chipps están mal pagados, en comparación con los de otros espectáculos de revista.

“Cuando comencé, me ofrecieron la misma tarifa que le ofrecieron a mi exnovio hace 15 años”, dijo Stabler, uniéndose a la misma charla telefónica que Godínez. “Me dijeron: ‘Así es’, y dije: ‘No, no lo es’. Como artistas, estamos entrenados para creer que somos desechables, por lo que hay que estar agradecidos por lo que se puede conseguir, porque es un mercado muy competitivo. Pero Freddie fue el que realmente nos animó, y presionó y dijo: ‘No, merecemos algo mejor’”.

¿Dónde están los beneficios?

Aquellos que votan a favor de sindicalizarse buscan beneficios de salud y salarios más altos, entre otros temas. Argumentan que su salario ha estado estancado durante más de una década y que no se les brinda cobertura médica ni cobran la licencia por enfermedad.

Representando a una marca internacional, a los artistas se les paga una tarifa base que incluye actuar, posar para fotos con los poseedores de boletos, pasar el rato en el Flirt Lounge adyacente a la sala de espectáculos, ensayos, derechos de imagen para mercancía y promoción, y apariciones en prensa y promocionales.

Están buscando una mejor compensación para esos requisitos laborales, que pueden agregar muchas horas a la semana laboral regular. Es posible que algunos no se identifiquen con el hecho de que pasar el rato con un grupo de solteras con garras en Flirt Lounge es una rutina. Pero puede desgastar a un artista que lo hace después de cada espectáculo, especialmente después de una noche de dos funciones los viernes y sábados.

“Se nos exige que interactuemos con las chicas después del show, se nos pide que hagamos promociones y otras cosas y no nos pagan, todo es parte de nuestro contrato”, dijo Godínez. Stabler intervino: “Su repetición habitual era: ‘Bueno, así es como es’, pero eso no significa que así tenga que ser”.

Hombres en el trabajo

De hecho, Chippendales se encuentra en un subgénero competitivo de espectáculos de revista masculinos, que históricamente tienen una impresionante actividad repetitiva dentro y fuera del Strip. El programa está luchando por la atención entre las despedidas de soltera chillonas con “Thunder from Down Under” en Excalibur (que se estrenó un par de meses antes que Chippendales en el ‘22) y “Magic Mike Live” de Channing Tatum en Sahara.

Los representantes sindicales, como era de esperar, acogieron con beneplácito la decisión de los Chipps de organizarse.

“Toda la comunidad de Las Vegas Equity está encantada de dar la bienvenida a los Chippendales a nuestras filas”, dijo la líder de Equity con sede en Las Vegas, Marci Skolnick, en un comunicado. “La reciente victoria del Sindicato de Trabajadores Culinarios, que sindicalizó con éxito a los trabajadores de la hospitalidad en todo el Strip, demuestra que Las Vegas es, y siempre ha sido, una ciudad sindical”.

Equity quiere expandir esa identidad a los espectáculos escénicos de la ciudad.

“La Actors’ Equity Association está aquí para ayudar a los Chippendales a obtener contratos sindicales”, dijo Skonick, “completos con beneficios sindicales, que les permitirán ganarse la vida haciendo lo que mejor saben hacer”.

Los sindicatos entre nosotros

En este momento, la “comunidad de Equity” en Las Vegas está formalmente representada por un espectáculo: “Menopause the Musical” en Harrah’s. El desafortunado relanzamiento de “Jersey Boys” en el Orleans Showroom fue una división entre Equity y un elenco y equipo que no pertenecía a Equity. El espectáculo original en el Palazzo y más tarde en el Paris Theater, que cerró hace ocho años, fue una producción de Equity.

Los espectáculos de producción a gran escala más recientes que trabajaron con contratos de Equity fueron “Jubilee” en Bally’s (cerrado en 2015) y “Folies Bergere” en el Tropicana (cerrado en 2009).

Los principales sindicatos del entretenimiento de Las Vegas son la Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), con unos 2,100 miembros. El Musicians Union of Las Vegas, American Federation of Musicians Local 369, reporta una membresía de 435. Los bailarines del Nevada Ballet Theatre se unieron al American Guild of Musical Artists (AGMA) en septiembre de 2022.

Equity representa a unos 51,000 actores profesionales y directores de escena en Broadway y en el teatro en vivo en todo Estados Unidos.

Las consecuencias de Chipps

El paso de Chipps al estatus de Equity pudiera desencadenar una serie de esfuerzos similares en espectáculos en Las Vegas. Compañías de producción como Cirque du Soleil, Spiegelworld y la alineación de SPI Entertainment de Adam Steck (que tiene a “Thunder” en su lista) no están sindicalizadas. Pero ninguno de estos elencos ha actuado formalmente para organizarse.

A nivel nacional, Equity también representa a los empleados de clubes de striptease y también a los intérpretes de personajes de Disneyland. Las Vegas está plagada de artistas de clubes y artistas atmosféricos (Area15 se está expandiendo en 35 acres, por ejemplo), elegibles para buscar el status de Equity.

Representantes de Equity claramente quieren que el espectáculo de Chipps sirva como punto de apoyo para aumentar la membresía en Las Vegas. También lo quieren los bailarines que votaron a favor de organizarse.

“Las Vegas es una ciudad de entretenimiento de clase mundial, por lo que Equity era la opción adecuada para nosotros”, dijo Godínez. “Queremos cambiar todo el panorama de la industria del entretenimiento”.