Secret Garden de Mirage cerrará definitivamente

Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat, una popular atracción en The Mirage durante más de tres décadas, cerrará definitivamente.

Los delfines saltan en el aire en Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat en Mirage el lunes 17 de mayo de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Rachel Villanueva, desde la izquierda, y su hija Sophie Santos, de tres años, con Alexandra Lourdes saludan a Maverick durante un recorrido de "meet and greet" en Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat en Mirage el lunes 17 de mayo de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Sophie Santos, de tres años, al centro, alimenta a Maverick con las instrucciones de la especialista en el cuidado de delfines Jen Schwab, detrás, durante un recorrido de "meet and greet" en Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat en Mirage el lunes 17 de mayo de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Sophie Santos, de tres años, a la izquierda, se despide de Maverick con la especialista en el cuidado de delfines Jen Schwab, a la derecha, durante una visita de "meet and greet" en Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat en Mirage el lunes 17 de mayo de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La decisión de cerrar la atracción y trasladar a los animales se anunció el martes en un memorando conjunto del presidente interino de Mirage, Franz Kallao, y del presidente de Hard Rock Las Vegas, Joe Lupo.

El consejero delegado de MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, se lo comunicó al personal del hábitat en persona el martes por la tarde.

El calendario para el traslado de los animales aún está por determinar. Pero ciertamente, el hábitat no está en los planes a largo plazo del nuevo dueño, Hard Rock Hotel. Ni siquiera es seguro que el hábitat vuelva a abrirse, después de cerrar en septiembre tras la muerte del delfín nariz de botella K2, el 25 de septiembre. K2 es el tercer delfín muerto este año en el hábitat.

Las dos empresas han mantenido conversaciones sobre cómo gestionar el cierre del hábitat.

“El equipo de liderazgo de Hard Rock ha pasado varios meses considerando opciones y discutiendo las instalaciones abiertamente con sus equipos de liderazgo tanto en The Mirage como en MGM Resorts”, decía la carta de la doble empresa. “Como Hard Rock ha pensado en su visión para The Mirage después del cierre, el equipo ha determinado que el mejor curso de acción es reducir y, eventualmente, cerrar permanentemente Secret Garden and Dolphin Habitat antes del comienzo de la construcción de Guitar Hotel y otras remodelaciones planificadas de transformación de The Mirage”.

La carta continúa explicando que los animales serán reubicados en hogares presididos por “profesionales del cuidado de animales y expertos veterinarios bien formados y muy respetados”.

De la nota: “Como saben, Dolphin Habitat fue cerrado temporalmente para que expertos externos y el equipo de cuidado de los animales puedan llevar a cabo una revisión exhaustiva de los animales y las instalaciones. Estamos a punto de terminar esa revisión, pero aún no hemos determinado cuándo se reabrirá la instalación ni en qué capacidad”.

Hard Rock anunció que tiene previsto dejar de lado otra popular atracción del Mirage, el volcán frente al Strip, en su renovación. La visión a largo plazo de la producción de Cirque du Soleil-Beatles “Love” aún no está decidida después de que termine su compromiso de funcionar hasta 2023.

Además, hay que concretar los planes para el futuro -si es que los hay- de la estrella Shin Lim y la popular serie Aces of Comedy, ambos en Mirage Theater..

Secret Garden se inauguró en 1990 y ha sido el hogar de decenas de delfines nariz de botella, tigres blancos, leones blancos y leopardos. Los felinos exóticos procedían del hábitat de Siegfried y Roy.

Siegfried Fischbacher era conocido por visitar el hábitat con regularidad para mezclarse con los invitados y hacer magia con sus manos haciendo aparecer monedas de los antebrazos de los visitantes, o detrás de sus orejas. Secret Garden fue la última experiencia pública bajo la marca S&R.

Lynette Chappell, la “Reina Malvada” del dúo en el escenario y confidente de Siegfried y Roy durante 50 años, dijo que el hábitat tuvo “una buena racha”. Ella esperaba este resultado.

“Para ser sincera, esto no es una sorpresa”, dijo Chappell el martes por la tarde. “El hotel era maravilloso, nuestros tigres y leones estaban muy bien cuidados. El personal era excepcional. Fue una experiencia y una época maravillosa”.