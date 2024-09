Regresan los BattleBots a Las Vegas

Es hora de un curso intensivo de choques en BattleBots-Destruct-A-Thon en Las Vegas.

La celebración de las colisiones regresó a su arena homónima, tras una pausa de casi un mes.

La serie se reanudó el viernes en Caesars Entertainment Studios junto a Horseshoe Las Vegas, en la esquina de Flamingo Road y Koval Lane.

Los productores detuvieron las actividades de los Bots el 10 de agosto para una revisión, buscando mejorar el rendimiento en taquilla de un espectáculo que tiene seguidores en todo el mundo. Según reportes, los funcionarios de Caesars Entertainment confían en la viabilidad del espectáculo, aunque el verano ha sido especialmente difícil para los eventos con boletos en la ciudad.

El cocreador de la serie, Trey Roski, ha mostrado un optimismo moderado ante el regreso.

“Toma tiempo que el marketing vuelva a funcionar”, dijo Roski en una charla telefónica el martes por la tarde. “Pero me siento bien. La arena se ve bien. Todo está arreglado y hermoso, y los robots son de primera. Las peleas son geniales”.

El nuevo formato de BattleBots alterna con las competencias en curso de Destruct-A-Thon y su nuevo torneo FaceOff.

Los espectáculos de Destruct-A-Thon se realizan a las 6 p.m. los martes, miércoles, viernes y sábados. Los eventos de FaceOff iniciarán del 20 al 22 de septiembre; continuando del 27 al 29 de septiembre; del 4 al 6 de octubre; del 18 al 20 de octubre; y del 20 al 22 de diciembre (el horario completo y la alineación están en battlebots.com).

BattleBots se estrenó en marzo de 2023. Sus presentaciones se suspendieron durante cinco semanas por la F1. La producción tiene planes de hacer otra pausa del 10 de noviembre al 1 de diciembre.

Alrededor de 80 miembros del elenco y el equipo suspendieron labores cuando el espectáculo se detuvo el mes pasado. Aproximadamente 40 eran miembros del elenco que fueron despedidos, y se informó que cerca de la mitad de ellos perdieron sus trabajos de forma permanente.

“Debido a que ahora es un espectáculo diferente, no necesitamos a todo el personal que teníamos antes”, dijo Roski. “Pero prácticamente todos los demás han regresado”.

Los anfitriones originales, Steve Judkins y Bil Dwyer, están de vuelta en la producción en vivo de BattleBots.

Las batallas de FaceOff serán grabadas para el canal de YouTube de BattleBots y difundidas en las plataformas de redes sociales de la compañía, alcanzando a más de 17 millones de seguidores.

Roski dijo que más de mil propietarios de robots han solicitado participar en la serie. Aproximadamente 100 serán revisados en el lugar para la competencia real. La instalación adyacente al lugar del estudio, donde se construyen, reparan y mantienen los robots, sigue en operación.

El espectáculo rota 13 robots en sus competencias y ha estado usando alrededor de 10 en su regreso. Se están desarrollando unos seis más para estrenarse en aproximadamente un mes.

BattleBots debutó en Comedy Central en el año 2000, y luego se trasladó a Discovery. Las competencias se han visto en más de 150 países. BattleBots ha crecido a más de 10 millones de seguidores en redes sociales, y más de 50 equipos de Estados Unidos, Europa, Asia, Nueva Zelanda, Australia y Sudamérica viajaron a Las Vegas para el torneo World Championship VII el año pasado.

En Las Vegas, las peleas de BattleBots se realizan en un foso de batalla rodeado de plexiglás reforzado. Los fans de todas las edades se sientan en gradas de metal afuera de la instalación de batalla.

La atención a la selección de nuevos equipos y la atención a las máquinas indica que se planea continuar al menos hasta el próximo año.

“Los cambios en realidad harán que nuestro programa de televisión sea mucho mejor”, dijo Roski. “Los robots tendrán tiempo para practicar su conducción en un escenario del mundo real. Estamos tratando de enfrentarlos de una manera única. Creemos que los fans amarán la nueva versión”.

