Muere Coolio, rapero de ‘Gangsta’s Paradise’; tenía casa en Henderson

septiembre 29, 2022 - 11:44 am

Coolio se presenta durante la gira "I Love The 90's" el 7 de agosto de 2022, en RiverEdge Park en Aurora, Illinois (Foto de Rob Grabowski/Invision/AP)

Coolio se presenta en Go Pool en Flamingo Las Vegas el viernes 26 de mayo de 2017 (Bryan Steffy)

Coolio se presenta en Go Pool en Flamingo Las Vegas el viernes 26 de mayo de 2017 (Bryan Steffy)

LOS ÁNGELES – Coolio, el rapero que estuvo entre los nombres más importantes del hip-hop de la década de 1990 con éxitos como “Gangsta’s Paradise” y “Fantastic Voyage”, murió el miércoles a los 59 años, dijo su representante.

Coolio, cuyo nombre legal era Artis Leon Ivey Jr., falleció en la casa de un amigo en Los Ángeles, le informó su manager de muchos años, Jarez Posey, a The Associated Press. La causa no estaba clara aún.

Coolio ganó un Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario por “Gangsta’s Paradise”, el éxito de 1995 de la banda sonora de la película de Michelle Pfeiffer ” Dangerous Minds” que sampleaba la canción de Stevie Wonder de 1976 “Pastime Paradise”.

Fue nominado a otros cinco Grammys durante una carrera que comenzó a finales de la década de 1980.

Nacido en Monessen, Pensilvania, al sur de Pittsburgh, Coolio se mudó a Compton, California, donde asistió a un colegio comunitario. Trabajó como bombero voluntario y en la seguridad de los aeropuertos antes de dedicarse a tiempo completo a la escena del hip-hop.

Su carrera despegó con el lanzamiento en 1994 de su álbum de debut en Tommy Boy Records, “It Takes a Thief”. Su tema de apertura, “Fantastic Voyage”, alcanzaría el número tres en Billboard Hot 100.

Un año después, “Gangsta’s Paradise” se convertiría en un sencillo número uno, con su oscura letra inicial:

“Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte, echo un vistazo a mi vida y me doy cuenta de que no queda mucho, porque llevo tanto tiempo riéndome y explotando, que hasta mi madre piensa que mi mente se fue”.

Presencia de Henderson

La superestrella del rap tenía una casa e instalaciones de estudio en Henderson. Su viejo amigo ProHoeZak, último miembro del grupo pionero de hip-hop Digital Underground, dijo el miércoles: “Me siento como si acabara de morir”, poco después de conocer la noticia.

“Estoy sufriendo. Era un gran amigo desde hace años”, dijo ProHoeZak durante una conversación telefónica desde su casa de Henderson. “Lo conozco desde los 80s. Es terrible”.

PhoHoeZak, cuyo apellido legal es McKinley, dijo que Coolio debía llamar para el cumpleaños del hijo de ProHoeZak.

“Tengo un hijo autista y su cumpleaños es esta noche a las 12, y Lio iba a desearle un feliz cumpleaños”, dijo ProHoeZak.

El artista y productor dijo que él y Coolio estaban en la preproducción de un programa de televisión para niños.

Acababa de prestarme su cámara y estábamos a punto de empezar a rodar un programa que era como ” Sesame Street” y “Yo Gabba Gabba” pero en esteroides”, dijo ProHoeZak. ” Hydraulic Junkyard”.

Pero los dos eran más amigos que colaboradores profesionales.

“Hace poco que empezamos a trabajar en cosas, pero nunca lo habíamos hecho”, dijo ProeHoeZak. “Solo éramos buenos amigos”.