MSG Sphere presentará al menos 4 superestrellas

MSG Sphere prueba la parte superior de las pantallas LED exteriores el martes 17 de enero de 2023, en Las Vegas. K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonFoto

Lucas Watson, presidente de MSG Sphere, habla durante la presentación anual de pronósticos de la Cámara de Las Vegas en el Las Vegas Convention Center, el lunes 23 de enero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Lucas Watson estaba en un centro de conferencias cuadrado mientras hablaba de una fortaleza redonda.

Tras su presentación en la nueva ampliación del Centro de Convenciones, Watson eludió las preguntas sobre la apertura de The Sphere por U2 el próximo septiembre. Ahora se nos informa de que se están reformulando las fechas de apertura de la banda, a la espera de que avancen las obras del proyecto de 2,180 millones de dólares.

Pero Watson ofreció detalles sobre quién y cuándo.

“Pronto anunciaremos los artistas y los boletos que pondremos a la venta”, dijo Watson fuera del escenario. El ejecutivo confirmó que cada año se presentarán en la Sphere entre cuatro y seis cabezas de cartel residentes.

“Cada artista se presentará aproximadamente entre 10 y 12 veces, dependiendo de su disponibilidad y programación”, dijo Watson. “Pero ese es el orden aproximado de magnitud”.

La ejecutiva de primera línea Josephine Vaccarello ha sido ascendida para dirigir todas las reservas del MSG Sphere.

Como se mencionó anteriormente en esta esfera (o, columna), Watson también dijo que en la Sphere se presentará regularmente una obra teatral.

“Sí, teatral, pero multisensorial, es decir, con menos artistas en vivo y más tecnología cinematográfica”, dijo Watson, “y solo para la Sphere”.

Todo este trabajo se está realizando en el prototipo del local de Burbank. Esperamos que esa producción ancle la programación de la Sphere, con cabezas de cartel entrando y saliendo.

Watson también habló de la capacidad total de la Sphere de 18,600 asientos. La nueva cifra añade asientos a los 17,500 anteriores. Esta es ahora la cifra oficial, ya que redondeamos, por así decirlo.

Un momento bot

Un reporte publicado indica que el presidente y director financiero de Live Nation, Joe Berchtold, responsabiliza a los bots del lío de la preventa de entradas de Taylor Swift en noviembre. Billboard informa de que Berchtold tiene previsto culpar a los sistemas automatizados de haber atascado los sistemas de venta de entradas de Ticketmaster cuando comparezca el martes ante una audiencia del Comité Judicial del Senado.

Según los reportes, Berchtold tiene intención de detallar las batallas de Ticketmaster contra los revendedores de entradas que emplean ilegalmente robots automatizados para “atacar” la venta de entradas de artistas de alto perfil.

“Sabíamos que los bots atacarían la venta de entradas (de Swift), y lo planeamos en consecuencia”, dijo Berchtold en su declaración preparada, obtenida por la publicación nacional. Entonces recibimos el triple de tráfico de bots del que habíamos experimentado nunca y, por primera vez en 400 preventas de Verified Fan, atacaron nuestros servidores de códigos de acceso de Verified Fan. Aunque los bots no consiguieron penetrar en nuestros sistemas ni adquirir ningún boleto, el ataque nos obligó a ralentizar e incluso pausar nuestras ventas. Esto provocó una terrible experiencia para el consumidor que lamentamos profundamente”.

Con su sistema desbordado, Ticketmaster interrumpió sus planes de venta general. El clamor de millones de “Swifties” provocó la audiencia del martes, encabezada por el senador Dick Durbin (demócrata por Illinois).

Se espera que la superestrella Garth Brooks, que inaugurará una serie de conciertos en el Colosseum en mayo, apoye el testimonio de Berchtold. Brooks dijo que presionó al dueño de los Cowboys, Jerry Jones (un fin de semana duro para él), para que usara Ticketmaster en lugar de SeatGeek para el show de Brooks en el AT&T Stadium. SeatGeek suele tener un contrato exclusivo de venta de entradas con el estadio.

Del comunicado de Brooks (mayúsculas suyas): “La aglomeración de bots durante una puesta en venta es una razón de peso para el fracaso del programa, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA EMPRESA VENDEDORA DE ENTRADAS”, escribe el icono del country en su carta dirigida al Congreso. “Y quien paga SIEMPRE esta atrocidad es el cliente, el ÚLTIMO sobre quien debería recaer esa carga”.

Nicks a T-Mobile

Stevie Nicks anunció una gira en solitario, con una parada el 18 de marzo en T-Mobile Arena. Las entradas se pondrán a la venta el viernes a las 10 a.m. en AXS.com. Nicks se presenta con Billy Joel en algunos conciertos, pero no en Las Vegas. Hemos visto a Nicks en el antiguo Joint del Hard Rock Hotel (actual Virgin Hotel Theater) y en el Colosseum. Dijo que en ambos conciertos agradecía la oportunidad de tocar su material en solo, que por supuesto es increíble.

De Cronin a Crosby

Cuando Kevin Cronin, líder de REO Speedwagon, conoció a David Crosby, eran vecinos en Encino y el mayor vicio de Crosby era el té de hierbas.

Cronin era fan de “Croz” desde que era adolescente. Invitó a Crosby a su casa para ensayar una nueva canción, que Cronin tocó con guitarra acústica. “Se balanceaba de un lado a otro mientras yo tocaba el ritmo de la canción”, contó Cronin al público que llenó The Pearl at the Palms el sábado por la noche. “Cuando rasgueé el último acorde, estaba en un estado de trance. Nunca había visto a una persona que amara tanto la música como David Crosby”.

REO tocó entonces una canción que acababan de preparar el viernes, su canción favorita de Crosby, “Almost Cut My Hair”, de Crosby, Stills, Nash & Young. No hay muchas bandas que puedan hacer justicia a “Croz” hoy en día. REO, que celebró su 50 aniversario, es una de ellas.

Alerta de salida genial

Unique Massive de Elvis Lederer vuelve al Sand Dollar Lounge de Polaris y Spring Mountain de 10 p.m.-2 a.m. el miércoles. El grupo está a punto de cumplir 20 años en VegasVille, y el gran guitarrista Lederer se presenta con Mike Gonzales (trompeta), Matt Green (teclas), Wickett Pickett (bajo) y Chris Foster (batería). No habrá cover. Como siempre, prueba la pizza.