Local del Strip cierra sin previo aviso; cancelan tres espectáculos

Elyzabeth Diaga, vocalista de "Queens of Rock", se presenta en Mosaic on the Strip durante un espectáculo el jueves 25 de febrero de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Elyzabeth Diaga, vocalista de "Queens of Rock", se presenta en Mosaic on the Strip durante un espectáculo en honor a los primeros auxilios el jueves 25 de febrero de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

"Lady Like", revista de burlesque en Mosaic on the Strip. (LadyLike)

El artista tributo Michael Firestone se presenta como Michael Jackson en esta foto de archivo del jueves 26 de julio de 2012. (Las Vegas Review-Journal)

Una historia de éxito durante la reapertura de la pandemia ha cerrado, sin previo aviso y sin fanfarria.

Mosaic on the Strip, sede de tres producciones en curso, cerró esta semana. El operador del local, Dean Coleman, de SPR & Promotions, informó el miércoles a los productores de “M.J. The Evolution”, “Queens of Rock”, de Elyzabeth Diaga, y del espectáculo de burlesque “Lady Like” de que tendrían que retirarse de inmediato.

El local iba a dejar de operar en septiembre, ya que, según se informa, los propietarios del terreno planean demoler el edificio para instalar un concepto de venta al por menor. Coleman dijo el jueves que el arrendatario principal de la propiedad, Adventure International, comunicó esos planes. Los espectáculos se habían estado presentando de acuerdo a ese plazo de septiembre.

Pero el cierre de esta semana llegó inadvertido y sin previo aviso. Coleman dijo que el lunes detectó un olor a cables quemados en el escenario. Pensó que habría que hacer al menos una revisión intensiva de la infraestructura del local, y posiblemente reparar o sustituir el cableado.

En ese momento, dijo, tenía más sentido simplemente cerrar la sala que hacer una pausa, renovar y volver a abrir.

“No iba a pagar el dinero, en primer lugar”, dijo Coleman. “En segundo lugar, conseguir que el departamento de bomberos certifique el trabajo y haga un seguimiento de lo que era habría sido un proceso que llevaría mucho tiempo”.

Coleman confía en que el espectáculo “M.J.” encuentre un interesado, ya que fue el más vendido en Mosaic hasta su cierre. La producción está encabezada por el hábil artista tributo a Jackson, Michael Firestone, apoyado por miembros de la familia Jackson quien cuenta con un equipo de baile y tres intérpretes que representan a Jackson a lo largo de los años.

Es probable que “Queens” busque un nuevo local en Las Vegas mientras completa las fechas en la carretera. “Lady Like”, que se ha presentado solo durante un mes, también está buscando una sala.

En un comunicado, los productores del espectáculo dijeron: “Creative Productions siempre ha planeado un compromiso limitado en este lugar para mostrar “Lady Like” y acelerará su mudanza a otro lugar”.

Mosaic on the Strip quedó atrapado detrás del centro comercial anclado por Walgreen’s al otro lado del Strip, frente a Park MGM.

A lo largo de los años, el club ha operado como Metz, Utopia, Empire Ballroom, Boulevard Theater y Tommy Wind Theater. La compañía de Coleman tomó el control a finales de 2019, abriendo en febrero de 2020, justo antes del COVID. La sala tenía capacidad para unos 500 espectadores para espectáculos de producción.

Coleman pudo montar espectáculos con capacidad limitada en octubre de 2020, con “Queens of Rock”, el tributo de Kyle Martin “Piano Man” a Billy Joel y Elton John, y el espectáculo masculino “Aussie Heat”. “M.J. The Evolution” se estrenó meses después. El espectáculo de Diaga acababa de regresar de la pausa.

También había planes sueltos para revivir “A Mob Story”, último del Plaza, en el Mosaic (los carteles estaban puestos, pero el espectáculo nunca salió a la venta). Producciones como el espectáculo de baile “Little Miss Nasty” estuvieron en conversaciones para abrirse, pero nunca se materializaron.

Desde su paso por Mosaic, “Aussie Heat” se ha trasladado a Notoriety Live. “Piano Man” se estrenará la próxima semana en el V Theater de Miracle Mile Shops at Planet Hollywood.

La compañía de Coleman supervisa más de 20 espectáculos en gira. Se está centrando en “M.J.”, con el gran guitarrista Christian Brady, que también se presentó en las bandas de “Queens” y “Piano Man”. Coleman está recortando unos 20 minutos del espectáculo y -prepárate- añadiendo una figura de holograma.

“Mi plan ha sido hacer un espectáculo aquí y hacer otro por Europa”, dijo Coleman. “Pensaba presentarlo aquí el año próximo, pero ahora podría hacerlo en octubre”.

En cuanto a las otras producciones a las que ha proporcionado un hogar a corto plazo, Coleman dijo: “Nos entristece cerrar nuestras puertas hoy, pero tal y como está el mercado, es difícil. Espero lo mejor para muchos espectáculos de Las Vegas”.