La llegada de Ed Sheeran a Allegiant encabeza oleada de anuncios en Las Vegas

Ed Sheeran se presenta en el escenario de los Brit Awards 2022 en Londres el martes 8 de febrero de 2022. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

Terry Fator se presenta en el Liberty Loft de Nueva York el miércoles 10 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Terry Fator se presenta en el Liberty Loft de Nueva York el miércoles 10 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Terry Fator, que aparece con Winston The Impersonating Turtle, ha vuelto a la residencia en New York-New York. (Tom Donoghue)

David Blaine en la noche de apertura de su show "In Spades" en The Theatre at Resorts World Las Vegas el viernes 30 de septiembre de 2022. (Denise Truscello)

Rod Stewart se presenta en el New Orleans Jazz and Heritage Festival el 28 de abril de 2018. Un acuerdo entre Stewart y los fiscales de Florida para resolver las acusaciones de que él y su hijo adulto Sean golpearon a un guardia de seguridad en una fiesta de vísperas de año nuevo hace dos años fracasó. Ahora está previsto que la pareja vaya a juicio por cargos de agresión menor en enero. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

Ed Sheeran vuela con Allegiant.

Nos referimos al estadio.

Sheeran publicó los detalles de su gira “+ – = ÷ x”, traducida en inglés tradicional como “Mathematics”, con una parada el 9 de septiembre en Allegiant Stadium. Esta es la primera serie de conciertos de Sheeran en Estados Unidos en unos cinco años. Las entradas estarán a la venta a las 10 a.m. del 14 de octubre en ticketmaster.com. La gira “Divide Tour” de Sheeran de 2018 fue la más concurrida y la de mayor recaudación de la historia.

La gira de Sheeran, que batió el récord, abarcó 255 espectáculos y recaudó 776.2 millones de dólares. La cifra de ventas superó el tour 360° Tour de 2009-2011 de U2 (736.4 millones de dólares, según las estadísticas de Billboard). Esa serie se detuvo en T-Mobile Arena.

La semana pasada se reportó que Sheeran se dirige a los tribunales por una acusación de que su éxito de 2014 “Thinking Out Loud” violó las leyes de derechos de autor al copiar el clásico de 1973 de Marvin Gaye “Let’s Get It On”. El abogado de Sheehan había intentado que se eliminara el caso. En su lugar, será resuelto por un jurado en una fecha que está por determinarse.

Reaparición en 2023

David Blaine nos dijo la semana pasada que sería titular en The Theatre at Resorts World en 2024. Especificó sus primeros pasos hacia ese fin, con fechas del 6 al 7 de enero, del 28 al 28 y del 10 al 11 de marzo. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en AXS.com/davidblaineinvegas. Blaine regresa para sus fechas previamente programadas del 28 al 29 de octubre y del 16 al 17 de diciembre.

Hemos escuchado que Blaine redujo un poco su espectáculo, incluyendo la reducción de su número de apertura (la caída en cajas de cartón apiladas a dos metros de altura) a la mitad. Blaine dijo que desde el escenario de la noche de apertura su caída era de 78 pies. La distancia oficial es ahora de 85. Sea como sea, es una escena salvaje.

Nuestro caballero dorado

Sir Rod Stewart, diciendo que han pasado “12 años y sigue saliéndose con la suya”, amplió su residencia en Colosseum del Caesars Palace del 3 al 15 de mayo y del 10 al 22 de noviembre de 2023. El año que viene será el duodécimo año de Stewart en Colosseum, donde ya es el decano de la escena.

Y ahora, bailamos

“Dancing With the Stars: Live” hace parada en The Pearl at the Palms el 12 de marzo. Entre los bailarines profesionales se encuentran Brandon Armstrong, Alan Bersten, Sasha Farber, Gleb Savchenko, Emma Slater, Britt Stewart y la campeona de “So You Think You Can Dance”, Alexis Warr, ahora en la serie de ABC-TV “Dancing with the Stars”. Los boletos estarán a la venta a las 10 a.m. del viernes en Ticketmaster.com.

Lo escuché de un amigo…

Un amigo me dijo que REO Speedwagon vendrá a The Pearl at the Palms el 21 de enero. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en Ticketmaster.com.

Dato de la banda: Liderados por el cantante Kevin Cronin, la banda es gran fan de Carrot Top. Han ido al show en Luxor varias veces.

Epps up

El brillante monologuista Mike Epps estará en Venetian Theatre el 10 y 11 de febrero. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en Ticketmaster.com. Epps emitió recientemente su último especial de conciertos de Netflix, “Indiana Mike”.

Acción de Fator en época decembrina

El icono ventrílocuo Terry Fator vuelve con su alegre “A Very Terry Christmas” del 25 de noviembre al 27 de diciembre en Liberty Loft de Nueva York. Esperamos que Duggie Scott Walker se encargue de la alegría navideña este año. Los boletos ya están a la venta en terryfator.com.

Mortimer a la caza

El mago Xavier Mortimer dejará The Strat a finales de año. El manager de Mortimer, Alex Goude, dijo el lunes que el exartista de Cirque está revisando “múltiples opciones mientras hablamos”. El equipo de Mortimer quiere que sea titular del cartel “de destino” y que esté más cercano al corazón del Strip.

The Strat pretende estar donde empieza el Strip, lo que suscita una refutación del Sahara Las Vegas, que hace la misma afirmación.

“Estamos muy contentos de mostrar lo que Xavier puede hacer en un gran escenario en The Strat, y de crecer y ganar múltiples premios”, dijo Goude. “Ahora es el momento de pasar a la revolución”.

Esperamos que esa revolución esté aderezada por Mortimer haciendo desaparecer y reaparecer el cartel de Welcome to Fabulous Las Vegas. Ese acto se prometió hace meses.

Alerta de salida genial

Tiki Di Amore está relacionado con Casa Di Amore, pero no hay que confundirlos. Uno es un restaurante italiano de cortes clásico. El otro es una cabaña tiki en un patio trasero con techo de paja, donde podrías llevar una falda de hierba y encajar perfectamente. Allí es donde Rock You Up tocará el viernes de las 7 p.m. a las 10 p.m. Se trata de Tim Soldan en el bajo y la voz, Eden Caz en la voz, Tito Zúñiga en la guitarra, y Bob Antal en la batería y (dice aquí) de “piloto de avión”. Trae una bolsa de Pan Am, supongo. Pero descubre el rock clásico de los 60 y 70 en 2850 E. Tropicana Ave., sin costo, y solos de cencerro a petición