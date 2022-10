La leyenda del rock John Mellencamp, anuncia shows en Las Vegas

Parece que fue ayer, aunque fue el viernes, cuando le comenté a un amigo que una vez había visto tocar a John Mellencamp en el entonces Aladdin Theatre for the Performing Arts.

Sigue siendo uno de mis shows favoritos en ese local, o en cualquier lugar de Las Vegas. Llevaba jeans, una playera barata y arrasó en el lugar.

Por casualidad, Mellencamp está programado como titular de cartel de nuevo en el Strip.

Debutará en Encore Theater los días 24 y 25 de marzo en Wynn Las Vegas. Las entradas estarán a la venta a las 10 a.m. del 7 de octubre en Ticketmaster.com.

Mellencamp es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y del Salón de la Fama de los Compositores y ha sido galardonado con los premios John Steinbeck Award, ASCAP Foundation Champion Award, Woody Guthrie Award y Americana Music Association’s Lifetime Achievement Award. Su más reciente galardón de prestigio es Founders Award, la máxima distinción que concede American Society of Composers, Authors & Publishers.

El espectáculo del Encore Theater es presentado por AEG Presents, con el patrocinio de Turner Classic Movies. Mellencamp nunca se ha asociado con una empresa externa en una de sus giras. En cualquier caso, esperamos “Pink Houses”, “Lonely Ol’ Night”, “Paper in Fire” y “Authority Song” en un concierto doble largamente esperado.

Una experiencia elevada

Tuvimos la oportunidad de estar con David Blaine esta semana en el restaurante Crossroads Kitchen en Resorts World. Mientras daba una muestra de sus espectáculos programados para el viernes y el sábado, Blaine se tragó un puño de clavos y los masticó con una copa de vino.

Qué raro. Pero bueno, el lugar es vegano.

En realidad, quisiera visitar Home Depot con Blaine, mientras recorre los pasillos tragándose el inventario. “Ignoren a mi amigo, solo está botaneando “.

Pero Blaine está guardando las cosas más impresionantes para su producción en Theatre de Resorts World. Sin develar demasiado la Gran Revelación, en un acto estará en el aire. Luego ya no lo estará. Estará en el agua, durante lo que parece mucho tiempo, y de una forma en la que solo podrás saludarlo de lejos.

Y ten en cuenta que el espectáculo de Blaine es para toda la familia, y formarás parte del proceso.

Blaine vuelve el 28 y 29 de octubre, y luego el 16 y 17 de diciembre. Aunque no se ha anunciado formalmente, ha dicho que tiene previsto presentarse en Resorts World hasta 2023 y hasta 2024. No planea estar en el escenario después de los 52 años (Blaine tiene 49), porque esa es la edad que tenía Houdini cuando murió.

Por supuesto, a Blaine se le han ofrecido todo tipo de oportunidades de residencia en Las Vegas, sede de más de 20 titulares de cartel de magos/ilusionistas/mentalistas. Pero fue la arquitectura de Theatre lo que le convenció para comprometerse finalmente. Lo entenderás mejor cuando veas el espectáculo. De verdad trabaja el escenario, de arriba a abajo.

El equipo de S&R se reúne

Los antiguos miembros del equipo de producción de Siegfried & Roy se reunieron el domingo en el Healing Garden del centro de Las Vegas. S&R habían donado al parque el roble The Tree of Life, que honra a las víctimas del tiroteo del 1° de octubre. Bette Gaines-Snyder actuó como presentadora, con la ayuda de Sandra Shulman, ambas exbailarinas que hicieron carrera como ejecutivas de MGM Resorts International.

More from Sunday: Siegfried and Roy production team reunion @ the Healing Garden in downtown Las Vegas. This is ex-dancer/line captain Angelo Moio. #RJnow @reviewjournal @SARMOTIfdn pic.twitter.com/oGbjZIde8J

La tramoyista Samantha Sage, Floyd “Sweets” Harrison, de la compañía de bailarines King Charles Troupe, el capitán de fila y bailarín Angelo Moio y el director general del espectáculo Todd Dougall fueron algunos de los 60 miembros del equipo de S&R que se presentaron. Los reunidos formaron parte de un espectáculo que entretuvo a más de 25 millones de fans desde Las Vegas a París, desde Japón a Nueva York.

Sage había estado con S&R desde 1980, cuando el dúo era un acto especial en el “Lido de Paris” en Stardust.

“Era como: ‘¡Suelten el telón para el elefante! Y entonces un gato salía al escenario”, dijo Sage ante el micrófono. “Oh, mis estrellas”. Ella formó parte de la producción que recorrió Tokio y Osaka.

From Sunday: Former members of the Siegfried and Roy production team remember the duo at the Healing Garden in downtown Las Vegas. S&R donated the Tree of Life oak from Little Bavaria. This is ex-stagehand Samantha Sage. #RJnow @reviewjournal @SARMOTIfdn pic.twitter.com/B6Vcd91rML

— John Katsilometes (@johnnykats) September 29, 2022