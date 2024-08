Jimmy Kimmel será homenajeado en renombrada gala del Strip de Las Vegas

Jimmy Kimmel, graduado de Clark High School y Kenny Guinn Middle School, será homenajeado en la próxima gala Keep Memory Alive Power of Love.

Jimmy Kimmel hizo una vez una parada de su gira en Las Vegas y casi nadie se enteró.

Uno de los hijos predilectos de la ciudad y graduado de Clark High y Kenny Guinn Middle School (quien también presenta un popular programa de entrevistas nocturno), Kimmel recorrió el Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health en octubre de 2019.

Ese día se gestó una idea: Invitar a Kimmel a ser homenajeado en la gala anual Keep Memory Alive Power of Love. Las estrellas, y la estrella, se alinearon para que Kimmel fuera honrado en el evento el 22 de febrero en el MGM Grand Garden.

Kimmel anunció que no volverá a presentar la gala de los Oscar, prevista para el 22 de marzo. El cofundador del Ruvo Center, Larry Ruvo, confirmó el lunes que Kimmel sería homenajeado en el próximo evento Power of Love.

Ser anfitrión de los Oscar había sido un obstáculo para que Kimmel se comprometiera como homenajeado del evento (aunque asistió cuando Neil Diamond fue reconocido en 2019, y presentó a la leyenda del pop).

La preparación de los premios de la Academia incluso ha interferido con la actuación principal de Kimmel como anfitrión de “Jimmy Kimmel Live!”

El ícono de los programas de entrevistas, de 56 años, dijo este mes en el podcast “Politickin”: “Estoy metido de lleno cuando se trata de algo como los Oscar. Pienso en ello por la mañana y por la noche, y cuando tengo ideas quiero trabajar en ellas y entonces mi programa nocturno me parece una molestia. Acabas aplazándolo todo hasta después de los Oscar, y tienes que hacer todo lo que prometiste hacer después de los Oscar”.

En su primera visita al Ruvo Center en 2019, Kimmel pasó más de una hora conociendo las iniciativas del centro para combatir una serie de trastornos cerebrales. Participaron el Dr. Dylan Wint, director de Cleveland Clinic; el Dr. Dietmar Cordes; la cofundadora del Centro, Camille Ruvo; Michael Severino, miembro de la junta directiva, y Jim Gentleman, veterano de marketing de Las Vegas y amigo de Kimmel desde hace muchos años.

La presentación del doctor Cordes estuvo repleta de datos médicos y se centró en los numerosos tratamientos e iniciativas del centro. “Conozco todo esto”, dijo Kimmel. “Fui a la UNLV”.

+++

Éxito del Strip se prepara para sus 25

Pregunta rápida: ¿Qué producción de Las Vegas ha presentado más de 10mil espectáculos y para más de 2,.5 millones de espectadores y está a punto de celebrar su 25 aniversario?

Si respondieras “Sydney After Dark”, estarías totalmente equivocado.

“Fantasy” en el Luxor es ese espectáculo. El monstruo de Anita Mann Productions se inauguró como “Midnight Fantasy” en 1999 y pronto cambió de horario y título, pero permaneció en escena de forma constante.

Para celebrar su 25 aniversario este octubre, Mann ha contado con la coreógrafa de “Eras Tour” y “La La Land” Mandy Moore, los campeones de “Dancing With the Stars” Val Chmerkovskiy y Jenna Johnson; la famosa coreógrafa Cris Judd (que trabajó en el espectáculo hace una década), y la antigua miembro del reparto Yesi Burgess, que hoy es directora residente en Voltaire en The Venetian y baila con titulares de cartel como Kylie Minogue y Jason Derulo.

Lorena Peril, que es una magnífica cantante del himno nacional y también una ávida fan de los 49ers, sigue siendo la cantante principal del espectáculo.

Moore también ha sido nominada al premio Primetime Emmy a la coreografía más destacada por su trabajo en la retransmisión de los Oscar de 2024. Esto puede pasar en el mundo de un coreógrafo, especialmente si eres Moore, que ya ha ganado tres Emmys.

“Es un poco loco y un poco confuso”, dijo Moore durante un ensayo reciente. “Pero es televisión, no cine”.

Moore también ha sido galardonada en 2017 por “ Dancing with the Stars”, en 2018 por “So You Think You Can Dance” y en 2020 por “Zoey’s Extraordinary Playlist”.

La veterana diseñadora de danza es amiga íntima de Mann, y está elaborando una nueva apertura y cierre para el 25 aniversario. La nueva música está siendo creada por District 78, que ha contribuido a “So You Think You Can Dance”, “Dancing with the Stars”, “The Masked Singer” y “America’s Best Dance Crew”.

“Fantasy” empezó con un contrato de seis meses. El acuerdo con el hotel anfitrión ha continuado a través de cambios de propiedad y varios presidentes y gerentes generales. A pesar de su título original, el reloj nunca ha dado la medianoche para este programa.

Más tarde para Nate

El monologuista Nate Bargatze ha pospuesto su actuación de octubre en el Encore Theater debido a un conflicto de producción televisiva. Bargatze regresa los días 8, 10 y 11 de enero. Se presentará en seis funciones (7:30 y 10 p.m.) en esas tres fechas. Pronosticamos que se agotarán las entradas.

Grandes momentos en las redes sociales

Historic Vids (@historyinmmes), una de mis cuentas de X favoritas, publicó un clip de un enfrentamiento de “Price is Right” de 1973. Un AMC Gremlin azul del 73 (con portaequipajes y radio am), un viaje a Las Vegas con estancia en el Sahara, 500 en dólares de plata estaba valorados en 3 mil 433 dólares.

La concursante, “Silvia”, pujó 3 mil dólares y ganó. Espero que se lo pasara bien viendo (quizá) a Sonny y Cher en el Congo Showroom.

Alerta de buen ambiente

La Bruce Harper Big Band con Naomi Mauro llena Myron’s de música de viento a las 7 p.m. del martes. Es una noche de estándares de jazz con Mauro al frente del grupo de 17 músicos de Harper. Se interpretará música muy variada, desde los Beatles hasta Steve Allen, pasando por Antônio Carlos Jobin. Para más información, visita smithcenterlv.com.