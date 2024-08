Hay quejas sobre seguridad de concursantes en reality de MrBeast grabado en Las Vegas

agosto 6, 2024 - 11:33 am

La destacada estrella de YouTube MrBeast enfrenta quejas sobre la seguridad de los concursantes de la ronda preliminar de su ambicioso programa de juegos “Beast Games”, que cuenta con mil competidores que aspiran a un gran premio de 5 millones de dólares.

Algunos concursantes se quejaron en internet y ante otros influencers de YouTube de que carecían de acceso regular a comida, agua y medicación durante la producción preliminar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y de que algunos concursantes resultaron heridos durante la producción.

Un portavoz de MrBeast dijo que su equipo está revisando el proceso y solicitando la opinión de los asistentes antes de la siguiente fase de producción en Toronto.

Lo que está en juego en los “Beast Games” no es solo para los concursantes, sino para el propio MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, así como para los receptores de su “filantropía acrobática”, que a menudo implica regalos directos en efectivo o incluso casas. Las quejas sobre la producción de “Beast Games” coinciden con el reconocimiento de Donaldson esta semana de que usó insultos racistas y homófobos hace años en grabaciones que hizo cuando era adolescente.

El programa, que ya ha sido contratado por Amazon Prime Video para emitirse en 240 países, forma parte de la expansión cultural de Donaldson más allá de YouTube, donde su canal cuenta con 307 millones de suscriptores, entre ellos innumerables jóvenes consumidores que ya compran su línea de caramelos Feastables o las hamburguesas que llevan su nombre.

“Mi objetivo es hacer el mayor programa posible y demostrar que los YouTubers y creadores pueden triunfar en otras plataformas”, dijo Donaldson en un comunicado de prensa de Amazon en marzo.

Las empresas de Donaldson seleccionaron a 2 mil personas para participar en una especie de prueba inicial en Allegiant Stadium en julio, de las que presumiblemente mil pasarían al programa real. Amazon Prime Video no participó y no respondió a la petición de comentarios.

Un portavoz de MrBeast dijo el viernes que la grabación del video promocional fue “desafortunadamente complicada” por el clima extremo, la interrupción generalizada de CrowdStrike que causó estragos tecnológicos globales y “otros problemas logísticos y de comunicación inesperados”.

Hemos “adoptado medidas para asegurarnos de aprender de esta experiencia y estamos entusiasmados por dar la bienvenida a cientos de hombres y mujeres al mayor concurso mundial de la historia”, dijo el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

MrBeast ofreció a los concursantes eliminados mil dólares al abandonar el concurso y el portavoz dijo que la mayoría de los que siguen en la competencia están dispuestos a seguir adelante.

Algunos concursantes esperaban desafíos similares a los del distópico programa de Netflix “Squid Game”, una serie ficticia –y eventual reality show de juegos– donde personas profundamente endeudadas compiten por millones en juegos infantiles de alto riesgo.

The Associated Press se puso en contacto con varios concursantes sobre “Beast Games”, pero la mayoría no respondió o se negó a hablar oficialmente porque habían firmado acuerdos de confidencialidad.

Scott Leopold, un padre de 53 años de Austin, Texas, declaró a la AP que pensaba que estaba compitiendo en los “Beast Games” reales, no en un precursor del programa. Dijo que se sintió engañado sobre sus posibilidades de ganar y que la competición en Las Vegas no se transmitiría en Amazon Prime Video.

Dijo que Donaldson no debería ser “villanizado”, pero añadió que “una disculpa serviría mucho”.

“Todo lo que puedo concluir es que estaba sobrepasado”, dijo Leopold. “Había demasiada gente, y no creo que supiera cómo manejar la situación”.

Nancy Libby, una veterana de la Marina originaria de California que dijo haber sido una de las últimas personas eliminadas, contó a AP que se presentó tras ver un llamado al casting en Facebook. Sus hijas ven videos de MrBeast, dijo, y ella ya había planeado ausentarse del trabajo de todos modos.

Las condiciones en el set cumplieron sus expectativas. Libby dijo que los reclutadores le indicaron que viera los retos anteriores de MrBeast para que se familiarizara con la experiencia. Por eso, dijo, no le sorprendieron las comidas a base de avena y las noches durmiendo en el piso.

Libby dijo que el “control de multitudes” era un problema a veces y que más personal pudiera ayudar a garantizar que los competidores no lesionen a sus homólogos. Pero Libby dijo que el equipo de MrBeast parecía tomarse en serio la seguridad y que solo fue testigo de comportamientos groseros por parte de contratistas externos.

“A veces, cuando diriges cosas que son las primeras de su clase, surgen cosas que no puedes prever”, dijo Libby. “Creo que estaba puesta la plantilla para una competición realmente buena”.

MrBeast también ha tenido anteriormente algunas relaciones polémicas con sus contratistas. Una de las empresas de Donaldson demandó y luego fue contrademandada por un proveedor con el que trabajaron en la “hamburguesa MrBeast”, que fue muy criticada.

Los fans también se han quejado de no haber recibido los productos que encargaron a MrBeast o de haber recibido artículos o tallas equivocados. El año pasado, un vendedor que trabajaba con MrBeast en el envío de algunos de esos pedidos reconoció en un post en internet que había defraudado a los fans.