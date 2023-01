‘Freestyle Love Supreme’, el más reciente show del Strip en cerrar

Lin-Manuel Miranda, cocreador de Freestyle Love Supreme, se presenta junto a los miembros del reparto Kaila Mullady, izquierda, en The Summit Showroom dentro de The Venetian el miércoles 16 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Lin-Manuel Miranda, cocreador de Freestyle Love Supreme, se presenta junto a los miembros del reparto Kaila Mullady, izquierda, y Jay C. Ellis en The Summit Showroom dentro de The Venetian el miércoles 16 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

“Freestyle Love Supreme” (FLS) es el último show de producción que se ha visto perjudicado en el turbulento mercado del entretenimiento de Las Vegas. El show concebido por Lin-Manuel Miranda, grande de Broadway y visionario de la producción, cierra el 29 de enero en la Sala de Espectáculos Summit de The Venetian.

“FLS”, una mezcla vertiginosa de improvisación, comedia, hip-hop y danza, se estrenó el 10 de noviembre. El show habrá durado unos dos meses y medio. En un principio, estaba previsto que durara al menos hasta finales de abril.

“FLS” se une a “Bat Out of Hell – The Musical” en Paris Las Vegas, “Extravaganza” en Horseshoe (antes Bally’s), el show de magia de Xavier Mortimer en The Strat Theater y “Legends in Concert” en Tropicana entre los shows de producción del Strip que cerrarán a partir de 2023. Mortimer y “Legends” están buscando nuevos locales para 2023.

Venetian anunció el cierre en un comunicado emitido el jueves: “El elenco de Freestyle Love Supreme ha deleitado al público desde noviembre con su ingeniosa y desenfadada comedia de improvisación y concluirá su actual temporada el 29 de enero. En los últimos meses, nos han robado rápidamente el corazón y se han convertido en parte de la familia de The Venetian”.

No se ha dado ninguna razón formal, pero se han vendido menos de 60 entradas para el final del 29 de enero, según la tabla de asientos de Ticketmaster del local.

El hotel dejó abierta la posibilidad de un regreso, diciendo: “Estamos impacientes por ver lo que 2023 tiene reservado para este talentoso grupo y esperamos volver a los micrófonos de The Summit Showroom en un futuro próximo”. No se especificó cómo sería ese regreso, aunque en estos casos una nueva estrategia de marketing está entre los temas que se examinan.

Venetian dio las gracias específicamente a Miranda, que co-creó el show en 2004, antes de desarrollar “Hamilton” e “In The Heights”. Miranda concibió el show junto con el innovador del hip-hop de estilo libre Anthony Veneziale y el director Thomas Kail.

Miranda actuará en el show a las 8 p.m. el 12 y el 13 de enero, y a las 7 p.m. el 14 de enero, aunque para las dos primeras funciones solo se han vendido la mitad de las entradas. Miranda también estuvo en el escenario los días 16 y 17 de noviembre, justo después del estreno del show. En una entrevista el 17 de noviembre, Miranda dijo que le entusiasmaba asumir el reto de producir un show en Las Vegas.

“Es un patrimonio increíble, y el hecho de que sea un lugar donde tú y tu base de fans pueden encontrarse es de verdad especial”, dijo Miranda. “Eso es lo realmente emocionante de la promesa de Las Vegas. Espero que ‘Freestyle’ pueda encontrar ese espacio de la misma manera, y que se corra la voz simplemente por la experiencia que la gente tenga en el show”.

De Fremont a Florida

Gordie Brown será el telonero de Barry Manilow en su próxima gira por el sur. Brown sigue actuando como cabeza de cartel en el Golden Nugget Showroom, Brown fue el último telonero de Manilow hace 25 años. La gira comienza el 13 de enero en Fort Lauderdale, Florida, y termina el 21 de enero en Charlotte, Carolina del Norte.

Elvis también conecta a estos dos, un poco. Brown se presenta como un gran imitador del Rey. Manilow se presenta en septiembre en el International Theater at Westgate para batir el récord de presentaciones de Elvis.

Bob ha vuelto

Hablando de shows clásicos de Las Vegas, Bob Anderson actuará en South Point Showroom a las 7:30 a.m viernes, sábado y domingo. No había visto a Anderson hacer de las suyas desde su viaje lleno de aventuras al Carnegie Hall en diciembre de 2021, cuando se presentó con su producción tributo a Frank Sinatra.

Los shows en South Point son más completos. Anderson invoca varias voces (Tony Bennett, Tom Jones, Sammy Davis Jr. y Dean Martin están en su lista de favoritos) y canta con su propia voz. Es un viaje único en el tiempo. Anderson también vuelve al Ham Hall de la UNLV el 7 de febrero, una rara actuación como estrella principal en el Centro de Artes Escénicas de la universidad.

Coop’s abre – para un show

La gran jazzista de Las Vegas Michelle Johnson y el teclista Dan Ellis inauguraron el martes por la tarde el Coop’s Cabaret and Hot Spot en Commercial Center. El local superó la inspección del Distrito de Salud del Sur de Nevada para abrir esta semana, superando un importante obstáculo.

Johnson y Ellis se presentaron enérgicos, como siempre. La sala se llenó con más de 100 fans de la música, y yo aprecio mucho una sesión matinal fresca.

Me encontré con el veterano profesional del entretenimiento de Las Vegas Roby Turner a la salida. Me informó de que le habían llamado el lunes a última hora para suministrar equipo de iluminación y sonido. El resultado es que el show era genial y sonaba muy bien.

Pero el show de Kelly Vohnn previsto para el miércoles y la actuación de Ruby Lewis del jueves se cancelaron por problemas de fontanería en el baño de mujeres (según fuentes internas). Estamos a la espera de que se anuncie la reprogramación completa de esos shows. Elyzabeth Diaga, de “Queens of Rock”, actuará el próximo 15 de enero.

El modelo en Coop’s es actuaciones por la tarde para empezar, con servicio de buffet y bebidas sin alcohol.

El propietario, Chris Cooper, insiste en que este local, anteriormente ocupado por The Nevada Room, será un lugar de entretenimiento de primera. Una licencia para vender bebidas alcohólicas (que se conseguirá a finales de marzo), programación nocturna, un horario ininterrumpido y una fontanería fiable lo conseguirán.

Bromea con esto…

Hemos fijado en 19 1/2 el número de actuaciones de Kevin Hart en Resorts World. Toma la apuesta.