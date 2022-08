Expertos dicen que el Strip podría alargarse y especulan sobre futuro crecimiento

agosto 19, 2022 - 10:54 am

Vista aérea del sur de Las Vegas Strip al atardecer del miércoles 12 de enero de 2022. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

Josh Swissman, socio fundador de Strategy Organization, con sede en Las Vegas, y Alan Feldman, miembro distinguido del Instituto Internacional del Juego de la UNLV y antiguo ejecutivo de MGM Resorts International, se dirigen a los miembros de NAIOP Southern Nevada, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario Comercial, el jueves 18 de agosto de 2022, en The Orleans. (Richard N. Velotta/Las Vegas Review-Journal, @RickVelotta)

Vista aérea mirando hacia el sur del Strip de Las Vegas al atardecer del lunes 6 de diciembre de 2021. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

M Resort en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

¿Podría alargarse el Strip de Las Vegas con los grandes recintos deportivos que lo delimitan en los extremos norte y sur?

Es posible, según dos expertos del sector del juego que se dirigieron a los miembros de NAIOP Southern Nevada, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario Comercial.

Alan Feldman, miembro distinguido del Instituto Internacional del Juego de la UNLV y antiguo ejecutivo de MGM Resorts International, y Josh Swissman, socio fundador de Strategy Organization, con sede en Las Vegas, hablaron del futuro del Strip en una presentación de una hora de duración para el grupo NAIOP de 635 miembros en The Orleans.

Feldman dijo que es posible que en un futuro lejano el Strip se extienda hacia el sur hasta el M Resort en Las Vegas Boulevard y St. Rose Parkway.

Pero en la próxima década, Blue Diamond Road y Warm Springs Drive podrían ser el punto final del sur del Strip con el nuevo complejo turístico y el estadio de 20 mil asientos que está desarrollando el Grupo Oak View de Tim Leiweke.

“Si te fijas en el historial que tienen Tim Leiweke y sus colegas, tengo la sensación de que vamos a ver una variante ligeramente diferente, una especie de Resorts World 2, en esa parte del Strip”, dijo Feldman en una entrevista tras la presentación. “Solo tendrán que tener un equipo de la NBA allí, lo que creo que beneficia a todos”.

Mientras tanto, Swissman dijo que la perspectiva de un estadio de la MLB cerca de Las Vegas Boulevard y Sahara Avenue podría ampliar el Strip hacia el norte.

Los ejecutivos de los Oakland A’s han mantenido conversaciones con Phil Ruffin, propietario del Circus Circus y de los terrenos de 37 acres de Las Vegas Festival Grounds en la esquina suroeste de esa intersección.

La MLB ha dado permiso a los A’s para que exploren la posibilidad de trasladarse mientras negocian un estadio de mil millones de dólares dentro de una urbanización de uso mixto de 12 mil millones de dólares en la Terminal Howard, en el paseo marítimo de Oakland.

Nuevas torres de hotel

Swissman también espera que el extremo norte del Strip se convierta en un punto álgido de desarrollo con la apertura del complejo Fontainebleau el año próximo.

“Sin duda verás aparecer nuevas torres de hoteles de operadores ya existentes, ya sea Resorts World construyendo su segunda fase -que es tan grande como la primera- o no hace falta especular demasiado para pensar que la Seminole Tribe y el Hard Rock en la propiedad de The Mirage construyan más habitaciones de hotel por un montón de razones diferentes”, dijo Swissman.

“Verás más urbanizaciones en los terrenos de los operadores existentes y también verás, en mi opinión, un mejor sistema de transporte público en el Strip y sus alrededores”, dijo. “El Monorraíl fue el comienzo de ese proceso de pensamiento, pero con el Loop (de Las Vegas) (un sistema de transporte subterráneo que está desarrollando la Boring Co. de Elon Musk) siendo lo que es y los agresivos planes de crecimiento que tienen, creo que la forma de subir y bajar por el Strip ahora será muy diferente de cómo lo harás dentro de 10 años”.

Feldman cree que un estadio de béisbol es una posibilidad en el North Strip.

“Creo que la situación del béisbol está muy en juego a pesar de lo que ocurre en Oakland”, dijo Feldman. “Todavía no he escuchado a nadie en Oakland dar un paso adelante con un plan de financiación, mientras que aquí hay un par de personas o empresas que podrían simplemente tomar la decisión de que quieren un estadio de béisbol en su urbanización. Los estadios de béisbol, aunque son caros, no lo son tanto como un hotel nuevo. Creo que hay más probabilidades de que los A’s vengan aquí”.

Límites del agua

Feldman advirtió que un mayor desarrollo del Strip podría verse limitado por la escasez de agua, aunque el sector turístico tiene un buen historial de conservación.

“En algún momento, el agua será un factor limitante”, dijo Feldman. “Casi ya lo es. Lo único que permite que estos grandes hoteles sobrevivan es el hecho de que han invertido tanto en tecnología y en la sostenibilidad de cada propiedad, que actualmente el Strip representa en conjunto algo así como el 10 por ciento del agua usada en todo el condado. Así que no son los grandes hoteles los principales consumidores de agua. La realidad es que son muy eficientes”.

Otros puntos destacados de la presentación:

– Tras destacar la adaptación de la ciudad a la siempre cambiante demografía de los visitantes para mantener su ventaja, Feldman instó a los residentes locales a asegurarse de echar un último vistazo al volcán de The Mirage, una atracción que siempre creyó que sería un hito permanente del Strip. Hard Rock International anunció que sustituiría el volcán por una torre de hotel con forma de guitarra en un futuro próximo.

– Swissman y Feldman creen que la llegada de una carrera de Fórmula Uno al Strip el año próximo reforzará su posición como destino deportivo internacional. Al igual que las carreras de Fórmula Uno que se celebraron en el Caesars Palace a principios de la década de 1980, esperan que la nueva carrera se escuche en todo el valle.

– La evolución del Strip como “la mayor feria del mundo”, según Feldman, incluyó la importante transición de sustituir las ofertas de comida baratas -y horribles- por experiencias proporcionadas por chefs de renombre mundial.

– A ninguno de los dos expertos le sorprendió el giro que dio Caesars Entertainment Inc. al querer desprenderse de un activo del Strip, anunciado hace dos años, a su reciente decisión de “echar el freno” a la venta de una propiedad hasta que la empresa pudiera maximizar los beneficios en una transacción.