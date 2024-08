‘Es tiempo de evolucionar’: BattleBots enfrenta dificultades en Las Vegas

Si haces negocios en Las Vegas el tiempo suficiente, aprendes a apreciar cuán potencialmente letal es el término “pausa”. Sabemos cómo se ve una pausa en Las Vegas. Puede tomar la forma de un ícono rubio tomando un descanso indefinido para un cambio de imagen, para nunca regresar. O de una banda de magos que se detiene cuando llega el NFR a la ciudad, sin volver a compartir el escenario. O de un espectáculo de salón con estrellas deportivas retiradas contando historias, que se toma una pausa para asegurar financiamiento, prometiendo un regreso que nunca se materializa.

Así que cuando BattleBots – Destruct-A-Thon anunció internamente que estaría en pausa después de su presentación del 10 de agosto, parecía que el espectáculo, como sus famosos Bots, se había estrellado y quemado.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas apartó a BattleBots del escenario durante cinco semanas en 2023. Las ventas de boletos han sido lentas para este espectáculo –y para la mayoría de los espectáculos en Las Vegas– este verano. La F1 vuelve a estar en el horizonte, lista para tomar el control del vecindario de BattleBots, justo al lado del Strip.

Pero el creador de los Bots ha anunciado que el espectáculo volverá, con una nueva competencia de lucha de robots, programada para el 6 de septiembre en BattleBots Arena en los estudios de Caesars Entertainment, junto al Horseshoe en la esquina de Flamingo y Koval.

Enfatizamos “programada” en esta actualización. Los detalles específicos siempre están sujetos a cambios en este tipo de reinicios. No obstante, el cocreador y director ejecutivo de BattleBots, Trey Roski, ha anunciado que los boletos estarán a la venta “en las próximas semanas” para una producción en un “formato nuevo y emocionante”.

“El punto en el que estamos ahora es en uno en el que hemos hecho 325 shows en Las Vegas, pero es tiempo de evolucionar,” dijo Roski en una charla telefónica el sábado, tras una semana de promesas de nuevos detalles sobre la producción. “Incluso Madonna elige un momento en el que quiere cambiar, y cambia. Era el momento de hacer un nuevo espectáculo”.

Pero lo que no se vio vago fue lo que se pareció mucho a una despedida permanente para el elenco y el equipo en un correo electrónico interno el 5 de agosto. Roski explicó a los empleados que las bajas ventas y los altos costos de producción lo habían obligado a invertir más dinero de lo planeado para mantener el espectáculo en funcionamiento.

Esto podría volverse legal

Al equipo se le dio menos de una semana para prepararse para este cambio, lo que se sintió similar a la pausa forzada durante los días de COVID.

“Fue una decisión de último minuto hacerlo ahora, porque las ventas de boletos en esta época del año son bajas,” dijo Roski.

El espectáculo estará inactivo nuevamente durante tres semanas cuando la F1 regrese en noviembre, con su recta trasera tomando el control de Koval Lane, justo detrás del lugar de BattleBots. Los productores están revisando la posibilidad de emprender acciones legales contra la F1 mientras el espectáculo se reinicia.

“No han ofrecido compensarnos, y estamos hablando con personas involucradas en asesoría legal en este momento,” dijo Roski, eligiendo sus palabras cuidadosamente. “Nuestros vecinos van tras ellos. Estamos tratando de averiguar qué están haciendo y cuáles son sus opciones”.

Los propietarios de Ellis Island, al otro lado de Koval Lane, presentaron una demanda contra la F1 en abril.

Una batalla de casi 25 años

BattleBots, para los no iniciados, se estrenó en Comedy Central en 2000, y luego se trasladó a Discovery. Las competencias se han visto en más de 150 países. BattleBots ha crecido hasta tener más de 10 millones de seguidores en redes sociales, y más de 50 equipos de Estados Unidos, Europa, Asia, Nueva Zelanda, Australia y Sudamérica viajaron a Las Vegas para el torneo World Championship VII el año pasado.

Para el espectáculo en vivo, las luchas de BattleBots se han llevado a cabo en un foso de batalla rodeado de plexiglás reforzado. Los fanáticos de todas las edades se sientan en gradas de metal afuera de la instalación de batalla.

Bots populares como Witch Doctor, Kraken, Mammoth, Hypershock y Whiplash han sido construidos y mantenidos junto a BattleBots Arena. Los fanáticos también pueden recorrer esa instalación, y a los niños les encanta la experiencia.

Roski dijo que tomó la “difícil decisión” de poner el espectáculo en pausa, sin un calendario de regreso señalado. Incluso organizó una fiesta en una piscina para el elenco y el equipo en el Silverton el día del cierre del espectáculo. El padre de Roski, Ed Roski Jr., es el dueño del resort.

Pero Trey Roski enfatiza que nunca tuvo la intención de transmitir que BattleBots estaba cerrando permanentemente en Las Vegas. “Tal vez las palabras no fueron la mejor elección. Pero era el momento adecuado para hacerlo,” dijo Roski. “Debido al trabajo que necesitaba hacer en los Bots, realmente no podía seguir adelante haciendo los shows.”

La fiesta en la piscina se planeó antes del anuncio de la “pausa” para celebrar que el espectáculo superó las 300 presentaciones, no como un evento de clausura del show, dijo Roski.

Reintegrando empleados

Mientras tanto, alrededor de la mitad de los 80 empleados del espectáculo han sido despedidos. Los ingenieros que construyen una docena de nuevos robots se quedaron. Pero más de 40 miembros del elenco y tramoyistas han sido suspendidos y son elegibles para beneficios de desempleo.

Roski dice que son bienvenidos a regresar y estará contactándolos a partir del lunes con la actualización de los planes del espectáculo. Los ensayos se reanudarán la primera semana de septiembre.

Steve Judkins y Bil Dwyer (del programa original de Comedy Central) han sido los conductores del espectáculo en vivo de BattleBots desde su apertura en marzo de 2023. Judkins, popular por sus días en el Mayfair Supper Club, planea un viaje a Australia esta semana, una indicación de los planes apresurados para rehacer y devolver el show al escenario. Roski dice que espera que ambos estén en la próxima versión del espectáculo.

Se planea drama intenso

El nuevo espectáculo ofrecerá “batallas más intensas, drama e incremento en los riesgos”, dijo Roski. La jerarquía de BattleBots también ha anunciado que durante varios fines de semana se llevará a cabo la competencia Fall FaceOff, con equipos de todo el país en una competencia de todos contra todos. Las peleas están planeadas para el canal de YouTube de BattleBots, que cuenta con 2.1 millones de suscriptores.

Roski refuerza el optimismo, incluso ante el cierre abrupto y el desafío de reconstruir el espectáculo y su elenco. Está feliz de informar que Caesars Entertainment respalda el espectáculo. El espectáculo tiene un año y medio de contrato con la compañía, y Roski dice que se está hablando de una extensión.

Caesars dejó los letreros de BattleBots en el lugar, una señal de que la compañía está comprometida con el futuro del espectáculo (la compañía retiró el letrero de Donny & Marie en el Showroom del Flamingo a las pocas horas de la última presentación de ese show).

“Caesars está totalmente contento con nosotros, creen que estamos haciendo un gran trabajo, para ser un espectáculo nuevo en Las Vegas,” dijo Roski. “Nos están respaldando al cien por ciento”.

Reckless en Raiders

Michael Shapiro’s Reckless in Vegas está programado para el 24th Annual Biletnikoff Foundation Celebrity Crab Fest, el 27 de septiembre de 2024, en el Westgate. Este es el primer evento relacionado con los Raiders para el acto de Shapiro de estilo vintage de Las Vegas. Antes de ese evento, el show “desenchufado” de RiV estará en Notoriety Live a las 8 p.m. del sábado.

Los anfitriones son el MVP del Super Bowl y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Fred Biletnikoff y su esposa, Angela, quien es la directora ejecutiva de la Biletnikoff Foundation.

Mark S. Allen (el productor ganador de siete premios Emmy, no el gran jugador de los Raiders) y Sibley Scoles, ganador de un Emmy y locutor en los juegos de los Raiders, son los coanfitriones. También se espera la participación de las Raiderettes.

La Biletnikoff Foundation es una organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes, principalmente de vecindarios o entornos de ingresos bajos a moderados, que están “en riesgo”, particularmente ante la realidad de la adicción a las drogas y al alcohol, la violencia doméstica y de género, y la trata de personas. Para más información, visita biletnikoff.org.

Alerta de Cool Hang

El vocalista de Las Vegas, Tyriq Johnson, regresa con The Diamonds a The Pinky Ring en el Bellagio la noche del viernes y del sábado. Se espera una sesión ininterrumpida de funk/R&B. Bruno Mars, el visionario de los clubes, vuelve al Dolby Live en Park MGM esas noches. Nunca se sabe si, cómo o cuándo subirá al escenario del club.Además, Johnson estará con Santa Fe & The Fat City Horns a las 7:30 p.m. los lunes en The Copa en Bootlegger Bistro.