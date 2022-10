El plan de ‘BattleBots’ es un éxito en Las Vegas

Robot Claw Viper de Seattle es visto antes de su batalla durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El público aplaude durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los miembros del equipo Shreddit de Staten Island, Nueva York, entran en la arena de BattleBots con su robot Shreddit Bro durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los miembros del equipo RioBotz de Río de Janeiro, Brasil, entran en la arena de BattleBots con su robot Minotaur durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La arena de BattleBox se ve antes del BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El público aplaude durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El robot Ominous de Holanda entra en la arena de BattleBots antes de su batalla durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El Robot Overhaul de Atlanta es visto antes de su batalla durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los miembros del equipo Vegas Combat Robotics Lucas Grell y Kat Waters preparan su robot Jackpot para una batalla en los pits durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Lucas Grell, miembro del equipo de Vegas Combat Robotics, prepara su robot Jackpot para una batalla en los pits durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Lucas Grell, miembro del equipo de Vegas Combat Robotics, prepara su robot Jackpot para una batalla en los pits durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Lucas Grell, miembro del equipo de Vegas Combat Robotics, prepara su robot Jackpot para una batalla en los pits durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jason Woods, miembro del equipo de Vegas Combat Robotics, a la izquierda, y el fundador del equipo, Jeff Waters, trabajan en los pits durante la quinta sesión de BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los miembros del equipo Overboard de Las Vegas, Brad Hanstad, de izquierda a derecha, Shea Johns, Sam Gallagher, Stephen Shaffer y Alex Watson, posan para una foto con su robot Tritón en los boxes durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El fundador del equipo Vegas Combat Robotics, Jeff Waters, trabaja en los pits durante BattleBots World Championship VII Session 5, el viernes 21 de octubre de 2022, en Caesars Entertainment Studios de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La multitud es de un millar de personas. Hay jóvenes, adultos y gente de toda clase con pancartas de apoyo a sus equipos favoritos.

Hay una pausa en la acción, un silencio inquietante mientras el escenario se repone. Los fans llenan el vacío, gritando y pisando fuerte. El estruendo que emana de las gradas metálicas llena el estadio.

Esta gente se impacienta rápidamente. Quieren más combates de “BattleBots”. En Las Vegas, están a punto de conseguirlo.

“BattleBots: Destruct-A-Thon” se estrena el 3 de febrero en BattleBox Arena de Caesars Entertainment Studios. Los horarios de las funciones son los jueves, viernes y sábados a las 6 p.m. con matinés a las 3 p.m los sábados y al mediodía los domingos. Los boletos están a la venta el 14 de noviembre. Los precios van desde los 49 dólares de la entrada general, con “paquetes” familiares de 150 dólares, hasta paquetes VIP de 125 dólares en los que los invitados pueden ver de cerca a los robots y sus equipos antes y después del espectáculo.

Toda la destrucción toma lugar en BattleBox Arena, un recinto reforzado con carpas de uso múltiple ubicado detrás de Bally’s en Koval Lane. Esta indescriptible instalación puede parecer un tianguis desde la calle, pero es un lugar muy concurrido. Hasta este mes, es el lugar donde se ha grabado “BattleBots World Championship VII”. La última grabación es el domingo. La competencia se emitirá en enero en Discovery.

Sin duda, el programa “BattleBots: Destruct-A-Thon” es la primera producción de este tipo en Las Vegas. Se trata de Crush du Soleil, el único espectáculo de combate diario robótico en vivo y con boleto.

Estéticamente, el espectáculo es un éxito incluso antes de su estreno.

“Sabemos que este espectáculo en vivo será un enorme éxito. Contará con los robots de combate más famosos del planeta, y lucharán a muerte cada noche”, afirma Trey Roski, director general de BattleBots. “Será el espectáculo más violento de Las Vegas en el que nadie saldrá herido. El apocalipsis de los robots empieza pronto”.

Roski es el hijo de Ed Roski, dueño del hotel-casino Silverton de Las Vegas. El joven Roski y su primo Greg Munson, que han sido socios en empresas de diseño web durante décadas, crearon “BattleBots” en 1999.

El formato y la consiguiente serie por cable se convirtieron en una sensación internacional. Las competencias se ven en más de 150 países. “BattleBots” tiene 10 millones de seguidores en redes sociales. Más de 50 equipos de Estados Unidos, Europa, Asia, Nueva Zelanda, Australia y Sudamérica viajaron a Las Vegas para el torneo “World Championship VII”.

El productor ejecutivo Tom Gutteridge es un antiguo alumno de la BBC que produjo programas de entretenimiento y documentales. “The Hot Shoe Show” y los programas de entrevistas “Russell Harty” son parte de su currículum. También dirigió el musical de Andrew Lloyd Webber “Song & Dance” para la BBC. Más recientemente, Gutteridge fue un alto ejecutivo de FremantleMedia, trabajando en “American Idol” y “The Price is Right”.

Gutteridge se unió a “BattleBots” en 2016, y ha ayudado a diseñar su expansión global. No deja de idear estrategias de marketing, desde la señalización en el Aeropuerto Internacional Harry Reid hasta una nueva y llamativa máquina tragamonedas de “BattleBots” que se estrenará en Las Vegas a finales de año.

Gutteridge está convencido de que el espectáculo encontrará su público en Las Vegas. El espectáculo teatral que él y su equipo han creado se diferencia del torneo de campeones en que no se premia a un único equipo ganador. La destrucción se limita a una única representación de 80 minutos.

Los productores lanzaron una convocatoria de casting para animadores que puedan interpretar los papeles de los combatientes. Según el anuncio, “no hace falta que diseñes robots, solo que actúes como si estuvieras compitiendo”. Los maestros de ceremonias y los miembros de los equipos, masculinos y femeninos, están cubriendo los papeles para el espectáculo de Las Vegas.

Habrá cinco combates por noche con dos miembros del equipo disfrazados por combate. Los miembros del equipo actúan al entrar, fingiendo que conducen los robots, mientras los verdaderos conductores de los robots están a las órdenes. Estos actores reaccionan a la acción, y los contratados realizan entrevistas al final de cada combate.

Pero las estrellas son los robots.

Si aún no los conoces, conoce a Witch Doctor, Kraken, Mammoth, Lock-Jaw, Hypershock y Whiplash, junto con una serie de nuevos robots creados especialmente para BattleBox Arena. Está muy lejos de Cirque, Celine y Spiegelworld. Pero los “BattleBots” están listos para jugar en Las Vegas.

Prueba esto…

El lunes, en el programa “Today” de la NBC, se presentará magia que debería ser familiar a los aficionados al entretenimiento de Las Vegas. Compruébalo, pon el VCR, o lo que sea.

Y esto …

Un conocido y colorido visionario de la hostelería de Las Vegas está cortando los lazos con múltiples negocios de ocio nocturno. Esta persona, que ha llenado de vida a la ciudad durante unos 15 años, está a punto de anunciar algo nuevo.

“Time Warp” en The Portal

Area15 ha añadido una tercera proyección de “The Rocky Horror Picture Show” en The Portal el jueves. Se agotaron los boletos para las dos primeras proyecciones del disparatado musical, el jueves y el viernes por la noche. Este es el tipo de fiesta que los urbanizadores de Area15 imaginaron cuando diseñaron el local de entretenimiento con proyecciones de 360 grados.

Un elenco completo actúa junto a la producción del clásico de culto de 1975. Brandon Pereyda, alias el aerolista Axle durante una docena de años en “Zumanity”, interpreta el papel principal del sexualmente indomable Frank-N-Furter. Jon Morgan (swing en “Zombie Burlesque” y un cantante de rango asombroso) es el anfitrión del pre-show y actúa como Columbia.

A juzgar por la congregación del viernes, la base de fans puristas de “Rocky Horror” sigue siendo fuerte.

El público gritó durante todo el espectáculo y bailó en masa “The Time Warp”. Muchos iban disfrazados. Fue estupendo ver a la animadora de Las Vegas Cheryl Daro (su esposo es el fundador de The Space, Mark Shunock) triunfar en el concurso de disfraces previo al espectáculo con su disfraz de Magenta.

Es un evento tardío, ya que el pre-show de Morgan empieza a las 11 p.m. y la proyección es a medianoche. Pero vale la pena la privación de sueño. Como decimos, ya nos echaremos una siesta después.

En vivo, no desde Sands

Al igual que Frank-N-Furter, Frank Sinatra presume de longevidad en VegasVille.

“Frankly, Frank” se estrena el 6 de noviembre en Modern Showrooms at Alexis Park. Los espectáculos son a las 5:30 p.m., de jueves a domingo, por tiempo indefinido. Este espectáculo tiene un impresionante linaje de Sinatra. Gary Anthony, que lleva décadas actuando como Old Blue Eyes, es la estrella. Se esperan los clásicos (“Luck Be A Lady”, “Summer Wind”, “Fly Me to The Moon”), algunos cortes profundos y un viaje reflexivo al pasado del entretenimiento de la ciudad.

Alerta de salida genial

Stirling Club acoge a un triunvirato -¡a un triunvirato, te digo!- de cómicos a las 8 p.m. (puertas a las 7 p.m.) del viernes. Kathleen Dunbar, Dennis Blair y Ed Regine aparecen en la nueva noche de comedia del club. Los boletos cuestan 25 dólares para los socios y 35 para los no socios. Visita TheStirlingClub.com para informarte.

