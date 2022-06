Donde se presentó Elvis en Las Vegas: Antes y ahora – GALERÍA

junio 22, 2022 - 11:01 am

Elvis Presley posa fuera de un auto durante su primera serie de conciertos en el New Frontier el 30 de abril de 1956, en Las Vegas. (Jerry Abbott/Las Vegas News Bureau)

La marquesina del Hilton de Las Vegas con Elvis Presley como cabeza de cartel el 26 de enero de 1972. Elvis reavivó su carrera con su compromiso en Las Vegas. El hermanastro de Elvis, Billy Stanley, recuerda en su autobiografía que "estábamos viendo una faceta totalmente nueva de Elvis .... Más de una década se había borrado en la actuación de una noche; el "rey rebelde" volvía a estar en la cima de su profesión y en la cima del mundo". (Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas)

Elvis y Priscilla Presley cortan el pastel en su recepción de boda en Las Vegas el 1º de mayo de 1967. (Foto AP)

Elvis se presenta durante su primera serie de conciertos en el New Frontier el 30 de abril de 1956, en Las Vegas. (Jerry Abbott/Las Vegas News Bureau)

Elvis Presley posa para fotos publicitarias en la piscina del New Frontier (Jerry Abbott/Las Vegas News Bureau)

El baterista D.J. Fontana, a la izquierda, el guitarrista Scotty Moore, el bajista Bill Black y Elvis Presley se relajan junto a la piscina en el New Frontier. (Jerry Abbott/Las Vegas News Bureau)

El coronel Tom Parker, a la izquierda, y Elvis Presley posan para una foto el 30 de abril de 1956, en el New Frontier de Las Vegas. (Las Vegas News Bureau)

Elvis Presley y su novia, la ex Priscilla Beaulieu, se sientan para las fotos en el Hotel Aladdin de Las Vegas tras su boda el 1º de mayo de 1967. Presley, de 32 años, y Beaulieu, de 21, ambos de Memphis, Tennessee, se conocieron mientras él estaba asignado a Alemania con el ejército de Estados Unidos. (Foto AP)

El día de la boda de Elvis y Priscilla Presley en el Hotel Aladdin de Las Vegas el 1º de mayo de 1967. (Don Zirkle/Las Vegas Review-Journal)

La historia de Elvis es sinónimo de la historia de Las Vegas.

Con la película de Baz Luhrmann “Elvis”, que llegará a los cines el 24 de junio, los visitantes de Las Vegas pueden estar interesados en saber qué aspecto tienen hoy los antiguos lugares de Elvis Presley en la Ciudad del Pecado. Muchos de los lugares emblemáticos de Presley han adoptado nuevos nombres o ya no están en pie.

Presley debuta en New Frontier

El debut de Elvis Presley en Las Vegas fue en el Hotel y Casino New Frontier en abril de 1956. Su debut fue el intento del “Coronel” Tom Parker de dar a Presley credibilidad nacional. Los anuncios de los periódicos llamaban a Presley “El cantante de energía atómica”, según el antiguo columnista del Review-Journal Mike Weatherford.

El New Frontier, ubicado en 3120 S. Las Vegas Boulevard, fue derrumbado en 2007, y el sitio fue adquirido por Wynn Resorts Ltd. por 336 millones de dólares en 2017, después de que el terreno fuera propiedad de inversores israelíes y del multimillonario australiano James Packer. En la actualidad, el terreno junto al centro comercial Fashion Show sigue vacante.

Elvis y Liberace se unen en Riviera

Liberace y Elvis Presley se tomaron esta foto en 1956 para promocionar a Elvis durante su primera actuación en Las Vegas. Los dos intercambiaron intrumentos y ropa como parte del truco publicitario. En 2016, una parte del Riviera Boulevard que discurre por el lugar donde se encontraba el Riviera pasó a llamarse Elvis Presley Boulevard. Riviera fue desmantelado en 2016.

Hoy, el sitio del Riviera en 2901 S. Las Vegas Boulevard, es ahora el sitio del Las Vegas Global Business District.

El Las Vegas Convention Center está ubicado en dicho distrito.

Elvis se casa con Priscilla en el Aladdin

Elvis y Priscilla Beaulieu se casaron el 1º de mayo de 1967 en el Aladdin. El hotel Aladdin original, ubicado en 3667 S. Las Vegas Boulevard, fue implosionado en 1998 para hacer lugar a un nuevo megaresort. La implosión fue vista por 20 mil personas.

Dos décadas antes de su implosión, el complejo estaba controlado por la mafia. El casino fue saqueado por las familias del crimen de Detroit y St. Louis en la década de 1970. El Aladdin fue el primer casino que el estado de Nevada se esforzó por cerrar debido a las conexiones con el crimen organizado. Pero en 1979, el juez de distrito de Estados Unidos Harry Claiborne anuló la decisión del estado de cerrar el Aladdin tras las condenas de los mafiosos de Detroit.

En el sitio del antiguo Aladdin se abrió en el año 2000 un Hotel y Casino Aladdin más grande. Ese complejo se conoce como Planet Hollywood desde 2007.

Elvis comienza su residencia en el International Hotel

El 31 de julio de 1969, Elvis inició una residencia de siete años en el International Hotel, que posteriormente se conoció como el Hilton de Las Vegas. En su inauguración, era el mayor hotel-casino del mundo, con más de 1,500 habitaciones y una sala de conciertos con 1,150 asientos. Elvis se presentó allí en más de 600 espectáculos antes de su muerte en 1977, incluyendo 58 espectáculos consecutivos con entradas agotadas.

El contrato de Presley con el International le convirtió en “uno de los artistas mejor pagados de la historia de Las Vegas”, según RCA Records. Elvis se presentaba dos veces por noche, con entradas a partir de 15 dólares. También vivía en una suite de cinco mil pies cuadrados en el piso 30 del hotel-casino. Su último concierto en el entonces Hilton de Las Vegas fue el 12 de diciembre de 1976.

El establecimiento, ubicado en el número 3000 de Paradise Road, fue adquirido por el fundador y director ejecutivo de Westgate Resorts, David Siegel, en 2014, y pasó a llamarse Westgate Las Vegas Resort & Casino. En una entrevista de 2014 con el Review-Journal, Siegel dijo que había visto el espectáculo de Elvis 15 veces a lo largo de los años.