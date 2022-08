Circus Circus celebra la Semana Internacional del Payaso

The Flying Poemas se presenta en The Midway at Circus Circus el viernes 30 de abril de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Tyler Bennett, de tres años, de San Diego, y su madre, Lady Ibérica, en una nueva atracción llamada Circus Swings en Circus Circus, en el Strip de Las Vegas, el viernes 3 de junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El hotel-casino Circus Circus el jueves 2 de junio de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Circus Circus celebrará el jueves la Semana Internacional del Payaso.

El evento comienza a las 12:30 p.m. en Midway de Circus Circus. Se presentarán Dave the Clown, los trapecistas The Flying Poemas y el acróbata de “America’s Got Talent” Uzeyer Novruzov.

Circus Circus se presenta como el complejo turístico más familiar del Strip, con juegos recreativos y espectáculos circenses regulares. El complejo está siendo objeto de una renovación de 30 millones de dólares desde que fue adquirido en 2019 por Phil Ruffin, que también es dueño de Treasure Island.