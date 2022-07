Bruno Mars abrirá un nuevo lounge en el Strip, según fuentes

“They got nothin’ on you, baby”. Eso es lo que parece que Bruno Mars está diciendo (y cantando) a Las Vegas.

Bruno Mars y Anderson .Paak en su producción en la residencia Silk Sonic en Dolby Live en Park MGM. (John Esparza)

Bruno Mars acepta el premio al álbum del año por "An Evening with Silk Sonic" en los premios BET el domingo 26 de junio de 2022, en Microsoft Theater de Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

La superestrella mundial pudo haber elegido cualquier lugar del mundo para abrir un bar y lounge con su nombre, pero eligió el Strip de Las Vegas. El local se llamará The Pinky Ring by Bruno Mars, y se ubicará en el espacio de Bellagio que actualmente ocupa Lily Bar & Lounge, según dos personas del sector de alimentos y bebidas familiarizadas con el proyecto, pero no autorizadas a hablar de él públicamente.

En el video de “24K Magic”, grabado en Las Vegas, Mars lleva anillos en ambos meñiques, y la canción insta a “poner el meñique en la luna” para celebrarlo. La tienda en línea de Bruno Mars vende un collar -con un anillo para el meñique en una cadena-, cuyo anillo parece ser una réplica del que llevaba en el video de “24K”.

El cantante se presentó en una residencia de conciertos con entradas agotadas, Bruno Mars at The Chelsea, Las Vegas, de 2013 a 2015, y en otra residencia con entradas agotadas, Bruno Mars at Park MGM, de 2016 a 2021. Silk Sonic, el dúo de neo-soul compuesto por Mars y Anderson .Paak, protagoniza una residencia en Park MGM que comenzó el pasado febrero, con fechas añadidas para agosto.

Ni la compañía de gestión de Mars ni un representante de Bellagio devolvieron inmediatamente una solicitud de comentarios sobre el nuevo bar y lounge.