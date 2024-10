Barry Manilow cancela su show en Las Vegas durante su actuación

“Can’t Smile Without You” nunca ha sido tan profética.

Citando problemas de audio, Barry Manilow canceló su actuación a mitad de su espectáculo en el International Theater de Westgate el jueves por la noche.

La superestrella de “Weekend In New England” dijo que era por preocupaciones sobre la configuración de audio del lugar. Un representante de Manilow confirmó que la superestrella estaba experimentando problemas con el monitor que no se pudieron solucionar durante el espectáculo.

Manilow había terminado “Can’t Smile Without You”, con la banda aún tocando, cuando terminó la actuación.

El espectáculo se trata oficialmente como una cancelación, y se ofrecen reembolsos a través del punto de compra. Ni el equipo de Manilow ni el hotel han ofrecido ninguna declaración formal sobre los acontecimientos.

Manilow atrae a fans de todo el país e incluso a nivel internacional a su producción de Westgate. Según reportes, las entradas para la función del jueves se agotaron.

El artista de 81 años acaba de regresar de una serie de cinco shows con entradas agotadas en el Radio City Music Hall en su natal Ciudad de Nueva York. Ha presentado un récord de 47 shows en el famoso lugar.

Manilow también ostenta el récord en el International Theater, rompiendo la marca de Elvis Presley de 636 en septiembre de 2023.