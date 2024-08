Antiguo Las Vegas: 7 experiencias clásicas de la Ciudad del Pecado que ya no existen

Desde buffets baratos hasta producciones de coristas, estas instituciones de antaño de Las Vegas ya no existen.

Las Vegas se ha hecho famosa por deshacerse de su historia, a menudo mediante implosiones violentas. Pero, ¿qué hay de aquellos aspectos de nuestra ciudad que solo se desvanecieron? ¿Aquellos que se convirtieron en sinónimo de Las Vegas hasta el punto de que se asumió que siempre estarían aquí, hasta que dejaron de estarlo? Estas son siete experiencias clásicas de Las Vegas que ya no podrás vivir:

EL COCTEL DE CAMARONES DE 99 CENTAVOS DEL GOLDEN GATE

La presencia del coctel de camarones en la ciudad se remonta al menos al 19 de julio de 1930, según un anuncio del Review-Journal para el Roehm Inn de las calles 10th y Fremont. El plato no se puso precisamente de moda, lo que pudo tener algo que ver con el clima desértico y la refrigeración de la época.

En 1959, el Golden Gate introdujo un coctel de camarones a una tarifa promocional de 50 centavos, y los imitadores se extendieron por la creciente ciudad como un sabroso reguero de pólvora.

En 1977, el Golden Gate consumía unas 48 toneladas de mariscos al año para sus cocteles: camarones cocidos, refrigerados, cubiertos con salsa de coctel picante y una rodaja de limón, y servidos en copas de helado de tulipán de 6 onzas.

El hotel perdía unos $300 mil al año en cocteles de camarones cuando, en 1991, durante una celebración para conmemorar su servicio número 25 millones, el Golden Gate subió finalmente el precio a 99 centavos.

Se derramaron lágrimas el 26 de abril de 2008, cuando el precio aumentó más del doble a $1.99. En aquel momento, el Golden Gate vendía un promedio de 2 mil cocteles de camarones al día.

Durante una renovación de 2012, el Golden Gate cerró su deli y trasladó el coctel de camarones a Du-Par’s, donde permaneció, primero a $2.99 y luego a $3.99, hasta que la cafetería cerró el 7 de febrero de 2017. Ese fue oficialmente el final de una era.

Un coctel de camarones hecho como se hacía en el Golden Gate, sin embargo, está disponible en Saginaw’s Delicatessen en Circa por $12.

BUFFETS BARATOS HASTA DONDE ALCANZA LA VISTA

Entre las muchas cosas que se atribuye a Herb McDonald haber traído a Las Vegas, incluido el National Finals Rodeo, está el buffet barato con todo lo que puedas comer.

McDonald trabajaba hasta tarde como director de publicidad en El Rancho una noche de 1946 cuando llevó queso y fiambres al bar para picar algo. Los hambrientos apostadores, que no querían abandonar las mesas el tiempo suficiente para una comida tradicional, se dieron cuenta. El 20 de noviembre de ese año, se hizo oficial el llamado “servicio de carritos” con una gran inauguración que dio la bienvenida a las élites de la ciudad.

“El evento, una innovación en la vida nocturna de Las Vegas, ofrecía a los trasnochadores una cena buffet que, según los asistentes, era ‘de otro mundo’”, escribimos entonces.

El buffet de $1.25, repleto de “delicias a la parrilla”, se convirtió en un fijo diario en El Rancho desde la 1 a.m. hasta las 4 a.m. Menos de tres semanas después de su debut formal, el Last Frontier ofrecía un buffet de $1.80 a medianoche que incluía un espectáculo en el lugar.

“No puedo decir que tuviera inventiva”, nos dijo McDonald en 1988. “Solo tenía hambre y estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado”.

El buffet económico se convirtió en un elemento básico de Las Vegas, pero incluso eso no fue suficiente valor para algunos. En 2010, la empresa ahora conocida como Caesars Entertainment introdujo “El buffet de los buffets” –un pase de 24 horas para el todo-lo-que-puedas-comer en Caesars Palace, el Flamingo, Harrah’s, Imperial Palace (actualmente The Linq), Paris Las Vegas, Planet Hollywood Resort y el Rio– por tan solo $39.99.

La pandemia puso fin al omnipresente buffet barato. Según nuestros listados de Neon, había 49 buffets en hoteles cuando los negocios no esenciales cerraron en 2020, pero solo quedan 13. En los cuatro años siguientes, el buffet de desayuno más barato de la ciudad pasó de $7.99 a $17.95, y el buffet de cena más barato subió de $11.99 a $30.95.

VE ACTUAR A LAS BAILARINAS

En una visita reciente a Fremont Street, una de la docena de imitadoras de bailarinas que intentan sacarle dinero a los turistas llevaba calcetines de tubo. No se trata de ellas.

Las bailarinas que se convirtieron en sinónimo de Las Vegas, esas esculturales bellezas con elaborados disfraces que podían inclinar la balanza a la mitad de su peso corporal, se remontan a la invasión francesa de los años 50.

El productor Harold Minsky causó sensación el 11 de enero de 1957, cuando “Minsky Goes to Paris” se estrenó en el Dunes como el primer espectáculo de topless del Strip.

Aprovechando el tema francés, “C’est Magnifique” llegó al Stardust el 2 de julio de 1958. El espectáculo pasó a conocerse como “Lido de Paris”, por el cabaret francés del que se trajo intacto con un reparto de 60 personas, incluidas las tradicionales bailarinas.

A medida que los casinos añadían bailarinas con la misma rapidez con la que podían vestirlas, destacaron dos espectáculos de producción. “Folies Bergère”, con un reparto de 80 miembros europeos y un vestuario valorado en $150 mil, se estrenó en el Tropicana el 25 de diciembre de 1959, bajo la dirección del director de espectáculos Lou Walters, también conocido como el padre de Bárbara Walters. Y “Jubilee!”, la última de las grandes producciones de bailarinas, se estrenó el 30 de julio de 1981 en el MGM Grand (ahora Horseshoe Las Vegas). “Jubilee!”, escribíamos entonces, contaba con 95 mujeres que compartían 1,147 trajes “cuyo costo promedio superaba los $5 mil” e incluía joyas de Francia y Checoslovaquia, así como 3,200 libras de plumas procedentes de Sudáfrica.

Sin embargo, incluso entonces la bailarina tradicional, a menudo llamada maniquí porque no bailaba, era una especie en peligro de extinción.

“Se están quedando obsoletas”, dijo a Associated Press en mayo de 1980 Ffolliott “Fluff” LeCoque, que supervisaría “Jubilee!” hasta su retiro en 2010. “¿Por qué contratar a una chica que solo sabe andar cuando puedes contratar a una bailarina alta y guapa que puede hacerlo todo mejor y además cantar?”

“Lido de Paris” cerró el 28 de febrero de 1991. “Folies Bergère” terminó el 28 de marzo de 2009, a nueve meses de su 50 aniversario. Con la desaparición de “Jubilee!” el 11 de febrero de 2016, Las Vegas se quedó sin una sola producción de bailarinas.

Sin embargo, más de 250 trajes clásicos se exponen en el Museo de las Bailarinas de Grant Philipo.

OBTENER UNA LICENCIA MATRIMONIAL EN MITAD DE LA NOCHE

Con el paso de los años, se convirtió en una especie de tropo narrativo: Dos personas, posiblemente desconocidos, pasan la noche borrachos en Las Vegas y se despiertan casados.

Desde hace casi dos décadas, ese escenario simplemente no es posible.

Una ordenanza del Condado Clark aprobada el 20 de abril de 1955 establecía que la Oficina de Licencias Matrimoniales debía estar abierta al público “no menos de 19 horas al día, siete días a la semana”.

Esa ordenanza se actualizó el 21 de agosto de 1979, declarando que la oficina operaría de 8 a.m. a medianoche, de lunes a jueves, y abriría ininterrumpidamente de 8 a.m. los viernes hasta medianoche los domingos. Pero el 30 de agosto de 2006, en lo que se consideró una medida de reducción de costos, los comisionados suprimieron el turno de 8 a.m. a medianoche.

El cambio llegó demasiado tarde para evitar un par de horas muy confusas el 3 de enero de 2004, cuando gran parte del mundo pensó que, en las horas previas al amanecer en Little White Wedding Chapel, Britney Spears se había casado precipitadamente con Jason Alexander, de “Seinfeld”, en lugar de con Jason Alexander, su amigo de la infancia.

Sin embargo, las parejas pueden casarse aquí a cualquier hora del día o de la noche, siempre y cuando obtengan su licencia en horario de oficina.

VER GRANDES FELINOS EN EL STRIP

Los felinos exóticos han sido un elemento fijo en Las Vegas Boulevard al menos desde junio de 1967, cuando Siegfried Fischbacher y Roy Horn se unieron al elenco de “Folies Bergère” con su guepardo llamado Chico.

Los magos Dirk Arthur y Rick Thomas llegaron con sus tigres en 1997 y se convirtieron en habituales del Strip.

El hábitat de los leones del MGM Grand abrió sus puertas en julio de 1999 para albergar hasta cinco leones, algunos de ellos descendientes del que aparece en el logotipo de los MGM Studios.

Pero Siegfried & Roy dejó de presentarse después de que Horn fuera atacado en el escenario el 3 de octubre de 2003. El hábitat de los leones cerró en enero de 2012, y sus animales fueron reubicados en el Lion Habitat Ranch de Henderson. Thomas cerró en el V Theater en mayo de 2012. “Wild Illusions” de Arthur, el último espectáculo local que usaba grandes felinos, terminó en el Westgate en 2016. El cierre del Secret Garden and Dolphin Habitat de Siegfried & Roy en The Mirage, que albergaba algunos de los leones y tigres del dúo desde 1990, se hizo oficial en noviembre de 2022.

Hoy en día, si quieres ver felinos en el Strip, tu mejor opción es “Popovich Comedy Pet Theater” y su elenco de gatos domésticos entrenados.

ESTACIONARSE GRATIS EN CUALQUIER PARTE DEL STRIP

Si no vivías aquí el 15 de enero de 2016, es difícil explicar el enfado y la traición que sienten los residentes de Las Vegas de toda la vida.

Ese fue el día en que MGM Resorts International anunció sus planes para “mejorar significativamente la experiencia de estacionamiento”. Para pagar 90 millones de dólares en mejoras previstas, la empresa dijo que empezaría a cobrar por el estacionamiento en sus propiedades en el Strip.

Para los lugareños, se trató de una blasfemia. Los casinos del centro de la ciudad habían cobrado durante mucho tiempo por el estacionamiento, a menos que encontraras la forma de que te validaran la entrada, pero el Strip era la tierra del estacionamiento gratuito.

Las tarifas iniciales se aplicaron el 6 de junio de 2016, aunque los lugareños estuvieron exentos hasta el 28 de diciembre. Para entonces, Caesars Entertainment ya había anunciado sus planes de cobrar por el estacionamiento, y comenzó la carrera por las tarifas adicionales.

Actualmente, los únicos hoteles que ofrecen estacionamiento verdaderamente gratuito en el Strip, excluyendo la necesidad de una tarjeta de jugador o una identificación de Nevada, son Circus Circus, el Sahara, Treasure Island y Trump International.

SÉ UN COMPLETO DEGENERADO EN FREMONT STREET

Hasta el 27 de junio de 2016, podías sacar dinero de una máquina tragamonedas, sacar tus monedas de cinco o veinticinco centavos de su bandeja y depositarlas en un cubo de plástico que había hecho las veces de cenicero (y no se sabe qué más), y luego cruzar Fremont Street y atiborrarte de Oreos y Twinkies fritos antes de usar lo que quedaba de tu cubo de monedas para dar propina a las bailarinas en topless de al lado.

El primero de esos establecimientos, La Bayou, con temática de Louisiana, donde los clientes eran recibidos con abalorios al estilo de Mardi Gras y 26 daiquiris a elegir, descendía del Northern Club, al que se concedió la primera licencia de juego del estado en 1931.

El Mermaids, conocido sobre todo por su menú de delicias para las arterias, ocupaba el sitio del Silver Palace, inaugurado en 1956 como el primer club de dos pisos de la ciudad. Los pisos del Silver Palace estaban conectados por la primera “escalera motorizada” del sur de Nevada, también conocida como escalera eléctrica, y su diseño, según reportamos en su momento, estaba inspirado en el “artista contemporáneo francés Henri Matisse”.

Herb Pastor, por su parte, enfureció a los líderes locales el 3 de diciembre de 1991, cuando hizo una apertura entre sus casinos vecinos Golden Goose y Glitter Gulch y creó un bar de topless, justo cuando el recién elegido alcalde Jan Jones y otros estaban tratando de hacer de Fremont Street un destino familiar.

Las tres propiedades fueron adquiridas por Derek y Greg Stevens en 2016 y cerraron rápidamente, con La Bayou dando paso a una expansión de su hotel Golden Gate y Mermaids y Girls of Glitter Gulch siendo despejadas para dar cabida a Circa.