Una llamada de seis mdd rescató a Opportunity Village

Opportunity Village funciona de nuevo, acogiendo la carrera del sábado en la que miles de participantes se disfrazan de Santa Claus y corren/caminan/bailan desde el punto de salida del escenario de 3rd Street de Fremont Street Experience. El evento comienza a las 8 a.m. La colecta de paquetes el sábado es en Fremont Street Experience de 8 a 10 a.m. en Slotzilla.

diciembre 2, 2022 - 11:50 am

Los corredores se reúnen en la fila de salida durante The Las Vegas Great Santa Run el sábado 4 de diciembre de 2021, en el centro de Las Vegas. El evento apoya a las personas con discapacidad en Opportunity Village. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Hace unas semanas, en la gala anual Camelot de Opportunity Village, el director ejecutivo de la organización, Bob Brown, hizo un gesto hacia un compañero de mesa y dijo: “Ahí está el hombre que salvó Opportunity Village (OV) durante el COVID”.

Brown señalaba al director ejecutivo y presidente de Nevada State Bank, Terry Shirey. Fue Shirey quien devolvió la llamada de Brown para que lo ayudara a asegurar un préstamo de Paycheck Protection Program (PPP) mientras OV cerraba totalmente sus operaciones.

Fue una llamada de seis millones de dólares.

“Llamé a todos los bancos imaginables, y un par de ellos respondieron y dijeron que no éramos elegibles, pero nadie más devolvió mi llamada”, dice Brown. “Terry lo hizo. Me ayudó. Conseguimos la ayuda cuando otros decían que no podíamos”.

La ayuda le permitió a Opportunity Village, que el sábado celebra su carrera anual número 18 Great Santa Run en el centro de Las Vegas, pagarles a 700 empleados durante 45 días. Eso son tres ciclos de pago completos.

“Es mucho dinero, y demostró mucho carácter para que Terry me llamara”, dice Brown, exeditor de Review-Journal que asumió el cargo de OV en 2014. “Cuando eres editor de un periódico, todo el mundo te devuelve las llamadas. Pero no siempre te devuelven las llamadas si diriges una organización sin fines de lucro”.

La información sobre la inscripción y las donaciones se encuentra en OpportunityVillage.org.

La entrenadora de las Aces, Becky Hammon, y la estrella de la ventriloquía Terry Fator, son los grandes abanderados de este año. Está previsto que aparezcan la cantante de Las Vegas Gabriella Versace, la alcaldesa de Las Vegas Carolyn Goodman con miembros de The Chippendales at the Rio, artistas de las compañías de entretenimiento OV, Krostopher Dar y Mama’s Wranglers, y FIT4MOM. Jason Feinberg, de Fox 5, será el anfitrión desde el escenario principal.

Fundada en 1972, Opportunity Village atiende a personas con discapacidades intelectuales y afines, con el fin de influir positivamente en sus vidas y en las de las familias que las quieren, a través de sus cuatro campus del sur de Nevada, su tienda de segunda mano y casi 60 ubicaciones de socios comunitarios en todo el valle de Las Vegas.

OV también organiza su Magical Forest anual en su campus de Oakey Boulevard. Esta atracción navideña trabaja de 5:30 a 9 p.m. hasta el 31 de diciembre (cerrado el día de Navidad).

“Magical Forest es nuestra mayor recaudación de fondos del año”, dice Brown. “Tenemos mucha competencia con las atracciones con fines de lucro de Las Vegas. Pero la gente puede salir, disfrutar del parque y saber que está apoyando a una importante organización sin fines de lucro”.