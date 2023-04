Una donación de dos mdd pone a brincar a compañía de danza de Las Vegas

abril 4, 2023 - 8:11 am

La actriz Lea Thompson (dcha.) habla durante 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en el 39º Black And White Ball anual en WYNN Las Vegas el 1° de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

Beth Barbre, Lea Thompson y Stella Roy asisten a 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

LAS VEGAS, NEVADA - 01 DE ABRIL: Mark Davis, Stella Roy y Nick Carter asisten a 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

LAS VEGAS, NEVADA - 01 DE ABRIL: La actriz Lea Thompson llega a 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

LAS VEGAS, NEVADA - 01 DE ABRIL: Lauren Kitt y Nick Carter llegan a 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

John Mangan, Beth Barbre, Howard Deutch, Lea Thompson, Nancy Houssels y Stella Roy asisten a 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

Vista general de 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

Stella Roy habla durante la ceremonia de 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

El comediante Dane Cook se presenta en la reapertura del club de comedia Laugh Factory, el jueves 6 de mayo de 2021, en Los Ángeles. El club ha estado cerrado al público en vivo desde marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. (AP Photo/Chris Pizzello)

La actriz Lea Thompson asiste a 2023 Woman of The Year del Nevada Ballet Theatre en honor a Lea Thompson en el 39º Black And White Ball en WYNN Las Vegas el 1 de abril de 2023. (Denise Truscello/WireImage)

Dane Cook y Jerry Lewis aparecen en la fiesta del 90 cumpleaños de Lewis el 16 de marzo de 2016 en el restaurante italiano Piero's en Las Vegas. (Danielle Lewis)

El cómico Eric Andre, el barman Mike Lanfrow y el mixólogo Adam Rains aparecen durante la celebración del 40 cumpleaños de Andre en The Golden Tiki el viernes 31 de marzo de 2023. (The Golden Tiki)

Si asistes a suficientes galas, reconoces el momento en que alguien deja caer una gran noticia. Stella Roy causó sensación el sábado por la noche en Nevada ballet Theatre (NBT) Black & White Ball, el evento en honor a la Mujer del Año, Lea Thompson.

Roy, miembro de la junta directiva del NBT, anunció una donación de dos millones de dólares en el evento celebrado en Encore Las Vegas, lanzando una carga sobre los 450 asistentes a la gala. Esos son muchos leotardos.

El público ovacionó el momento, merecidamente. Pero miré al otro lado de la sala a alguien que entiende de grandes regalos, el dueño de los Raiders, Mark Davis, que estaba sentado en la mesa de Thompson. Se quedó con la boca abierta.

La cofundadora de NBT, Nancy Houssels, subió al escenario y abrazó a Roy. Rompió el abrazo para decir al público: “Esto no pasa todos los días en el mundo de la danza”.

Durante su discurso, Roy habló de su nacimiento en Bogotá, Colombia. “Vengo de una familia cariñosa de seis miembros, venir a Estados Unidos era un sueño para mí”. Tras graduarse en la preparatoria, voló a Los Ángeles y condujo de noche hasta Las Vegas. “Vi las luces y me pregunté: “¿Cuál sería mi futuro en esta ciudad?”.

Y continuó, solo antes de anunciar la donación: “A mis dos hijos les apasionan los espectáculos de Broadway y los museos. Esté donde esté, Las Vegas será mi hogar”.

NBT hará pronto un anuncio sobre la donación y su repercusión.

Roy, exesposa del cofundador de la empresa tecnológica Switch, Rob Roy, dijo que llevaba meses planeando el regalo. Había consultado con Houssels y con Beth Barbre, presidenta y directora ejecutiva del NBT, cómo proceder.

“En realidad lo decidí en diciembre”, dijo Roy desde el escenario, solo después de concluir la gala. “Tuve una conversación con Nancy y Beth y les dije lo que iba a hacer”.

Con el regalo, Roy comparte su amor por Las Vegas.

“Estando en Las Vegas, formando parte de la comunidad y teniendo una vida y una familia estupendas, era el momento de devolver algo a la comunidad”, dijo. “Nos pondremos de acuerdo con la Junta Directiva para planificar cómo usarlo”.

Se prepara un programa de televisión

Thompson dijo el sábado desde el escenario que está trabajando en un proyecto inspirado y tematizado en la danza en Las Vegas. Para ello cuenta con la ayuda de Roy Kaiser, director artístico del NBT, un viejo amigo del Ballet de Pensilvania.

“Ahora mismo estoy desarrollando un programa de televisión con Warner Brothers que tiene lugar en un pequeño estudio de Las Vegas, así que deséenme suerte”, dijo Thompson, cruzando los dedos y provocando aplausos. “Roy ya me ha dado algunos consejos, sobre algún personaje”. Uno de ellos podría y debería estar (en nuestra opinión) basado en el propio Kaiser.

Thompson dijo que el lunes se anunciará más sobre esta serie. Además, su serie dramática “The Spencer Sisters”, que se estrenó en enero en CTV, se emitirá en Estados Unidos en el 24. La serie está protagonizada por Thompson y Stacey Farber como un equipo de madre e hija que investiga crímenes en su ficticia ciudad canadiense de Alder Bluffs.

El show de Eric Andre

El cómico Eric Andre y sus amigos, entre ellos el músico Benny Blanco, celebraron su 40 cumpleaños el viernes por la noche en The Golden Tiki. Andre es el creador y coprotagonista de la serie de sketches cómicos “The Eric Andre Show”, que se emite en Adult Swim desde hace más de una década. También fue una de las celebridades que aparecieron en el video de Madonna anunciando su “Celebration Tour” en enero.

El jueves, en un épico duelo de peinados cómicos, Andre asistió al espectáculo de Carrot Top en el Luxor. Las dos estrellas cómicas son de Boca Ratón, Florida. Andre publicó con una foto de los dos en camerinos, “Todavía casados después de todos estos años. ¡¡¡¡GRACIAS Carrot Top por hacerme reír durante 40 años!!!! #BocaBoys.

Grandes momentos en las redes sociales

Adam Levine, Flavor Flav y la leyenda de la UFC Frank Mir asistieron a una producción de Strip la semana pasada. ¿En cuál? “Criss Angel Mindfreak”. Mi mente está asombrada, ¡asombrada, les digo! Sigue al equipo en el Twitter de Angel. Incluso en esta famosa y extraña configuración, tus ojos van directos a Flav.

Lo que funciona en Las Vegas

Dane Cook en Chelsea del Cosmopolitan. Cook volvió a ser titular de cartel el sábado por la noche. Fue uno de los cómicos favoritos de Jerry Lewis (hecho que podemos verificar personalmente) y ha sido durante mucho tiempo una gran atracción en VegasVille. Esperamos que vuelva pronto. Hasta entonces, puedes encontrar su concierto especial “Above It All” y las próximas fechas de su gira en danecook.com.

La Casa del Ratón

“Disney Animation: Immersive Experience” se inauguró el jueves en Lighthouse Artspace Las Vegas, en The Shops en Crystals, junto a Aria. Las entradas cuestan 39.99 dólares, 49.99 dólares (Premium Plus) y 99.99 dólares (VIP), sin incluir impuestos.

El espectáculo se representa en el mismo espacio, si no en la misma sala, que “Immersive Van Gogh” y el espectáculo de temporada “Immersive Nutcracker”. Walt Disney Animation Studios y Lighthouse Immersive Studios, creadores de “Immersive Van Gogh”, colaboran en la nueva atracción multimedia.

La experiencia muestra favoritos modernos de Disney como “Encanto”, “Zootopia” y “Frozen”, junto con clásicos que abarcan generaciones como “El Rey León”, “Peter Pan” y “Pinocho”. El espectáculo de Disney durará 12 semanas, con la posibilidad de ampliarse si despega. La producción inmersiva se alternará con el espectáculo de Van Gogh.

Horseshoe jurásico

“Dino Safari”, una exposición con temática de dinosaurios que nada tiene que ver con Dean Martin, se inaugura el 10 de abril en Horseshoe Las Vegas. Está en la planta baja del hotel, junto a otros conceptos de Imagine, Cabinet of Curiosities y el bar y bar clandestino The Lock, y “Real Bodies”. Hay 30 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, información educativa y zonas de juego.

Es una gran opción para los amantes de los dinosaurios de todas las edades, e incluso tendrán una sección dedicada a los dinosaurios de Nevada. Habrá más información sobre esta atracción, creada por Tom Zaller, director ejecutivo de Imagine.

Alerta de salida genial

Cualquier cosa ocurre, generalmente, en Hard Hat Lounge. Frank Sidoris, rockero de confianza, es copropietario del local. El jueves, Sidoris, Wolfgang Van Halen, Myles Kennedy y el baterista de Kiss, Eric Singer, estuvieron en el local. Se trataba de una hang session, no de una jam session, pero el local de 1675 Industrial Road está de moda. Prueba la pizza del co-propietario Robby Cunningham’s Guerrilla Pizza.