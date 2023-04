U2 anuncia la fecha de inicio y el precio de los boletos para MSG Sphere

Los fans de U2 empiezan a encontrar lo que buscaban. Por fin se hicieron oficiales los detalles de la esperada presentación de la banda en The MSG Sphere en The Venetian

Una captura de pantalla del comercial de U2 para el Super Bowl en el que se anuncia la inauguración de MSG Sphere. (Comunicaciones de cobertura total)

The Edge de U2 se presenta en T-Mobile Arena de Las Vegas el viernes 11 de mayo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Bono y The Edge de U2 y el DJ y presentador multimedia Zane Lowe visitan la atracción de letreros vintage Boneyard del Neon Museum en Las Vegas el 6 de marzo de 2023. La visita fue para promocionar la próxima serie de la banda en The MSG Sphere, y también la entrevista de las estrellas del rock con Lowe en Apple Music. (Neon Museum)

Las presentaciones de la banda en Las Vegas serán los días 29 y 30 de septiembre, como se había reportado anteriormente. Las entradas cuestan a partir de 140 dólares e incluyen tarigas. Toda esta información crucial se anunció el lunes por la mañana, cuando se hicieron públicas las primeras fechas y los precios de los boletos para “U2:UV Achtung Baby Live At Sphere”.

Además del primer fin de semana, el 5 y el 7 y 8 de octubre se celebrarán en MSG Sphere.

Esperamos que se anuncien más fechas a medida que los fans compren las primeras fechas en este recinto de 2.2 mil millones de dólares y 17,500 asientos. El número de espectáculos es inferior al mencionado anteriormente por las autoridades, que han llegado a ofrecer hasta una docena de espectáculos los fines de semana. El espectáculo del 5 de octubre, un jueves, también se desvía de lo que los representantes de Sphere habían revelado anteriormente.

U2 no ha tocado en vivo desde diciembre de 2019. La alineación es Bono, The Edge y el bajista Adam Clayton. Por primera vez, U2 se presentará en una serie de conciertos sin el baterista fundador Larry Mullen Jr, quien ha anunciado que no participará en este para someterse a una cirugía requerida por años de desgaste.

Bram van den Berg, de la banda holandesa de alt-rock y pop Krezip, entra en escena.

La banda está ansiosa por ser el primer espectáculo de cualquier tipo en The Sphere.

“La mayoría de la música, más que tocar en un teatro, la mayoría de los locales de música son recintos deportivos. Son estadios, son arenas. Están hechos para el deporte. No están construidos para la música, no están construidos para el arte”, dijo Bono a Zane Lowe de Apple Music el mes pasado en una gira por The Sphere y también Neon Boneyard. “Así que este edificio se construyó para experiencias inmersivas en el cine y los espectáculos. No se construyó para otra cosa, no puedes venir aquí y ver un partido de hockey sobre hielo”.

The Edge alabó el sistema de sonido de The Sphere.

“El sonido se ha diseñado como una prioridad desde el principio”, dijo el compositor y guitarrista. “El mejor sonido que escucharemos, estoy seguro. Estoy realmente entusiasmado con ello”.

Los fans pueden registrarse ya para la preventa Verified Fan en u2.ticketmaster.com. La inscripción para Verified Fan se cierra el miércoles a las 7 a.m. hora del Pacífico. Aquellos que sean seleccionados para recibir un código de acceso podrán participar en la preventa Verified Fan a partir del jueves.

Durante este periodo, los suscriptores de U2.com pueden acceder a su cuenta de Ticketmaster, seleccionar tres espectáculos por orden de preferencia, solicitar hasta cuatro entradas y elegir el tipo de boleto que prefieran. Para completar su solicitud, los fans introducirán los datos de pago y solo se les cobrará si la solicitud puede cumplirse.

Solo se aceptarán solicitudes para un espectáculo y un máximo de cuatro boletos. Los fans recibirán una notificación por correo electrónico sobre el estado de su solicitud y, si se satisface, recibirán un enlace para reclamar sus entradas.

Si quedan boletos, se pondrán a la venta a partir de las 10 a.m. del viernes en Ticketmaster.com. Los horarios de venta variarán. Consulte los listados de Ticketmaster para obtener más información.

El grupo y Ticketmaster están minimizando la reventa para mantener los precios más bajos en el mercado secundario. Se está restringiendo la transferencia de entradas de piso de admisión general. Solo pueden revenderse al precio de compra original.

Además del precio base de 140 dólares, los representantes de Sphere y U2 reportan que el 60 por ciento de las entradas costarán menos de 300 dólares, con un número limitado de entradas de precio superior por espectáculo. Se espera que el precio máximo ronde los 550 dólares para los asientos de piso. Los costos de los boletos fluctuarán debido a los precios dinámicos, que a menudo aumentan, pero también disminuyen en función de la demanda.

La banda también ha reservado 50 boletos para ver el espectáculo desde una grada VIP, que se pondrán a la venta a beneficio de (RED), la organización fundada por Bono y Bobby Shriver en 2006 para luchar contra el sida y las injusticias culturales que permiten que proliferen las pandemias.

La semana pasada, la empresa matriz de The Sphere, MSG Entertainment, vendió su participación mayoritaria en Tao Group Hospitality a Mohari Hospitality por 550 millones de dólares. Tao Group controla Tao, Hakkasan, Omnia, Marquee, Wet Republic y Lavo en el Strip. Según los analistas, la operación tenía como objetivo sufragar el aumento de los costos de construcción de The Sphere, estimados en un principio en 1,200 millones de dólares, pero que se han disparado hasta los 2,200 millones de dólares.

Los responsables de The Sphere tienen previstos entre cuatro y seis superestrellas como titulares de cartel en el recinto, que está justo detrás de The Venetian/Palazzo, en Sands Avenue. La producción principal del recinto, “Postcard From Earth”, se estrena el 6 de octubre, solo una noche después del quinto espectáculo anunciado de U2.

Postcard”, concebida por Darren Aronovsky (“The Whale,” “Black Swan, “The Wrestler”), forma parte de “The Sphere Experience”.

El espectáculo “Postcard”, que se representará hasta cuatro veces al día, es primordial para la viabilidad de The Sphere. Pero lo principal es tener a una banda de rock de verdad, en un escenario surrealista. U2 está preparado para producir una experiencia inédita en el espectáculo en vivo.

“No hay nada igual en el mundo y no lo habrá en muchos, muchos años”, dijo The Edge.

Bono habló de la posibilidad de que la banda salga de gira tras terminar en The Sphere, dejando abierta la posibilidad de una carrera prolongada.

“Tenemos que ver si a nuestro público le encantará esto”, dijo el vocalista. “Creo que va a ser difícil sacarnos de aquí”.