Show de Disney fija fecha de apertura para el Strip

Un vistazo a la exhibición de "El Rey León" de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience. La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugurará en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals, en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Esta imagen cedida por Disney muestra, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro del primer plano a Meridian Clade, a quien da voz Gabrielle Union Searcher Clade, a quien da voz Jake Gyllenhaal, Jaeger Clade, a quien da voz Dennis Quaid, Callisto Mal, a quien da voz Lucy Liu, Ethan Clade, a quien da voz Jaboukie Young-White en una escena de la película de animación "Strange World". (Disney vía AP)

Hopp On Board - "Zootopia+" regresa a la trepidante metrópolis mamífera de Zootopia en una serie de corta duración que profundiza en las vidas de algunos de los personajes más intrigantes del largometraje ganador del Oscar®. En el episodio "Hopp a bordo", Bonnie y Stu Hopps (a los que ponen voz Bonnie Hunt y Don Lake) se despiden de su hija Judy cuando sube al tren de la Madriguera de los Conejos a Zootopia para comenzar su vida como la primera conejita policía de la gran ciudad. Mientras tanto, su hija menor, Molly, se cuela en el tren, obligando a la pareja de campesinos a emprender una misión de rescate llena de acción. Dirigida por Josie Trinidad y Trent Correy, y producida por Nathan Curtis, "Zootopia+" se emite en Disney+ a partir del 9 de noviembre de 2022. 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Los personajes de Disney se presentan en un flotador sobre el agua en un avance para la prensa de la nueva atracción nocturna "Believe! Sea of Dreams" en Tokyo DisneySea de Urayasu, en las afueras de Tokio, el lunes 7 de noviembre de 2022. El nuevo espectáculo nocturno comenzará a partir del 11 de noviembre. (Yoshikazu Tusno/Pool Photo vía AP)

Un vistazo a la exhibición de "Encanto" de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience. La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugura en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experie)

El Strip ha sido descrito durante mucho tiempo como Disneylandia para adultos. Disney, de verdad, está preparando un espectáculo en Las Vegas en marzo.

“Disney Animation: Immersive Experience” se inaugura el 30 de marzo en Lighthouse Artspace Las Vegas, en The Shops at Crystals, junto al complejo Aria. Las entradas están a la venta a las 10 a.m. del viernes (hora del Pacífico) en lighthouseimmersive.com, con precios desde los 39.99 dólares, 49.99 dólares (Premium Plus) y 99.99 dólares (VIP), sin incluir impuestos.

El espectáculo se representa en la misma fortaleza que “Immersive Van Gogh” e “Immersive Nutcracker” de temporada.

Walt Disney Animation Studios y Lighthouse Immersive Studios, creadores de “Immersive Van Gogh”, colaboran en la nueva atracción multimedia. La experiencia muestra favoritos modernos de Disney como “Encanto”, “Zootopia” y “Frozen”, junto con clásicos de toda una generación como ” The Lion King”, “Peter Pan” y “Pinocchio”.

El espectáculo de Disney está previsto que dure 12 semanas, con la posibilidad de ampliarse si despega. La producción inmersiva se alternará con el espectáculo de Van Gogh.

Se trata de la primera colaboración de este tipo para Walt Disney Animation Studios. El presidente de la compañía y ganador de dos Oscar (por “Encanto” y “Zootopia”), Clark Spencer, afirma: “Es un sueño reunir lo mejor de la narrativa animada con los mejores expertos en la experiencia artística inmersiva. No podemos esperar a que el público de todo el mundo, de todas las edades, experimente los grandes momentos de nuestro legado de largometrajes de esta increíble manera”.

El fundador de Lighthouse Immersive, Corey Ross, ha declarado: “Como muchos de nosotros, siempre he amado las películas de Disney. He crecido con ellas desde la infancia, al igual que mi familia. La obra se presta brillantemente a la experiencia inmersiva. Estoy seguro de que este programa les dará a nuestros invitados la oportunidad de sumergirse en el mundo de Disney, haciéndoles sentir que están junto a sus personajes favoritos y viendo el mundo a través de sus ojos”.