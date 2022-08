Serie en Flamingo destacó la historia de Newton-John en Las Vegas

agosto 9, 2022 - 9:17 am

Olivia Newton-John asiste a la Gala G'Day USA Los Ángeles 2018 en Los Ángeles el 27 de enero de 2018. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Olivia Newton-John (Denise Truscello)

John Travolta, a la izquierda, y Olivia Newton-John llegan a la cena de gala The Penfolds Icon en Los Ángeles el 14 de enero de 2006. (AP Photo/Branimir Kvartuc)

Michael Caprio y Randy Slovacek aparecen con Olivia Newton-John en la ceremonia de renovación de votos de la pareja a bordo de la High Roller en Linq Promenade el jueves 17 de octubre de 2019. (Denise Truscello)

Olivia Newton-John es saludada por los animadores de los shows "Jubilee" y "Chippendales" de Las Vegas durante su evento de bienvenida para celebrar su residencia en el Flamingo el 2 de abril de 2014. (Denise Truscello/WireImage)

Olivia Newton-John fue una cabeza de cartel residente durante dos años y medio en el Strip. Apareció como una estrella, anunciando de forma memorable su llegada en abril de 2014 mientras iba en un estruendoso Mercury negro convertible. La bestia estaba pintada con llamas de color naranja brillante.

En realidad, parecía una escena perdida de “Grease” (“Vaselina”). Solo faltaban los miembros de los T-Birds y las Pink Ladies. Pero cientos de fans acudieron para celebrar su próxima producción en el Flamingo, que marcaría sus últimas actuaciones en Las Vegas.

Amada en Las Vegas y en todo el mundo, Newton-John murió el lunes a los 73 años. Había luchado contra el cáncer desde que se le diagnosticó por primera vez en 1992. Su esposo, John Easterling, confirmó su muerte el lunes en un comunicado en la cuenta de Instagram de Newton-John.

ONJ, como la llamaban sus fans, estaba vinculada a Las Vegas desde julio de 1974, cuando abrió para Charlie Rich en el Hilton de Las Vegas.

Newton-John se presentaría en varios hoteles-casino de Las Vegas durante las siguientes cinco décadas. En una ocasión comentó: “Trabajé con Don Rickles, los hermanos Smothers y un montón de otros artistas. Eddie Rabbit… Durante mucho tiempo fui su acto de apertura. Iba de un lado a otro en diferentes hoteles”.

Sus actuaciones más destacadas fueron en Desert Inn’s Crystal Showroom, en el Circus Maximus del Caesars Palace, en la sala de shows del Las Vegas Hilton (el actual International Theater del Westgate) y su última actuación en la sala de shows Donny & Marie del Flamingo.

La serie de Newton-John en el Flamingo se tituló “Summer Lovin”, aprovechando la perdurable popularidad de “Grease”. El show se llevó a cabo desde abril de 2014 hasta diciembre de 2016.

En lo que serían sus últimas actuaciones en Las Vegas, Newton-John demostró su gran versatilidad y su enorme talento como actriz principal. Se presentó con un popurrí de éxitos de “Grease”, poniéndose de nuevo la chaqueta de Pink Ladies de la película. Mostró su versatilidad con “Have You Never Been Mellow”, “I Honestly Love You” y su éxito de la película de baile, “Xanadu”, y “Physical”.

Durante su presentación en el Flamingo, emitió una mezcla de club de su éxito “Magic”, titulada “You Have To Believe”, filmando el video con una colección de estrellas de artistas tributo de Las Vegas. La canción se acreditó oficialmente a Newton-John y a su hija, Chloe Lattanzi. La canción devolvió a Newton-John a las listas musicales de Billboard por primera vez en más de 20 años.

Newton-John fue galardonada como Mujer del Año del Nevada Ballet Theatre en enero de 2016. Su amiga y entonces compañera del Flamingo, Marie Osmond, la presentó durante el evento en el Wynn Las Vegas.

Newton-John dijo que el talento para el baile en la familia pertenecía a su hermana mayor, Rona. Pero Newton-John había trabajado diligentemente para aprender los pasos de “Grease”, y dijo antes del evento del NBT que el coreógrafo Pat Birch y el coprotagonista John Travolta trabajaron en equipo para perfeccionar las famosas escenas.

“Era increíble. Se fijaba en cómo te movías de forma natural y te coreografiaba para usar ese movimiento”, recordó Newton-John. “Tardamos una semana en ensayar el número de ‘Hand Jive’, y ensayamos la escena en la que John me levantaba una y otra vez”.

La superestrella estaba muy unida a su antiguo publicista de Las Vegas, Michael Caprio, y a su esposo, Randy Slovacek. Newton-John participó en la renovación de los votos matrimoniales de la pareja en el paseo High Roller at Linq en octubre de 2019. Los miembros de los Chippendales y los amigos de Newton-John de Australia, el grupo Motown Human Nature, asistieron a la ceremonia en una de las cabinas del High Roller.

En ese momento, Newton-John estaba luchando contra el cáncer y dijo a los invitados que llevaba más de un año sin cantar. Luego interpretó una maravillosa “Some Enchanted Evening” para la pareja.

Newton-John también fue una filántropa incansable y activista pionera en la investigación y el tratamiento del cáncer a base de plantas. La familia ha pedido que se hagan donaciones en su memoria en la ONJ Foundation (@ONJfoundation en Instagram).

En octubre de 2016, recordó en una entrevista con el RJ su diagnóstico original de cáncer, que volvería a aparecer en mayo siguiente y de nuevo en septiembre de 2018.

“He tenido mucho tiempo para alegrarme con el paso del tiempo, pero fue muy aterrador, muy espantoso”, dijo la superestrella del pop en una charla en un acto benéfico en el Hard Rock Live. “Supe que era grave cuando mi médico me dejó un mensaje para que fuera a verlo. No quería decirme algo tan serio por teléfono, y cuando me lo dijo mi primera respuesta fue reírme, en realidad. Esa fue mi primera forma de afrontarlo”.