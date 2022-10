Por primera vez, “Legends” se vuelve todo Elvis

De izquierda a derecha, Patrick Dunn, Bill Cherry y Daniel Durston forman parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Legends in Concert)

Patrick Dunn, campeón del concurso Ultimate Elvis Tribute Artist 2021, forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Legends in Concert).

Bill Cherry, campeón del concurso Ultimate Elvis Tribute Artist de 2009, forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Legends in Concert).

El artista tributo a Elvis Daniel Durston forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Legends in Concert).

Justin Shandor, de Las Vegas, ganó el concurso general y se metió en la final con una entrada y una actuación de última hora en el concurso de la época de los 70.

Victor Trevino Jr., campeón del concurso Ultimate Elvis Tribute Artist 2022, forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Legends in Concert).

Carol Maccri Gossamer aparece como Ann-Margret en "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Legends in Concert).

Elvis nunca fue titular en Tropicana. Pero un puñado de artistas tributo de Elvis está a punto de hacerlo.

“Back in the Building”, el nuevo espectáculo de “Legends In Concert”, se presentará del 4 de noviembre al 30 de diciembre. Es el primer show de “Legends” en los 39 años de historia de la compañía que se centra específicamente en Elvis, o en un solo artista.

“Pasamos de no tener a Elvis a hacerlo todo de Elvis”, dice el director de operaciones de “Legends”, Brian Brigner.

“Back in the Building” se presenta todos los días a las 7:30 p.m. (“dark Tuesday”) en Legends In Concert Theater del hotel (los boletos cuestan desde 59.99 dólares sin incluir impuestos, disponibles en ticketmaster.com).

La producción es el único espectáculo temático de Elvis con entrada en el Strip. Pete Vallee, como Big Elvis, sigue presentando sus shows de tarde sin costo en el Piano Bar de Harrah’s. El show de concierto “All Shook Up”, con Travis Allen y Harry Shahoian como Elvis, está en residencia en Alexis Park. El show “Spirit of the King” de Steve Connolly se volvió a presentar en julio en The Lamarre Theater, un nuevo local en el Arts District.

El canto del cisne de “Divas”

“Legends” traslada a Elvis al Trop en lugar de “Legendary Divas”, que cierra la noche de Halloween después de nueve meses de duración. Presentada por la leyenda del Strip, Frank Marino, en su papel de Joan Rivers, la producción ha presentado homenajes a Adele (Janae Longo), Celine Dion (Elisa Furr), Lady Gaga (Tierney Allen) y Cher (Lisa McClowry).

El título del nuevo show juega con la fase que cerraba los espectáculos de Presley en el International y en el Hilton de Las Vegas, “Elvis ha abandonado el edificio”, que se remonta a sus primeras presentaciones en 1956.

La producción debería complacer a los fans de Presley, mostrando una rotación de imitadores de Elvis acreditados. Los coprotagonistas son los dos últimos campeones del Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, el ganador de 2022, Victor Trevino Jr. y el campeón de 2021, Patrick Dunn. El ganador de 2009, Bill Cherry, también se une al reparto inicial.

Más adelante, Daniel Durston se presenta del 25 de noviembre al 30 de diciembre. Justin Shandor, un showman de Las Vegas que ganó el concurso de Elvis en 2010, actúa en algunas fechas del 26 de noviembre al 18 de diciembre.

Carol Maccri Gossamer se estrena como Ann-Margret, y Kate Steele asume el papel a partir del 5 de noviembre. Así que prepárate para volver al número de “Viva Las Vegas”.

¿Qué los mueve?

El musical adopta un cierto arco argumental, con una voz en off que describe a Elvis desde el punto de vista del intérprete.

“Es la historia de Elvis contada desde el punto de vista de un artista tributo”, dice la vicepresidenta de “Legends”, Gina Capecci Adams. “Lo hacemos con video, explicando porqué empezó a hacer esto, de dónde vino su amor por Elvis. Muchos ven a los artistas que rinden tributo a Elvis como algo secundario. Queremos que se enamoren de la gente que le rinde homenaje, porque son tipos con mucho talento”.

Capecci Adams dice que el show mantendrá su banda en vivo. No tendrá sus coristas. Elvis no usaba coristas. La producción también está contactando con coros y bailarines para que se unan al espectáculo en los números de temática navideña.

Un impulso por Baz

“Legends” se alimenta de la popularidad que sigue teniendo la película biográfica “Elvis” de Baz Luhrmann. La película se estrenó en junio. Parecería que hubiera sido un momento sensato para abrir un gran espectáculo de tributo a Elvis en Las Vegas. Pero cuando se anunció la fecha de estreno de la película, la producción de Las Vegas ya se había comprometido con el formato Marino/”Legendary Divas”.

“Afortunadamente, la película ha tenido éxito durante un buen rato”, dice Brigner. “Creemos que este ha sido el año de Elvis. La película fue aclamada por la crítica y ha generado mucho interés. Las ventas de mercancías se dispararon en nuestros otros show que tienen a Elvis”.

El show podría ampliarse, si se pone especialmente de moda. “Legends” tiene previsto enviarlo a los locales de la compañía en todo el país, y posiblemente venderlo a nivel internacional, independientemente de su presentación en Las Vegas. El próximo espectáculo bien podría ser una vuelta al formato tradicional de múltiples tributos de “Legends”.

“Divas” también forma parte de la lista de la compañía, y podría acabar en una sede de “Legends” el año próximo.

Pero la situación de “Legends” a largo plazo en Trop no está clara. La compañía tiene nuevos dueños, ya que Bally’s Corp. tomó el relevo el 28 de septiembre. Los nuevos dueños suelen revisar todas las facetas del entretenimiento cuando toman una propiedad.

Sin embargo, los ejecutivos del Trop dicen que el show es “perfecto” para el complejo. El director general de Tropicana, Arik Knowles, dijo en un comunicado: “Estamos encantados de celebrar la apertura en noviembre de ‘Back in the Building’, que destaca perfectamente la carrera musical de uno de los mayores iconos del mundo, Elvis Presley”.

Una sacudida de Elvis

Marino no estará en la compañía después de Halloween porque está avanzando con los planes para su espectáculo “Divas Las Vegas”, al estilo de un club de cena, el próximo año en Westgate.

“Legends” no usa el nombre de Elvis en su título, aunque la compañía hizo una gira de un espectáculo llamado “Elvis Lives” en los años 90. La elección del título hace pensar en posibles problemas de licencia con Authentic Brands Group, que durante el fin de semana del Memorial Day envió advertencias a las capillas de Las Vegas que estaban usando el nombre y la imagen de Presley sin permiso (las dos partes acordaron rápidamente una tarifa por la licencia).

Pero Brigner dijo que “Legends” y la compañía de licencias han tenido un acuerdo de trabajo desde los años 90.

“No es que evitáramos la palabra o el título, y solo usáramos la silueta de Elvis”, dijo Brigner. “Tuvimos muchos debates sobre cómo manejar el título. Pero cuando salió la película, que sí usaba el nombre, queríamos ir en una dirección diferente. También habíamos hecho una gira con ‘Elvis Lives’; intentábamos diferenciarnos del título”.

Brigner dijo que los fans suelen salir de los espectáculos de “Legends” diciendo: ““Elvis has left the building!” (¡Elvis dejó el edificio!). El título también resulta ser exacto.

“Llevamos mucho tiempo sin tener a Elvis en el edificio en un espectáculo de “Leyendas”“, dijo Brigner. “Ahora vuelve. Así que ‘Back in the Building’ es un mensaje real”.