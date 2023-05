Penn Jillette aprendió español durante el COVID. Ahora está contratado en Valencia

Las estrellas de Rio, Penn Jillette (izquierda) y Teller. (Jacob Kepler/The CW)

Penn Jillette, Mark Wahlberg, Paul Wahlberg y Teller posan para las fotos a su llegada a un evento VIP en Wahlburgers Las Vegas en Grand Bazaar Shops at Bally's el martes 28 de marzo de 2017. Sam Morris/Las Vegas News Bureau

Ahora puede hacer malabares, ¡en español!

Penn Jillette tiene un largo historial de hacer bromas pesadas. Así que su mención de su próximo espectáculo en español, en España, sin Teller, provocó escepticismo.

“Espera, ¿de verdad harás esto?”. pregunté el viernes por teléfono.

“De verdad”, respondió Jillette.

Los primeros espectáculos de Jillette en español ya están en marcha. El socio verbal de Penn & Teller aprendió a hablar español durante la cuarentena por la pandemia. Conoce el idioma lo suficientemente bien como para presentarse junto al gran mago español Jandro, en cuatro espectáculos en Valencia los días 23, 24 y 25 de junio. Los boletos para todos los espectáculos de “Jandro & Penn” están casi agotados.

“Jandro ha sido mi tutor de español y nos hemos hecho muy buenos amigos”, dijo Jillette. “Ha estado en ‘Fool Us’, cinco veces, y nos ha engañado cinco veces”.

Jillette declinó hablar español en la entrevista.

“Oh, no, estoy demasiado nervioso”, dijo el miembro verbal de Penn & Teller. “Pero lo haré sobre el escenario.

Penn & Teller regresan con otros 20 espectáculos de “Fool Us” en agosto, lo que significa 21 nuevos trucos de magia. Con el tiempo, el dúo ha escrito 160 trucos nuevos para la serie, y es muy dudoso que ningún mago o equipo haya escrito más magia que Penn & Teller.

Antes de “Fool Us”, Penn & Teller estarán de gira por Estados Unidos durante cuatro semanas a partir del 25 de mayo. El popular mago Michael Carbonaro tomará el escenario de Rio’s Penn & Teller Theater del 25 de mayo al 2 de julio.

Y antes de eso (y el motivo de esta charla telefónica), Penn & Teller vuelven a ejercer de grandes maestros de ceremonia de la Caminata Anual contra el SIDA de Aid for AIDS of Nevada (AFAN) Las Vegas. El evento vuelve a Sunset Park de 8 a 11 a.m. el domingo. Individuos y equipos pueden inscribirse y apoyar visitando afanlv.org.

¡Norma + Las Vegas Theatre Co., Las Vegas Men’s Chorus, el vocalista Chadwick Johnson, artistas de Piranha Nightclub, la exmiembro del reparto de “Absinthe” y creadora de la serie de YouTube “The Sweets’ Spot” Melody Sweets, artistas de “Vegas! The Show”, miembros de “Chippendales” y “Glam: The Fabulous Rooftop Party” de Palms.

Penn & Teller se han presentado como grandes maestros de ceremonia durante 22 años consecutivos. Hemos hecho tantas entrevistas previas que dice: “Hemos hecho tantas entrevistas que ya hemos terminado, ¿no?”. Nunca. Nos vemos en Sunset Park, y quizá en España.