Ocasio-Cortez dice sobre la saga Ticketmaster-Swift: “Es algo personal”

Taylor Swift acepta el premio al mejor video de formato largo por "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" en los MTV Video Music Awards en Prudential Center el domingo 28 de agosto de 2022, en Newark, N.J. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP)

ARCHIVO - La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, se une a las mujeres demócratas de la Cámara de Representantes en un evento antes de la votación de la Cámara sobre la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres y la Ley para Garantizar el Derecho de las Mujeres a la Libertad Reproductiva en el Capitolio en Washington, el 15 de julio de 2022. Cuatro años después de que Ocasio-Cortez ganara unas primarias para el Congreso de Nueva York que derrocaron a un poderoso titular y enviaron una sacudida a través del Partido Demócrata, la izquierda progresista ha tenido un éxito desigual, y algunos cuestionan los límites del poder del movimiento. (AP Photo/Andrew Harnik, Archivo)

¡El Kats! la agencia en este escrito en este momento es el libro de apuestas deportivas de Circa. Estamos programados para sentir la emoción. El copropietario Derek Stevens tiene dinero en juego en múltiples resultados. También lleva un fantástico traje color salmón.

Nos interesan los dos partidos Raiders-Seahawks y 49ers-Saints. Somos fans de los 49ers desde hace mucho tiempo, desde la época de Steve DeBerg-Cedrick Hardman-Paul Hofer. También somos nuevos en el campo de los Raiders, por su atractivo regional. Necesito consultar a un consejero sobre cómo resolver el apoyo a los Raiders, mientras que eres un 49er fiel. El consejero podría llamarse doctor Davis.

Más de esta escena, y de otros lugares:

Entradas para viajar

El problema de la fusión entre Ticketmaster y Live Nation se traslada al Capitolio.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, dice que el interés por Taylor Swift entre algunos de los miembros de su equipo la ayudó a meterse en la saga Ticketmaster-Swift.

Rolling Stone publicó una larga entrevista con Ocasio-Cortez el martes. La legisladora de 33 años dice que escuchó las quejas sin filtro de su propio equipo.

“Estuve observando lo que ocurría con la preventa de los boletos de Taylor Swift. Surgió a un nivel más personal; de hecho, tengo bastantes empleados que estaban tratando de conseguir boletos ese día”, dijo Ocasio-Cortez a la revista. “Entre ver su experiencia y ver a toda la gente en internet hablando de ello, creo que realmente mostró lo extendido que es el problema y refleja el grado de consolidación del mercado en esta industria”.

Ocasio-Cortez ha sido una de las primeras críticas a la fusión Live Nation-Ticketmaster, ante el episodio de Swift. Los boletos para la gira “The Eras” no se pusieron a la venta al público mientras Ticketmaster atendía más de 14 millones de solicitudes de boletos en su periodo de preventa de Verified Fan. La legisladora dice que quiere que se “deshaga” la fusión de las empresas en 2010.

“Nuestra preocupación aquí puede afectar a todos. Puede afectar a los artistas y que no puedan llevar a cabo los espectáculos de la forma que quieran, desde las promociones hasta la forma en que se venden y estructuran los boletos. Y afecta a los fans porque están siendo absolutamente estafados”, dijo. “Están pagando mucho más que el precio básico del boleto para ir al espectáculo, pero, adicional a eso, lo que estamos viendo además es la absoluta explosión del mercado de reventa”.

Habrá que escuchar a Ticketmaster y Live Nation, por supuesto. No se han convertido en pesos pesados del sector por ignorar los llamados de los políticos a dividir su sociedad. Será un debate de alto nivel.

No tan rápido

Ya hemos hablado de los planes de Coop’s Cabaret y Hot Spot. Este local está dirigido por Chris Cooper, una figura de la hostelería de Las Vegas, y tiene previsto tomar el antiguo Nevada Room en Commercial Center. La apertura del club de meriendas se ha retrasado a enero para los espectáculos diurnos de brunch. La estrategia extendida es asegurar una licencia de licor a finales de marzo.

Pero este proyecto está enredado como una vieja manguera de jardín. Bobby Watson, el veterano contratista de locales que ha sido una figura integral en el relanzamiento del club, dejó el equipo el lunes y anunció su marcha el sábado. El director de entretenimiento y director de escena Julian Miranda, que también es un cantante de primera categoría, también está fuera.

Un indicio de la evolución del club es la respuesta de la gran jazzista de Las Vegas, Michelle Johnson, al mensaje de Watson sobre su marcha: “¿Qué?”

Esto es pertinente, ya que Johnson, considerada la primera dama del Jazz de Las Vegas, debe abrir Coop’s Cabaret en enero.

Los responsables que quedan en el club están barajeando ahora su alineación ejecutiva a unas seis semanas de estrenar un nuevo complejo de entretenimiento polivalente. Esta no es la forma ideal de maximizar la viabilidad de un nuevo local.

También estamos escuchando reportes angustiosos sobre las malas condiciones del interior del club. Tenemos que convencernos de la integridad estructural del club, de la integridad de la programación y de la integridad en general, antes de darle nuestro apoyo a este proyecto.

Nuestra coalición Rainbow

Edie de “Faaabulous! The Show” y Sean McAllister de Vegas Revealed vuelven a ser los copresentadores del Ribbon of Life “Holiday Spectacular” anual número 34 del Golden Rainbow, el domingo en Tropicana. Se trata del primer espectáculo navideño del programa de variedades. Anteriormente, solo había sido “espectacular”.

Se han presentado una serie de artistas de Las Vegas, encabezados por Anne Martinez, de “Bat Out of Hell – The Musical” y Elliott with 2 T’s de “RuPaul’s Drag Race”, entre otros.

El último espectáculo “Ribbon of Life” recaudó 75 mil dólares, que se destinaron a servicios para las personas que viven o están afectadas por el VIH en el sur de Nevada. Los boletos cuestan a partir de 45 dólares, y se pueden adquirir en goldenrainbow.org/ribbonoflife. Los invitados de todas las edades son bienvenidos.

LMN para el ‘23

El espectáculo para adultos Little Miss Nasty se presentará en The Portal at Area15 de enero a mayo, y “casi con toda seguridad” hasta finales del año próximo, como dice el productor Marc Jordan.

El espectáculo de baile encabezado por la artista Gina Katon se presenta el 21 de enero, el 11 de febrero, el 11 de marzo y el 12 de mayo. El espectáculo agotó los boletos de la sala de 320 lugares este mes. Conocimos a este grupo en la antigua sala Hooters’ Night Owl Showroom. Fuerte. Físico. Divertidos.

Alerta de salida genial

Los surf-rockeros de Las Vegas Thee Swank Bastards tocan el lunes a las 9 p.m., y todos los lunes, en The Golden Tiki. No hay que pagar entrada, mayores de 21 años, y lleva el sombrero.