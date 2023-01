Neon Museum revive un letrero icónico de Las Vegas

El artista, filántropo e historiador Todd VonBastiaans con el letrero Lido de Paris en Neon Museum del centro de Las Vegas el viernes 27 de enero de 2023. VonBastiaans restauró el clásico letrero que será reanimado el 2 de febrero. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Zack Sawyer con Hartlauer Signs restaura el letrero Lido de Paris en Neon Museum del centro de Las Vegas el viernes 27 de enero de 2023. El letrero, que está siendo restaurado gracias a un regalo del artista, filántropo e historiador de Las Vegas Todd VonBastiaans, será reanimado el 2 de febrero. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Zack Sawyer, arriba, y Levi "Bird" Mix de Hartlauer Signs restauran el letrero Lido de Paris en Neon Museum del centro de Las Vegas el viernes 27 de enero de 2023. El letrero, que está siendo restaurado gracias a una donación del artista, filántropo e historiador de Las Vegas Todd VonBastiaans, será reanimado el 2 de febrero. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Todd VonBastiaans comentó hace unos días que necesita acostumbrarse a abrazar de nuevo. Solo ha abrazado a media docena de personas (bueno, a siete después del viernes) a lo largo de la pandemia del COVID-19.

Pero VonBastiaans está abrazando la historia de Las Vegas, significativamente. El maravilloso artista y profesional de la iluminación está patrocinando la renovación del famoso letrero Lido de Paris, del legendario espectáculo de variedades y entretenimiento para adultos de Stardust, para Neon Museum.

El letrero se iluminará de nuevo en una ceremonia a la que solo se podrá asistir con invitación el jueves al atardecer, y después se exhibirá en la exposición permanente Neon Boneyard de Neon Museum, en el 770 de Las Vegas Boulevard North. Ve a Hard Rock Hotel Gibson guitar y gira a la izquierda. Está allí, justo enfrente del letrero de Stardust.

El letrero multicolor, de 56 pies de largo, no se ha iluminado en un cuarto de siglo. “Lido” fue un espectáculo emblemático del Strip de Las Vegas entre 1958 y 1991. La exitosa producción llenaba el local cuando Lefty Rosenthal dirigía el hotel-casino y contaba con Siegfried & Roy como número especial.

El clásico espectáculo de las coristas de Las Vegas entretuvo a más de 19 millones de espectadores en 22 mil representaciones.

La historia del espectáculo se revive en cada presentación de “Play” de Katy Perry, cuando la superestrella habla de su abuela, Ann Pearl Hudson, que trabajaba como costurera en el espectáculo. Perry encabeza el cartel de Resorts World Theatre, donde se representó “Lido”.

VonBastiaans, que resulta ser un gran fan de Perry, conoce la historia. Conoce toda la historia de lo que representa el letrero.

“La gente me recordaba que tenía que elegir y hacer algo que no se limitara a restaurar el letrero”, dice VonBastiaans. “Queremos un letrero que ayude a consolidar el museo como Neon Museum y que deje de ser una mera atracción turística”.

Lido es el único letrero de los 23 restaurados e iluminados en Neon Museum que se dedica específicamente al entretenimiento. Esto se debe a su diseño.

Como artista que crea entre bastidores, la influencia de VonBastiaans en Las Vegas nunca se oscurece. La primera reunión de VonBastiaans en su primer día de trabajo tras mudarse a la ciudad en septiembre de 1996 fue para sustituir la iluminación de la torre The Strat (esa obra sigue en pie). Su segunda reunión fue en la piscina de pruebas de “O” en Bellagio.

Desde entonces, VonBastiaans ha trabajado para todos los establecimientos de Las Vegas, grandes y pequeños. El techo de Caesars Forum Shops, el espectáculo original Lake of Dreams y la nueva versión de la producción en Wynn, la primera iluminación arquitectónica para las visitas nocturnas de Neon Boneyard y el momento “Lucy In the Sky With Diamonds” de “Love” son algunos de sus trabajos favoritos.

VonBastiaans ha iluminado Allegiant Stadium y todos los teatros y locales importantes de Las Vegas. Actualmente trabaja en The MSG Sphere. Ha trabajado para más restaurantes, clubes nocturnos, comercios, pisos de casinos, salas de reuniones y salones de baile de los que puede contar.

Con ese historial de iluminación, VonBastiaans llevaba años planeando dirigir un renacimiento de los letreros. Estaba estudiando otros cuatro letreros famosos de Las Vegas, pero quería que este esfuerzo de restauración representara a los equipos de escenario tan fundamentales para la historia del entretenimiento de Las Vegas.

El letrero “Lido” es un homenaje a los artistas de vestuario, técnicos de iluminación y sonido, carpinteros, montadores y tramoyistas que han trabajado en Las Vegas durante décadas. El reparto y el equipo del espectáculo “Lido” estarán presentes el jueves, junto con la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, y directivos de Neon Museum.

“Se nos presentó la oportunidad de usar esto como herramienta educativa”, explica VonBastiaans. “Esto puede honrar y ser un faro para las generaciones de familias que han trabajado detrás de escenas en el mundo del espectáculo. Es algo único. Todo encaja”.

