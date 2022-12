Mullen, de U2, queda fuera; los planes de Sphere no cambian

Larry Mullen Jr, a la izquierda, y Bono de U2 se presentan en T-Mobile Arena de Las Vegas el viernes 11 de mayo de 2018. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Es poco probable que U2 toque alguna fecha en vivo el año próximo con el baterista Larry Mullen Jr. El miembro original ha revelado que necesita una cirugía si quiere seguir presentándose.

Según se ha reportado, y a la fecha de hoy, los problemas de salud de Mullen no han alterado los planes de la banda de abrir MSG Sphere el próximo otoño.

Mullen le dijo a Washington Post esta semana, en una rara entrevista, de sus planes de operarse. Mullen está luchando contra problemas continuos en el cuello y el codo y también tiene un historial de problemas en la rodilla y la espalda.

La información fue parafraseada en el perfil de U2, vinculado al próximo homenaje de la banda en Kennedy Center. La entrega de premios se retransmitirá a las 8 p.m. del 28 de diciembre en la CBS.

De la nota del Post, refiriéndose a Mullen, “es franco -dice que si la banda toca en vivo en 2023 probablemente será sin él, ya que necesita una cirugía para seguir tocando- y admite que la dinámica en la banda no es la misma que hace décadas”.

La ausencia de Mullen sacudiría significativamente el personal de la banda para su serie reportada en MSG Sphere el próximo otoño. Los reportes publicados y las fuentes familiarizadas con la contratación de la banda han indicado que la residencia se llevará a cabo durante seis fines de semana, con un total de 12 presentaciones, a partir de septiembre. Al parecer, los planes no han cambiado.

El autor del artículo, Geoff Edgers, añadió el contexto en su página de Twitter. “Entrevisté a Larry en Zoom a principios de este mes. Fue amable y atento. Cuando le hacía una pregunta, normalmente se detenía a pensar en silencio antes de responder. Tuve la sensación de que apreciaba la oportunidad de hablar en una nota sobre la banda que esencialmente fundó”.

“No le pregunté por sus problemas físicos. Él se ofreció a hacerlo. Me dijo que en el pasado le habían dicho que descansara o que hiciera el trabajo y se tomara un tiempo libre. En cambio, se esforzó por presentarse. Ahora no quiere hacerlo. Quiere arreglar sus problemas. Porque quiere volver a tocar la batería”.

Edgers también compartió citas de Mullen, que no estaban en el artículo original.

“Realmente extraño al público. Extraño esa interacción, aunque esté sentado detrás de una batería… Mi cuerpo ya no es lo que era físicamente. Al igual que el próximo año, no me presentaré en vivo el año que viene. No sé cuál es el plan de la banda. Se habla de todo tipo de cosas”.

Mullen también dijo: “Tengo muchas partes derrumbándose, codos, rodillas, cuello, y así durante el COVID, cuando no estábamos tocando, tuve la oportunidad de revisar a algunas de estas cosas. Así que hay algunos daños en el camino”.

Como señaló Edgers en su hilo de Twitter, U2 hizo una pausa cuando Sian, la hija de Edge, fue diagnosticada con leucemia en 2010, y también tras el accidente de bicicleta de Bono en 2014 y la crisis cardíaca en 2016. Con ese historial, la banda bien podría cancelar cualquier plan mientras Mullen se recupera. El baterista de 61 años es un miembro original que data de los orígenes de la banda en 1976.

No ha habido confirmación de los espectáculos de The Sphere específicamente por parte de U2 o de los responsables del lugar. Pero Bono se refirió a la próxima aventura en vivo de la banda en una entrevista este mes en “The Brendan O’Connor Show”, conducido por el muy valorado personaje de los medios irlandeses.

El líder de U2 dijo: “No puedo anunciar Las Vegas, ¡tendrías que dispararme! Pero si ocurre, puedo prometerte que no será como nada que hayas visto nunca en Las Vegas o en cualquier otro lugar. Todavía no hay un lugar lo suficientemente grande. Para que lo hagamos, tiene que ser algo a lo que nadie haya ido antes”.

Y más adelante:

“Se centrará alrededor de ‘Achtung Baby’, que sentimos que tenemos que honrar realmente. Pero también lo hará, pero tenemos que sacar las nuevas canciones, ¿no? Todavía no hay un lugar lo suficientemente grande. Si podemos construir uno para nuestro público. Pero lo habrá, para que vayamos, tiene que ser algo a lo que nadie haya ido antes. Eso suena un poco a ‘Star Trek’. Parte ‘Star Trek’, parte vendedor ambulante”.

Hace más de una década, Mullen se sometió a una operación de rodilla realizada por el mundialmente conocido doctor Richard Steadman en The Steadman Clinic de Vail, Colorado. El veterano rockero fue citado ampliamente en una publicación de la revista Foundation News de Steadman Philippon Research Institute en otoño de 2009.

“Soy un baterista callejero y he abusado físicamente -descuidado puede ser una palabra mejor- de mi cuerpo durante mucho tiempo, a través de una mala postura, una técnica cuestionable, lanzándome por el escenario, no comiendo o hidratándome como debería, y sentándome demasiado”, dijo Mullen. “Casi todas las cosas que hago como parte de mi trabajo son malas para mi cuerpo. No es solo el acto físico de golpear cosas. El rock and roll tiene que ver con la libertad y el escapismo, es como huir al circo… No me han capacitado como atleta, pero tengo que presentarme como tal”.