Maroon 5 deja a un lado la polémica y planea residencia en el Strip

Adam Levine de Maroon 5 se presenta durante el medio tiempo del partido de fútbol americano del NFL Super Bowl 53 entre Los Angeles Rams y los New England Patriots el domingo 3 de febrero de 2019, en Atlanta. (AP Photo/Mark Humphrey)

Adam Levine de Maroon 5 se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano del NFL Super Bowl 53 entre Los Angeles Rams y los New England Patriots, el domingo 3 de febrero de 2019, en Atlanta. (AP Photo/David Goldman)

Adam Levine, en el centro, y Jesse Carmichael, a la izquierda, de la banda Maroon 5 se presentan con el guitarrista de Pearl Jam, Stone Gossard, durante "I Am The Highway: A Tribute to Chris Cornell" en The Forum, el miércoles 16 de enero de 2019, en Inglewood, California (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP).

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 16 de septiembre de 2017, Adam Levine de Maroon 5 se presenta en el festival de música Rock in Rio en Río de Janeiro, Brasil. Big Boi y Travis Scott se unirán a Maroon 5 en el show de medio tiempo del Super Bowl de este año. Maroon 5 había sido el acto del espectáculo de medio tiempo ampliamente reportado desde septiembre, pero la NFL anunció oficialmente a la banda como titular de cartel el domingo 13 de enero de 2019. (AP Photo/Silvia Izquierdo, Archivo)

Cualquier pregunta sobre el futuro de Maroon 5 en medio de la controversia de la relación del líder Adam Levine fue respondida. La banda de rock que abarca toda una generación ha anunciado una serie de residencias en Dolby Live del Park MGM a partir de marzo.

La serie, titulada M5LV, comienza el 24 de marzo y se prolongará durante 16 fechas en abril, julio y agosto. Los boletos se pondrán a la venta el lunes a las 10 a.m. en ticketmaster.com/maroon5vegas.

Levine ha estado en el centro de un escándalo sobre su matrimonio con Behanti Prinsloo, una exmodelo de Victoria’s Secret. La pareja está esperando su tercer hijo. Levine admitió haber enviado mensajes de texto “de coqueteo” a la influencer de redes sociales Sumner Stroh, que publicó un video en TikTok en el que acusaba a Levine de haber tenido una aventura con ella durante un año. Sumner también afirmó que Levine le había pedido permiso para ponerle el nombre de Stroh a su próximo hijo.

En un comunicado en Instagram, Levine respondió a las acusaciones con: “Hice mal al hablar con alguien que no era mi esposa en CUALQUIER tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. A veces se convirtió en algo inapropiado”. Dijo que él y Prinsloo iban a superar el escándalo.

La banda también se encuentra entre los titulares de cartel de The Event for the Shaquille O’Neal Foundation el sábado por la noche en MGM Grand Garden. Pitbull, Marren Morris y John Mulvaney también están en el cartel.

Maroon 5 es un titular de cartel habitual en Las Vegas, donde se ha presentado en vísperas de Año Nuevo en el Mandalay Bay Events Center (ahora Michelob Ultra Arena) y, el año pasado, en Chelsea del Cosmopolitan. La banda ha ganado tres premios Grammy, ha vendido más de 90 millones en ventas de álbumes y 550 millones de sencillos en todo el mundo.

Maroon 5 es actualmente el grupo con más de mil millones de reproducciones en Spotify, con siete canciones: “Memories”, “Payphone”, “Maps”, “Sugar”, “She Will Be Loved”, “Animals” y “Moves Like Jagger”. Han vendido más de 7.5 millones de entradas a sus conciertos en todo el mundo. La banda cerrará su gira mundial de 2022 en Asia, tras haber agotado las tres fechas de Dome Tour en Japón, con 120 mil entradas vendidas.