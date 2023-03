Mark Wahlberg quiere estrenar en Las Vegas y en Navidad su nueva película.

Los hermanos Mark Wahlberg, a la izquierda, y Paul Wahlberg son entrevistados durante la celebración de la apertura de un nuevo Wahlburgers en The Shoppes at Mandalay Place el lunes 27 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Mark Wahlberg (al centro), su hermano Donnie Wahlberg (izquierda) y su hermano, el chef Paul Wahlberg, abrirán un segundo local de su restaurante Wahlburgers en el Strip de Las Vegas a finales de marzo de 2023. (Wahlburgers)

Mark Wahlberg aparece en el Plaza durante el rodaje de su próxima película "The Family Plan" el jueves 17 de febrero de 2023.

Los hermanos Mark Wahlberg, al centro, y Paul Wahlberg, a la derecha, son entrevistados durante la celebración de la apertura de un nuevo Wahlburgers en The Shoppes at Mandalay Place el lunes 27 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Vista exterior del nuevo Wahlburgers en The Shoppes at Mandalay Place el lunes 27 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Mark Wahlberg, a la derecha, sirve bebidas en el bar durante la celebración de la apertura de un nuevo Wahlburgers en The Shoppes at Mandalay Place el lunes 27 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los hermanos Paul Wahlberg, a la izquierda, y Mark Wahlberg posan para las fotos durante la celebración de la apertura de un nuevo Wahlburgers en The Shoppes at Mandalay Place el lunes 27 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Durante una charla telefónica vespertina, Mark Wahlberg hace de vez en cuando hace una pausa.

Para bostezar.

Se le puede perdonar. Cumplir con la demanda de entrevistas de una celebridad puede volverse tedioso. Pero es más que eso. Wahlberg se pone al límite físicamente en su estilo de vida de Las Vegas. Echa un vistazo a su página de Instagram Reels, desde el “club de las 4 a.m.” de su centro de entrenamiento F45 Training.

El aclamado actor levanta pesas rusas de 70 libras antes de tomarse una taza de café. Su idea de disfrutar de un “six-pack” es levantarse la playera de entrenamiento de su marca, Municipal, y mostrar su abdomen.

Esta es la rutina de una estrella de cine, reciente habitante en Las Vegas y ávido emprendedor. La más reciente aventura de Wahlberg es la segunda sucursal en el Strip de la hamburguesería Wahlburgers, en Shoppes at Mandalay Place.

Wahlberg y su hermano y chef Paul Wahlberg celebraron la gran apertura del negocio a última hora de la tarde del lunes y hasta bien entrada la noche. Los hermanos iban a recibir una llave del Strip de Las Vegas, pero el actor de cine de la familia ya ha abierto las puertas de esa industria.

Wahlberg rodó escenas de su próxima comedia de acción “The Family Plan” en Aria, Bellagio, Caesars Palace, Presa Hoover, The Strat, Luxor y Plaza.

“Estamos pensando que saldrá esta Navidad”, dice Wahlberg. “Ese es el plan, por ahora. No está al 110 por ciento, pero es más o menos a lo que aspiramos, un estreno en Navidad. Me encantaría hacer un gran estreno aquí en Nevada, nuestro nuevo hogar”.

La película se centra en un asesino que vive en el anonimato como un padre de los suburbios, que se lleva a su desprevenida familia a la fuga cuando su pasado lo alcanza. Simon Cellan Jones (que colaboró con Wahlberg en “Arthur the King”) dirige y coprotagoniza la película, junto con Michelle Monaghan, Maggie Q, Zoe Colletti, Van Crosby y Ciaran Hinds.

Las Vegas ocupa un lugar destacado en la película. La ciudad se ha convertido en el escenario elegido por Wahlberg y en el centro de operaciones de su estudio. Este es el más reciente avance del plan “Hollywood 2.0” de Wahlberg para Las Vegas, e incluso para todo el estado.

“Quiero construir un estudio aquí, junto con Sony. Tenemos previsto trasladar toda nuestra producción de cine y televisión aquí, en su mayor parte”, afirma Wahlberg, que tiene previsto defender los incentivos fiscales para que los estudios produzcan películas y proyectos televisivos en el estado. “No creo que Sony ruede en ninguno de sus escenarios de Los Ángeles. Todos están rentando. Así que se comprometieron a trasladar aquí todas sus producciones de cine y televisión”.

Y no hay que olvidar el calzado.

“Queremos construir aquí una fábrica de zapatos”, dice Wahlberg, inversionista de la marca de calzado P448 en la empresa de ropa StreetTrend. “Pero, si solo construimos el estudio, tal y como vemos sus proyecciones, en cinco años podríamos añadir 10 mil puestos de trabajo en el estado, solo en el terreno del estudio”.

Eso sin contar los cinco centros de capacitación F45 que Wahlberg tiene por todo el valle, incluido uno en el Arts District. “Estuve allí el fin de semana”, dice. Es socio de Flecha Azul Tequila, que a veces bebe en los campos de golf.

Wahlberg se mudó a su mansión de The Summit Club el pasado agosto. Wahlberg y su esposa, la modelo Rhea Durham, y sus hijos Ella, Michael, Brendan y Grace han hecho el viaje desde Los Ángeles. Ella va ahora a la universidad fuera del estado. Michael va al instituto Bishop Gorman, Brendan el año próximo y Grace dos años después.

“Gorman es increíble”, dice Wahlberg. “Fui al partido inaugural de fútbol americano. Es genial. Increíble… Todos los chicos están encantados de vivir aquí”.

Wahlberg juega al golf regularmente en The Summit, otro de los lugares destacados de su Instagram. Está perfeccionando su juego mientras juega con su hijo Michael, que está probando para el equipo de golf de los Gaels el año próximo.

“La última vez que tuve un hándicap, llegué a cinco, pero he llegado a 13.9”, dice Wahlberg. “Salí esta mañana a jugar al golf y hacía mucho frío. Eso es lo único que no he podido controlar, el tiempo de este año y lo frío que ha estado. Todo el mundo me dice que no es lo común. Estoy listo para que mejore”.

Wahlberg se ha sumergido en el abanico de servicios únicos de hostelería, ocio y entretenimiento de la ciudad.

“He encontrado tantos sitios geniales, restaurantes, golf, espectáculos, conciertos”, dice Wahlberg. “No apuesto y no me gusta la vida nocturna. Pero he ido a ver a Adele, Bruno Mars, ‘Michael Jackson One’. Tantos espectáculos geniales, tantos restaurantes geniales en Summerlin. Odio mencionar solo uno porque tengo muchos amigos, y todos tienen sus sitios, y todos me han apoyado mucho”.

Wahlberg, que acaba de llegar a Las Vegas, todavía está aprendiendo algunos matices. De vez en cuando se le escapa la pronunciación de “Nevada”. Esto les ocurre a muchos nuevos residentes. Los locutores visitantes suelen practicar diciendo “Nevada” una y otra vez antes de salir al aire.

“Espero que este sea el último recordatorio que necesito”, dice Wahlberg. “¿Soy nevad-ino?”.

“Nevadense”.

“Nevadense. Deberías ayudarme con mi acento de Boston”, dice Wahlberg riendo. Momentos después dice: “No esperaba ser recibido con tanto amor, apoyo y aprecio, ya sea en la iglesia o en el supermercado. La gente de aquí ha sido muy, muy amable y muy considerada. Es un gran sentido de comunidad”.

