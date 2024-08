Ludacris en el cartel de entretenimiento del Gran Premio de Las Vegas

El hombre que triunfó con “Number One Spot” y actuó en el Super Bowl ocupa la pole position en el Gran Premio de Las Vegas.

Cintas maestras de los Beatles se ocultaron alguna vez en The Mirage

El hombre que triunfó con “Number One Spot” y actuó en el Super Bowl ocupa la pole position en el Gran Premio de Las Vegas.

Ludacris, estrella del multi-hifenato, encabeza la alineación de titulares de cartel del fin de semana en la T-Mobile Zone del Sphere Stage del 21 al 23 de noviembre.

El DJ estrella Alesso y el grupo de pop-rock OneRepublic también están contratados para el escenario Sphere en las curvas 5G, 7 y 9 de la carrera de Fórmula Uno. Además, está previsto que Chromeo, DRAMA, Kaleena Zanders, MEUTE, The Beaches y TOO MANY ZOOZ se presenten durante los tres días de la carrera.

Recordando que Las Vegas es la capital mundial del deporte y el entretenimiento, la directora ejecutiva del Gran Premio de Las Vegas, Renee Wilm, afirmó en un comunicado: “Sabíamos que teníamos que traer un cartel de estrellas para el Gran Premio de Las Vegas de este año. Los fans pueden esperar un extraordinario conjunto de actuaciones en vivo, con presentaciones de grandes artistas del mundo del espectáculo hasta electrizantes sets de queridos DJs y muchos más”.

Un veterano de la contratación de espectáculos en Las Vegas forma parte del equipo de la F1. La empresa CAN Media & Entertainment, de Craig Nyman, es la encargada de adquirir los talentos para el evento de este año. Nyman dirigió el programa musical de Life is Beautiful desde los inicios del festival en 2013.

El programa:

Jueves 21 de noviembre – OneRepublic: Fundada hace 20 años, la banda ha conseguido más de 5 mil millones de streams en Spotify. Su sexto álbum, “Artificial Paradise”, salió a la venta el mes pasado. El tema “I Ain’t Worried” apareció en “Top Gun: Maverick” y ha acumulado 3 mil millones de streams.

Viernes 22 de noviembre – Alesso: Este galardonado DJ y productor de música dance ha publicado dos discos de platino certificados por la RIAA, dos sencillos de oro y más de 5 mil 500 millones de streams en todo el mundo. Ha trabajado con artistas como Avicii, OneRepublic, Katy Perry, Calvin Harris, Usher, David Guetta y Sebastian Ingrosso. En un comunicado, el recurrente titular de cartel de Tao Group Hospitality dijo: “Estoy emocionado por celebrar el Gran Premio de Las Vegas y dar la bienvenida a fans de todo el mundo a mi hogar lejos de casa. Va a ser otro gran fin de semana en Las Vegas”.

https://twitter.com/F1LasVegas/status/1823026940409950442

Sábado 23 de noviembre – Ludacris: El favorito de Las Vegas apareció en el ardiente espectáculo del descanso del Super Bowl de Usher el 11 de febrero. El rapero-actor se unió a un elenco de acompañamiento formado por Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R. y Will.i.Am. Ludacris también ha trabajado con estrellas como Missy Elliott, OutKast, LL Cool J, Mariah Carey y Carrie Underwood.

En los próximos meses se anunciarán otros espectáculos, como los que se presentarán en el Heineken Silver Stage, el cartel de DJs de LIV on the Grid y otras actuaciones.

Los fans que adquieran entradas para la T-Mobile Zone en Sphere tendrán acceso a las actuaciones de los titulares de cartel, así como a actividades para fans como el Club Magenta by T-Mobile. La información sobre las entradas está disponible en f1lasvegasgp.com/tickets.

Para anunciar a los titulares de cartel, la F1 está promocionando un “F1 Tracks” en Spotify. Ya está disponible.

https://twitter.com/F1/status/1823004011639017851