Los Warriors arrasan en Las Vegas para celebrar el campeonato de la NBA – GALERÍA

Jordan Poole cometió una falta técnica en una fiesta en el club nocturno Zouk el sábado por la noche. Pero se trató de una infracción incidental y no intencional.

El escolta de los Golden State Warriors celebró el campeonato de la NBA del equipo y su cumpleaños 23 rociando con champaña la consola de la cabina del DJ de Zouk Nightclub. Cualquier DJ profesional (e incluso cualquier bebedor novato de champaña) sabe que esto es una mala combinación.

Pero el orden se restableció rápidamente, si es que se puede usar ese término para referirse a una noche en el Zouk, después de una acalorada limpieza de la tornamesa.

Poole se unió a sus compañeros de equipo de los Warriors para pasar una tarde y una noche de relajación, fumando, cenando y divirtiéndose un club nocturno a escala de Las Vegas en Resorts World Las Vegas. Todos los Warriors se encontraban en el complejo, aparte del arma principal del equipo, el MVP de las Finales de la NBA, Steph Curry.

Al igual que los Boston Celtics, el público del Zouk no pudo encontrar a Curry. El trofeo de campeón de la NBA Larry O’Brien tampoco estaba en ninguna parte. Fue una pena. Los Toronto Raptors llevaron el hardware a XS Nightclub para el set de Drake en junio de 2019. El trofeo es un accesorio del club y una oportunidad para hacerse fotos.

Pero Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Andre Igoudala, Kevon Looney, Otto Porter Jr, Gary Payton II, Moses Moody, Damion Lee, Nemanja Bjelica, Chris Chiozza, Juan Toscao-Anderson y Quinndary Weatherspoon estuvieron el sábado en el Strip.

“Fue una gran noche, celebrando el campeonato de los Warriors”, dijo el domingo el director general de Resorts World, Scott Sibella, justo después de que el equipo se fuera.

La escena en el Zouk estalló en el momento en que llegaron los Dubs, encabezados por el inmediatamente reconocible Thompson. Los cañones de la fiesta sonaron sobre la multitud. El efecto del club refrescó el ambiente, que se calentaba por la cantidad de gente que se amontonaba en el local.

El logotipo de los Warriors y las imágenes de los jugadores parpadeaban en la pantalla LED del club, y el público rebotaba debajo de The Mothership, el característico piso LED de Zouk que cuelga sobre la pista de baile (o, si se prefiere, Groove Deck).

En el exterior, un mensaje de felicitación salpicaba la torre de Resorts World. En el interior, el mismo mensaje brillaba en la esfera digital del hotel y también en el panel de LEDs que conducía al club. Basta decir que cualquier aficionado empedernido de los Celtics podría haber tenido mareos frente todos estos mensajes de celebración.

El DJ Flight, residente en el club de Las Vegas, y Louis the Child se presentaron al principio del set en el Zouk, dando paso al DJ Shabazz, dedicado a los Warriors, que gritó repetidamente (y citamos aquí vagamente): “¡La Bay Area está en el (expletivo) houuuuuse!” y también enfatizó continuamente: “¡Cuatro campeonatos en ocho (expletivos) años!”. El favorito de Bay Area, P-Lo, dedicó su canción “Put Me on Something” al equipo.

Hubo anotaciones de visitantes del Bay Area en el club. Un tipo que parecía tener entre 20 y 30 años gritó que estaba en la ciudad “¡solo para salir de fiesta!”. No sabía, ni le importaba, quiénes eran los DJs. También dijo: “¡Espero que Las Vegas no le robe a los Dubs también!”. Parecía ser una referencia a la mudanza de los Raiders, y a los A’s pateando los neumáticos de VegasVille.

La visita de los Warriors al hotel incluyó una parada para cenar en Fuhu; una visita a Carversteak, donde Thompson y Poole se reunieron con las estrellas del fútbol Neymar da Silva Santos Júnior y Guillermo Ochoa y con el boxeador Chris Eubank Jr.; cigarros y bebidas en Eight Lounge antes y después de la parte en Zouk. Las paradas programadas en el complejo terminaron alrededor de las 3 de la mañana, sin contar los juegos de azar que el equipo exploró.

Los Warriors se alojaron en las suites Crockfords de alta gama del hotel, y Greene ocupó una suite de cuatro habitaciones. Eso es un dormitorio para cada una de las victorias de los Warriors sobre Boston. En conjunto, la visita de los Dubs a la zona de descanso sonó como (pausa) un golpe.

Más acción de RWLV

Según se informa, Luke Bryan tiene los fans más fiesteros de los titulares del cartel del Resorts World Theatre. El público de Bryan adora las bebidas para adultos. Solo decimos que, como siempre, hay que mantener la seguridad…

Se dice que el regreso de Celine Dion podría ser a principios de 2023, en lugar de este otoño. Sea como fuere, se prevé que se presente en Las Vegas antes de retomar su agenda de giras internacionales y por Estados Unidos…

El público de los titulares del cartel residentes en el Teatro de 5 mil asientos suele ser de entre 3,500 y cuatro mil personas. Esto es lo suficientemente fuerte como para mantener un compromiso prolongado. Michael Bublé agotó las entradas para sus seis actuaciones en abril y mayo. Los cantantes y músicos de cuerda de Las Vegas estarían encantados con su regreso, que probablemente supondría la vuelta al trabajo de unos 30 artistas locales. Bublé es uno de los que lo consigue. Esperamos que vuelva en el 23.

Revisión del plan de vuelo

Algo pasa con “Opium” en el Cosmopolitan, más allá de la próxima reescritura de Cal McCrystal. Se nos ha informado de que el personaje del Capitán Kunton de Asher Treleaven, el de Todd el tragaespadas de Brett Loudermilk y el de Rob the Robot de Eli Weinberg fueron retirados del programa.

Todos estos movimientos se llevan a cabo mientras Spiegelworld planea ensayar su producción actualizada hasta julio, al tiempo que se presenta su versión actual.

Todos estos intérpretes han sido fundamentales para el éxito de la crítica de “Opium”. Acabamos de elogiar la actuación de Treleaven en “Sexy Diablo” hace un par de días. Conocimos a Loudermilk en otro gran papel, durante “Band of Magicians” en noviembre de 2016 en Tropicana. Ahora dirige el espectáculo “Presto” en Destin, Florida, en el territorio del estado (David Williamson, quien último de “Circus 1903” en Paris Las Vegas, encabeza el reparto). Weinberg ha sido un colaborador creativo desde el periodo de desarrollo de “Opium”.

Estos artistas con talento y experiencia deberían estar bien. Y veremos si “Opium” mejora en su relanzamiento, ya que McCrystal revisa la nave espacial OPM 073.

Alerta de salida genial

Level Up, en el MGM Grand, organiza su hora feliz de 5 a 7 p.m., y luego DJ Reaction y That 80’s Band hasta la 1 a.m. del lunes. Es la noche de la industria del club. El martes, DJ Caffeine ameniza la escena junto con Dez Houston, en el mismo horario que el lunes. Sin cobertura. Escenario abierto. Lounge o baile.