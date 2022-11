La tarjeta Pokémon de un Raider alcanza los 672 mil dólares en subasta

Las cifras volaron libremente cuando el linebacker de los Raiders, Blake Martinez, puso en subasta su tarjeta Pokémon Illustrator.

El mismo Martinez dijo que podría valer hasta 1.5 millones de dólares.

No tanto. Pero el raro objeto alcanzó los 672 mil dólares en la subasta de Goldin Auctions durante el fin de semana. La puja más alta fue de 560 mil dólares, y la prima del comprador elevó el total a su cifra final.

Final Sale Price for the Illustrator Pikachu a.k.a The Swirllustrator: $672,000 pic.twitter.com/VXjhYbUeZk

— Goldin (@GoldinCo) October 30, 2022