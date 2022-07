La Mansión Hartland de Las Vegas será demolida

La clausurada Mansion 54, antigua Mansión Hartland, el martes 5 de julio de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Un equipo de Las Vegas Fire and Rescue se muestra ejecutando ejercicios de capacitación en la cerrada Mansion 54, antes Mansión Hartland, se muestra el martes 5 de julio de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

El Las Vegas Mass Choir Farewell Concert con cantantes invitados se celebró en la Mansión Hartland en julio de 2016. (Las Vegas Review-Journal)

Se filmaron escenas de “Casino” ahí. Leyendas como Frank Sinatra, Michael Jackson y Ginger Rogers salieron de fiesta ahí.

Cee Lo Green y los Muppets grabaron un video ahí. También Gene Simmons de Kiss.

Elvis durmió allí, o eso dicen.

Hablamos de la famosa mansión Hartland, en South 6th Street, en el centro de Las Vegas. Desde hace cuatro años, la mansión se conoce como Mansion 54, y se encuentra justo enfrente de The Haunted Museum de Zak Bagans y cerca de la esquina suroeste de Charleston Boulevard y Las Vegas Boulevard.

Lamentablemente, para los historiadores de Las Vegas, esta estructura está a punto de ser demolida. Una cuadrilla de Las Vegas Fire and Rescue estuvo el martes en el lugar, presentándose para realizar simulacros de capacitación de rescate en la propiedad. Los trabajos comenzaron el fin de semana, con la aprobación de la nueva dueña del terreno, Lanny Love, de la cadena de tiendas Adult Superstore de Las Vegas.

La mansión en sí iba a ser arrasada en el transcurso de la semana, dijo Love durante una charla telefónica el martes.

Love dice que no sabe qué va a hacer con la propiedad.

“Realmente no tengo ninguna visión. No soy urbanizadora”, dijo Love. “Alguien va a construir algo allí, pero no voy a ser yo. Había pensado en vivir allí, pero la propiedad estaba totalmente deteriorada. Era un desastre. Se necesitaría más de un millón de dólares para reparar. Es mejor derribarla”.

En cuanto a la preocupación del vecindario por la posibilidad de construir en la propiedad, Love dijo: “No tengo planes de construir un rascacielos, aunque tenemos permiso para hacerlo. Esto va a ser algo positivo para el vecindario. No vamos a hacer ninguna tontería”.

Love dijo que podría conservar la propiedad —ahora posee 3.6 acres junto a Las Vegas Boulevard— durante un periodo indefinido y luego la venderá para obtener beneficios. En abril, Love también compró a Bagans la parcela de un acre que hay detrás de su Adult Superstore. Esa parcela alguna vez fue locación del Monterey Motel. Un inversionista podría adquirir esa propiedad también.

Love no tiene ninguna prisa. Ella tiene las cartas, y la propiedad.

“Soy dueña de tres acres de Sunset y Spencer, y los he tenido durante 20 años”, dijo Love. “No he hecho nada con ellos, aparte de pagar los impuestos. Sigo diciendo que construiré un almacén el año próximo, pero el próximo año nunca llega”.

La inminente demolición de la mansión es el más reciente episodio en medio de una serie de cambios de propietarios en los últimos cuatro años.

En mayo, Love compró la propiedad a Epic Venues y a su fundador, Gene Campbell, por unos cuatro millones de dólares. La empresa de Campbell también opera los elegantes salones de eventos The GlassHouse y Corinthian Ballroom en San José, California.

Mansion 54 acogió varios eventos privados, entre ellos una fiesta temática en blanco y negro justo después de su reapertura. Los DJs, bailarines y la música en directo eran comunes en el local.

En 2018, Campbell compró la finca a Garry Hart, de la familia de entretenimiento Hart. El precio de venta listado fue de 2.9 millones de dólares.

La matriarca de la familia Hart, Toni Hart, una reconocida cantante de góspel y predicadora evangélica, construyó la finca a principios de la década de 1980. Presidió cientos de ceremonias de boda en la mansión. Los rasgos distintivos de Hartland eran su “habitación de Elvis”, donde se sabía que el Rey residía ocasionalmente; un vestíbulo de entrada con un techo abovedado de nueve metros; escaleras de caracol dobles; y una piscina de tamaño olímpico techada.

La mansión, de 31 mil pies cuadrados, contaba con ocho habitaciones y 13 baños, y su interior se fijaba principalmente usando una pistola de pegamento caliente. Una nota del New York Times decía: “Una mansión en Las Vegas: Pegada a la perfección”.

Era un lugar muy popular para celebrar bodas, incluida la ceremonia de Chris Phillips de Zowie Bowie con su esposa, Jennifer. Tres escenas de “Casino” se filmaron en la propiedad. Los Muppets y Cee Lo protagonizaron el video de la temporada navideña “All I Need Is Love”, rodado en el sitio de Hartland. Más recientemente, la gala “Mask Off Gala” de Shade Tree, con la homenajeada Christina Aquilera, se celebró en Mansion 54 en 2019.

Los Hart recibieron a una serie de invitados famosos a lo largo de las décadas. Eran una familia muy ocupada en el mundo del espectáculo, incluso se presentaban como grupo en los lounge del Strip para pagar el mantenimiento de Hartland.

El hijo de Toni, Larry, fallecido en 2015, escribió la música del musical “Sisterella”, una versión de R&B de “Cenicienta” producida por Michael Jackson (se reportó de forma tristemente inexacta que Flavor Flav interpretaría al Hada Padrino). Hart también ganó un premio Grammy por la canción góspel “What a Friend”.

Linda Hart, hermana mayor de los hermanos Hart, apareció en papeles secundarios en un gran número de películas (“Get Shorty” entre ellas). También actuó en “Hairspray” y “Catch Me if You Can” en Broadway, y fue corista de Bette Midler.

Mientras que Love se desentiende de las preguntas sobre su visión de la propiedad, Garry Hart dice que estaría encantado de volver a comprar la propiedad y crear una nueva. Dice que tiene un inversionista con una licencia de juego. Todavía tiene una licencia de licor de sus días operando la mansión Hartland.

Esto podría significar…

“Hartland Hotel-casino. ¿Qué tal suena eso?” Hart dijo con entusiasmo. “Sería un verdadero destino, especialmente para los locales. Creo que podríamos hacerlo. Mi gente se lo compraría (a Love), y haríamos un pequeño proyecto de gran altura y de uso mixto”.

Love escuchó eso, se rió y dijo: “Todo el mundo tiene una visión”. Pero incluso mientras se derriba, la mansión Hartland parece decidida a ser anfitriona de la fiesta.

