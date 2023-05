La gira ‘Peace Out’ de Aerosmith deja abierta su residencia en Las Vegas

Aerosmith vuelve a la carretera este otoño para su gira “Peace Out”. La serie es al mismo tiempo, la despedida de la banda y una celebración de sus 50 años de historia. La estrategia bien podría llevar a la banda del Salón de la Fama del Rock and Roll de vuelta al Strip.

mayo 2, 2023 - 9:58 am

Steven Tyler y Joe Perry se presentan durante el regreso de "Deuces Are Wild" en Dolby Live at Park MGM el miércoles 14 de septiembre de 2022. (Ross Halpin)

Steven Tyler se presenta durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado 5 de noviembre de 2022 en Microsoft Theater de Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Steven Tyler y Joe Perry se presentan durante el regreso de "Deuces Are Wild" en el Dolby Live at Park MGM el miércoles 14 de septiembre de 2022. (Ross Halpin)

Steven Tyler toma el teléfono de un fan durante el regreso de "Deuces Are Wild" en Dolby Live at Park MGM el miércoles 14 de septiembre de 2022. (Ross Halpin)

La gira comienza el 2 de septiembre en Filadelfia y termina el 26 de enero en Montreal. Los Black Crows son los invitados especiales de la serie.

Las Vegas no figura en la lista de ciudades. Está claro que el calendario deja abierta la posibilidad de que la legendaria banda de rock termine su carrera sobre los escenarios con un regreso a Dolby Live del Park MGM en 2024.

A la pregunta de si la banda podría volver ya en la primavera del próximo año, el mánager Larry Rudolph respondió: “Creo que puedes estar en lo correcto”.

Los boletos para “Peace Out” salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en Ticketmaster.com.

Los planes de la banda para el 2023 son ambiciosos, con 40 fechas programadas. Todos los miembros tienen más de 70 años, Steven Tyler el mayor con 75, con un historial reciente de problemas de salud que lo han obligado a abandonar los escenarios y las apariciones personales.

En diciembre, Aerosmith canceló las seis últimas fechas de su emocionante espectáculo “Deuces Are Wild” en Dolby Live, mencionando problemas de salud no especificados de Tyler. El grupo no se ha presentado en vivo desde el 29 de noviembre.

Las próximas fechas también parecen marcar el cierre formal de la carrera del baterista fundador Joey Kramer con Aerosmith, a quien se le atribuye el nombre. Había entrado en su lugar el veterano técnico de batería y músico John Douglas, que se subió por primera vez al escenario en abril de 2019.

El comentario de la banda: ‘“Aunque Joey Kramer sigue siendo un querido miembro fundador de Aerosmith, lamentablemente ha tomado la decisión de no participar en las fechas de gira actualmente programadas para enfocar toda su atención en su familia y su salud. Extrañaremos la inconfundible y legendaria presencia de Joey detrás de la batería”.

La banda publicó un video en YouTube, publicitado como un reporte de “Noticias de última hora”, para anunciar la gira. Bill Burr es una de las estrellas que aparecen. ¡Y la declaración conjunta de Aerosmith: “No es un adiós, es ‘Peace Out! Prepárate y camina por aquí, tendrán el mejor espectáculo de nuestras vidas”.