La compañía de Elvis a las capillas de Las Vegas: Asociémonos

El dueño de Little Neon Chapel, Ben Silvano, sostiene un certificado durante la gran inauguración de la capilla en Neonopolis, en Las Vegas, en julio de 2016. (Las Vegas Review-Journal)

El artista tributo a Elvis Jesse Garon posa con su Cadillac de 1960 fuera de Little Chapel of Hearts el martes 31 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El dueño de Little Neon Chapel, Ben Silvano, a la izquierda, la hermana de Silvano, Sara El Hage, en el centro, y la alcaldesa Carolyn Goodman, en el centro, cortan el listón durante la gran inauguración de la capilla en Neonopolis, en Las Vegas, en julio de 2016. (Las Vegas Review-Journal)

Parece que Elvis vivirá en Las Vegas después de todo.

Las capillas a las que se les advirtió hace dos semanas que no podrían más comercializar el nombre y la imagen del Rey, ni celebrar bodas con temática de Elvis, ahora están recibiendo ofertas de asociación de la empresa que inicialmente amenazó con emprender acciones legales.

Authentic Brands Group se puso en contacto con varios operadores de capillas el miércoles, diciendo que la empresa quiere asociarse con estos pequeños negocios en lugar de llevarlos a los tribunales, según los operadores de capillas.

Los correos electrónicos y las llamadas del Review-Journal a los representantes de ABG no han sido devueltos.

Al menos una propietaria informa de que le han ofrecido un acuerdo de licencia de 20 mil dólares al año para seguir con su negocio como siempre.

“Esa es su solución, pagar 20 mil dólares al año para hacer lo que hemos estado haciendo durante los últimos nueve años”, dijo Kayla Collins, copropietaria de LasVegasElvisWeddingChapel.com y de la Little Chapel of the Hearts. “Esto no estaba sobre la mesa hace unos días. Francamente, creo que el hecho de que esto se hizo público les hizo cambiar de opinión”.

Al parecer, el paquete de asociación de ABG incluye el uso de marcas registradas, el acceso a imágenes digitales, estancias en hoteles VIP y visitas a Graceland, y la venta autorizada de productos en la capilla.

Melody Willis-Williams, presidenta de Vegas Weddings y Viva Las Vegas Weddings, dijo de ABG: “Dieron un giro completo”.

Willis-Williams dijo que le habían ofrecido un acuerdo para pagar a ABG el 10 por ciento de las ventas de los paquetes con temática de Elvis para mantener su negocio intacto. Dijo que aún no está segura de qué hacer, ya que esta opción se produjo el miércoles por la tarde.

“Me dijeron (que) ofrecían el mismo trato a todo el mundo”, dijo Willis-Williams, refiriéndose a las varias capillas de Las Vegas que ABG tenía en su punto de mira. “No era que estuvieran buscando un único licenciatario. Eso también es un mensaje nuevo”.

Los representantes de ABG también se pusieron en contacto con Fremont Wedding Chapel en Neonopolis, Little Neon Chapel en Fremont Street Vegas y Chapel of Crystals en Westgate para buscar un acuerdo.

El abogado de Las Vegas Ben Lehavi representa a Ben Silvano, dueño de Fremont Wedding Chapel at Neonopolis, Little Neon Chapel en Fremont Street Experience y Chapel of Crystals en Westgate. ABG le advirtió previamente a Silvano sobre el uso de la imagen y semejanza de Elvis en todos esos negocios.

Lehavi dijo el miércoles por la tarde: “Un representante de ABG se puso en contacto con nosotros para hablar de un acuerdo de licencia. Ahora estamos esperando a ver los términos”.