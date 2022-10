Kevin Hart, Jerry Seinfeld y Adam Sandler anuncian fechas en Las Vegas

Kevin Hart es el cómico superestrella de The Theatre at Resorts World que entra en 2023.

De izquierda a derecha, Kevin Hart, Jerry Seinfeld y Adam Sandler se han presentado en Las Vegas. (Fotos de archivo AP)

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 17 de julio de 2019 muestra a Jerry Seinfeld en el llamado fotográfico de "Comedians In Cars Getting Coffee", en Beverly Hills, California. La editorial Simon & Schuster anunció que Seinfeld lanzará un libro de comedia el 6 de octubre. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP, Archivo)

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 29 de mayo de 2019 muestra a Adam Sandler en el evento "Adam Sandler: 100% Fresh" en un evento de FYC en Los Ángeles. Netflix anunció el viernes que Sandler y su Happy Madison Productions llegaron a un nuevo acuerdo con ellos para hacer cuatro películas más. Ha tenido cinco películas con el estudio junto con el especial de stand-up "Adam Sandler: 100% Fresh". (Foto de Mark Von Holden/Invision/AP, Archivo)

Kevin Hart posa para un retrato en la apertura de su nuevo restaurante de comida rápida vegana "Hart House" el miércoles 24 de agosto de 2022 en Los Ángeles. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP).

Kevin Hart es el cómico superestrella de The Theatre at Resorts World que entra en 2023.

Hart está programado para presentarse en la Víspera de Año Nuevo y el 1° de enero en un show titulado “Reality Check: New Year’s Eve Experience”. Los shows de Hart en la Víspera de Año Nuevo comenzarán a las 8 p.m., así que no esperes una cuenta regresiva de Año Nuevo. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en kevinhartnation.com.

Hart ya anunció que se presentará los días 18 y 19 de noviembre en el rodaje de su “Reality Check: Live Special”. Los boletos para esas fechas ya están a la venta. Los shows comienzan a las 9 p.m.

Se espera que la estrella de cine y popular cómico del stand-up se presenten en varias ocasiones en el teatro en 2023. Esperamos más de 20 actuaciones suyas el año próximo.

La escena de Celine

Hart se anuncia ya que los planes reportados de traer a Celine Dion en el lugar para la Víspera de Año Nuevo no funcionaron. El equipo de Dion no ha expresado cuándo debutará en The Theatre (fue la primera artista titular anunciada), pero el primer trimestre de 2023 es el plazo más optimista. Pero el estatus de Dion como titular de cartel residente en el Strip sigue siendo incierto.

Seinfeld en el Strip

Jerry Seinfeld vuelve al Strip por primera vez desde septiembre de 2019.

El titular de cartel de la comedia en Colosseum at Caesars Palace se presenta el 14 y 15 de abril, el 9 y 10 de junio y el 28 y 29 de julio (los boletos cuestan a partir de 84 dólares, sin incluir impuestos, estarán a la venta el viernes a las 10 a.m. en Ticketmaster.com). Los espectáculos comienzan a las 8 p.m.

Además de “Seinfeld”, ampliamente considerada una de las mejores comedias de la historia de la televisión, Seinfeld ha producido “Jerry Before Seinfeld” y “23 Hours to Kill” en Netflix. También ha protagonizado la siempre divertida e inventiva serie web “Comedians in Cars Getting Coffee”.

Seinfeld apareció por Brad Garrett’s Comedy Club en MGM Grand durante la semana de su serie más reciente en Colosseum. Llegó al escenario y dijo: “Estamos todos aquí. Llegamos todos al mismo lugar y a la misma hora esta noche, y eso es un logro. Siento que me conocen. Saben que esta noche podría estar en cualquier otro lugar del mundo. Pero estoy aquí porque no tenía nada mejor que hacer”.

Sandler va a Cosmo

Adam Sandler anunció las fechas del 9 y 10 de diciembre en Chelsea at the Cosmopolitan. Los boletos salen a la venta el martes a las 10 a.m. en ticketmaster.com o en cosmopolitanlasvegas.com. Junto con sus anteriores películas de éxito “Grown Ups”, “50 First Dates”, “Happy Gilmore” y “The Waterboy”, Sandler ha protagonizado estrenos de Netflix como “Murder Mystery” con Jennifer Aniston, el drama de los hermanos Safdie “Uncut Gems” y el cuento de baloncesto de 2022 “Hustle”.

Conexión Chicago-Vegas

El pilar del The Venetian Theatre, Chicago, vuelve para ofrecer ocho espectáculos entre el 24 de febrero y el 11 de marzo. Todos los shows comienzan a las 8 p.m., con boletos a partir de los 49.95 dólares (sin incluir impuestos), estarán a la venta a las 10 a.m. del 24 de octubre en Ticketmaster.com, VenetianLasVegas.com o en cualquier taquilla del Venetian.

El baterista de Chicago, Walfredo Reyes Jr., tiene raíces en Las Vegas. En su adolescencia fue telonero de Debbie Reynolds y se presentó en espectáculos de salón y de club mientras estudiaba en la Escuela de Música de la UNLV.

Su padre, Walfredo Sr., es una leyenda de la percusión que se mudó desde Puerto Rico en 1970 para la producción del hotel-casino Thunderbird “Latin Fire”. Luego trabajó como baterista de la casa en Desert Inn, seguido de un periodo similar en Copa Room del Sands.

El mayor de los Reyes pasó 17 años en la banda de Wayne Newton. La familia está unida a Santa Fe & The Fat City Horns. Apuesto a que encontrarás a un Reyes entre el público de The Copa Room at Bootlegger Bistro durante la estancia de Chicago en el Strip.