Katy Perry abre la posibilidad de más fechas para ‘Play’

La artista titular del Resorts World Theatre, Katy Perry, el comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, el vicepresidente senior de Concerts West/AEG Presents, Las Vegas, John Nelson, y el presidente de Resorts World Las Vegas, Scott Sibella, asisten a una ceremonia para entregar a Perry una llave ceremonial del Strip de Las Vegas y proclamar el 8 de junio como el Día de Katy Perry en Resorts World Las Vegas el 8 de junio de 2022, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Ethan Miller/Getty Images para AEG Presents / Resorts World Las Vegas)

El miércoles por la tarde, en el Ayu Dayclub, hacía tanto calor como para derretir los hongos de plástico. Pero Katy Perry fue la reina de lo refrescante, un rayo de sol mientras sostenía la llave a la frivolidad.

¿Qué tal todo eso? Ya que reconocemos a Perry como la más reciente receptora de la Llave del Strip de Las Vegas. Sumado a la enorme llave de plata (solo con efectos de exhibición, la verdadera es mucho más pequeña), Perry fue premiada el 8 de junio con el Día de Katy Perry en Las Vegas. O, más bien, en el Condado Clark, ya que el comisionado del condado, Tick Segerblom, se apresuró a recordar que es donde se encuentra Resorts World.

Pero todo es un estilo clásico de Las Vegas para la mujer que escribió “Waking up in Vegas” sobre la noche en que organizó una boda falsa en nuestra ciudad. El evento en la terraza de la piscina del Ayu fue una forma de anunciar que el show de Perry “Play” en el Theatre at Resorts World se ha extenderá hasta octubre.

Será cuestión del destino saber si veremos “Play” después de octubre. Le pregunté a Perry si había algo en su visión, o en su agenda, que le impidiera prolongar “Play” hasta el próximo año.

“Creo que va a depender de la demanda, va a depender de lo que la gente quiera y de cuánto quiera de él”, dijo Perry. “He visto en el pasado a otros artistas montar un espectáculo y, para su deleite, no se retira (del escenario) durante años. Es emocionante tener siquiera la idea de esa oportunidad, especialmente cuando hay tanto ahí fuera, tanta oferta”.

La llamativa y espléndida producción está cobrando impulso tras su estreno en diciembre. Perry continúa con su papel de alto perfil como jueza en “American Idol”, junto con la estrella del mundo de los resorts Luke Bryan y la leyenda de la música (y titular del Teatro Encore) Lionel Richie.

“Idol” mantiene a Perry en el juego. También lo hace el próximo podcast “Elizabeth The First”, para el que narra la biografía de Elizabeth Taylor. La fecha de lanzamiento de la serie de 10 partes está por anunciar.

La producción de Perry parece estar hecha para el largo plazo. Emplea muchos elementos grandiosos con los que ya podrías estar familiarizado, por las redes sociales. Hay una altísima cómoda color naranja, un campo de hongos, una lata de cerveza aplastada, un calcetín de tubo sucio, una cubierta de cara gigante (el alegre “Sr. Maskie”) y soldados blandiendo lápices de colores.

Perry aprovechó para decir una línea conocida, mientras consideraba su futuro

“Me gusta cambiar de opinión, como me cambio de ropa, citando una de mis propias letras”, dijo, “pero siempre añadiendo más y mejorando mi juego”.

La letra está tomada de “Hot N’ Cold”, que, en una tórrida tarde de Las Vegas, le sentó bien.

Sonido estridente

Una alarma de humo del hotel ayudó a inaugurar el “Día de Katy Perry”, mientras Perry respondía a las preguntas después de aceptar su llave. “Siempre quise tener una residencia (¡woooop, woooop!) cuando volviera a Las Vegas (¡woooop!), tuve que ver a Gaga en su primera noche, y eso fue increíble (¡woooop!)”, así. Perry hizo una pausa al principio, y luego continuó aún con la distracción. Es toda una profesional.

Sugerimos que el vestido verde neón de Perry podría haber hecho sonar la alarma. No. El presidente de Resorts World, Scott Sibella, dijo que “el polvo en un horno” activó la alarma. “Polvo en un horno”, junto con “Dopamina” son términos del evento del miércoles que serían grandes títulos para algo.

El incidente despertó el recuerdo de otras intrusiones de alarma similares. El preestreno de “Love” en el Mirage en junio de 2006 fue interrumpido por una alarma de humo. En 2012, la noche de apertura de “Viva Elvis” en Aria se detuvo por la misma razón en febrero de 2010. En todos los casos, las alarmas hicieron lo que se supone que deben hacer. Lo que se pretende es que emitan una advertencia al detectar un posible humo (de ahí el término, detectores de humo). Esto es cierto en los eventos de entretenimiento, en los teatros, en las piscinas, en todas partes.

Ayuda de la Granja (estatal)

Garth Brooks y Cedric The Entertainer encabezaron el martes el espectáculo de la convención State Farm 100 en el Allegiant Stadium. Cedric es en realidad un antiguo ajustador de reclamaciones de State Farm Insurance, desde sus días de estudiante en la Southeast Missouri State University.

Cedric se presentó primero. Brooks siguió con un set de dos horas que reflejó su concierto de julio de 2021 en el Allegiant, siendo la primera superestrella del country en tocar en este recinto. Trisha Yearwood se unió para “Shallow” y “She’s in Love With the Boy”. Brooks versionó a Bob Dylan (“Make You Feel My Love”), Bob Seger (“Turn The Page”) y Billy Joel (“Piano Man”) en su repertorio.

Se dice que el público estaba entusiasmado, se comportó bien y no fue tan revoltoso como (por ejemplo) el de Metallica o el de los Raiders. Quizá si Brooks hubiera presentado “Enter Sandman”, el resultado habría sido diferente…

Entérate

Lyle Lovett interpretó un papel en la película de 1997 “Fear and Loathing in Las Vegas”, la adaptación del innovador libro de Hunter S. Thompson. Lovett tenía una línea. Más información sobre Lovett en los próximos días. Él y su Large Band son cotitulares con Chris Isaak en el Theater at Virgin Hotels el 18 de junio.