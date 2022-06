Justin Bieber suspende concierto en T-Mobile por motivos de salud

La superestrella del pop Justin Bieber se presenta en el XS Nightclub de Wynn Las Vegas el 9 de octubre como parte de "Justin Bieber & Friends, The Vegas Weekender", por Pollen Presents, el sábado 9 de octubre de 2021. (Denise Truscello/Getty Images)

El próximo concierto de Justin Bieber en T-Mobile Arena se ha pospuesto debido a que la superestrella padece el síndrome de Ramsay Hunt.

La noticia de la cancelación de la parada de la gira de Bieber del 28 de junio se publicó en el Twitter de T-Mobile Arena, y también en la cuenta de Instagram del Justice Tour. El anuncio de T-Mobile dice: “A la luz de la recuperación en curso de Justin, nuestra fecha de Justice Tour (28 de junio) se pospone hasta nuevo aviso. Los reembolsos estarán disponibles en el punto de compra. Los boletos se respetarán para todas las fechas reprogramadas”.

De Justice Tour, “Con gran pesar, nos entristece hacer este anuncio sobre el #justicetour. Te enviamos mucho amor y oraciones para que te recuperes pronto. Siempre estamos aquí animándote @justinbieber”.

Bieber ha estado publicando actualizaciones en las redes sociales sobre su estado, que le ha provocado una parálisis en la cara. El virus atacó los nervios de su oído y de su cara. Bieber sufrió una parálisis en el lado derecho de la cara y no puede parpadear el ojo derecho ni mover la fosa nasal derecha.

Bieber, de 28 años, dijo la semana pasada: “Para los que se sienten frustrados por mi cancelación de los próximos conciertos, es que, obviamente, no estoy físicamente capacitado para hacerlos. … Me gustaría que no fuera así, pero mi cuerpo me está diciendo que vaya más despacio”.

Bieber también dijo que está usando el tiempo de inactividad para “simplemente descansar y relajarse y volver al cien por ciento, para poder hacer aquello para lo que nací”.